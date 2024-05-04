14 продуктов, которые настолько похожи, что так и норовят нас запутать

Спутать эти ягоды можно только внешне, но не по вкусу. Барбарис имеет терпкий кисловатый вкус. Годжи же значительно слаще. Во вкусе отмечаются солёные нотки.

Некоторые недобросовестные продавцы охотно используют сходство ягод в своих целях. Иногда они выдают барбарис за годжи, продавая его в несколько раз дороже.