14 продуктов, которые настолько похожи, что так и норовят нас запутать

Внешне некоторые продукты невероятно похожи, но вкус их при этом совершенно разный. Порой, кажется, что они были специально придуманы для того, чтобы люди их путали и время от времени претерпевали кулинарное фиаско.
Например, сможете ли вы на глаз отличить мандарин от клементина или сёмгу от форели? Кажется, что эта задача не так уж и сложна, пока вы не столкнётесь с ней лично. Предлагаем отправиться на небольшую гастрономическую экскурсию, чтобы убедиться в том, что в мире значительно больше продуктов-клонов, чем вам, возможно, казалось ранее.
Спутать эти ягоды можно только внешне, но не по вкусу. Барбарис имеет терпкий кисловатый вкус. Годжи же значительно слаще. Во вкусе отмечаются солёные нотки.
Некоторые недобросовестные продавцы охотно используют сходство ягод в своих целях. Иногда они выдают барбарис за годжи, продавая его в несколько раз дороже.
Да, голубика и черника внешне довольно похожи, так как обе ягоды имеют тёмно-фиолетовый цвет и почти идентичную форму. Однако те, кто сталкивается с плодами регулярно, отметит, что различий между ними предостаточно. Голубика — более крупная, сладкая и мясистая ягода, которая приятно лопается во рту, когда её раскусываешь. Черника отличается маленькими размерами, а также вяжущим кисло-сладким вкусом.
Отличить мандарин и клементин трудно, но всё же реально. Мандарин имеет более толстую, бугристую кожуру и плохо чистится. В его вкусе отмечается выраженная кислинка. Клементин — сладкий, тонкокорый и яркий по цвету.
Лобстеры обладатели знатных и массивных клешней. Лангусты довольствуются тонкими ножками и длинными усами. При этом по вкусу эти ракообразные так же имеют отличия, но незначительные.
Пастернак крупный, мягкий на ощупь и имеет нежный, слегка сладковатый вкус. Корень петрушки отличается пряностью и выраженной остротой.
Устрицы высоко ценятся любителями деликатесов. Они крупные, мясистые и растут в твёрдых раковинах. Мидии отличаются более скромными размерами, их раковины маленькие, гладкие и более хрупкие. Мясо мидий используется во многих обычных блюдах, таких как паста, пицца и рис с морепродуктами.
Внешне отличить киноа от кускуса сложновато даже кулинарам. Но различия всё же есть. Киноа представляет собой натуральные семена, которые до готовки поддаются минимальной обработке. Кускус — это смесь переработанной пшеницы и манки (которая тоже по сути является пшеницей).
Клубника имеет крупные, глянцевые плоды, которые отличаются умеренно сладким вкусом и некоторой водянистостью. Растение не способно расти в диких условиях, так как является селекционным сортом. Землянику можно встретить не только в огороде, но и в лесу. Её ягоды мелкие, структурные, имеют выраженный аромат и сладкий вкус.
Семена нута маленькие, круглые и имеют лёгкий ореховый привкус. Соя внешне очень похожа на нут, но не имеет как такового выраженного вкуса, благодаря чему она так высоко ценится при производстве различных продуктов.
Фенхель обладает сладковато-пряным вкусом и приятным запахом, в котором сочетаются оттенки укропа и аниса. Также он ценится не только за свою зелень, но и за корни, которые едят в жареном, тушёном и варёном виде.
Эти травы часто лежат рядом на полках супермаркета, из-за чего люди нередко путают их, приобретая совершенно не то, что им нужно. При этом по вкусу они не имеют никаких сходств. Петрушка более нежная. Кинза — яркая и насыщенная.
Помело — желтоватый цитрус с выраженным кисло-горьким вкусом, растущий в дикой среде. Свити — плод селекции, выведенный из помело и белого грейпфрута, обладающий более сладким и приятным вкусом.
Бергамот и лайм — цитрусовые плоды. Их достаточно легко спутать, несмотря на то, что первый фрукт чаще всего используется в качестве ароматической добавки, а второй для получения сока.
Если вы собираетесь приобретать свежую, неразделанную рыбу, то отличит сёмгу от форели вам не составит особого труда. Сёмга имеет ровный серебристый окрас, форель же пёстрая и яркая. Основные сложности возникают при покупке стейков или филе. Внешне мясо рыб чрезвычайно похоже. Главным отличием является то, что мясо сёмги имеет чуть более яркий оттенок.
Источник:
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Покажите человека который путает устрицы и мидии. Что там вобще можно спутать?
Лайм от бергамота отличит даже слепой, потому что разные как размер, так и "кожа".
Киноа круглые, зачастую разноцветные зёрнышки, кус-кус -- дробь пшеницы.
Кус-кус и булгур-- да. Но с киноа там зрение -5 должно быть.
Клубника-земляника-- скорее нет, чем да, как и петрушка и кинза. Если видишь первый раз-- ну возможно.