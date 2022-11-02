"Что происходит с вещами, о которых забыли на некоторое время"

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Казалось бы, ну что станет с каким-нибудь неодушевлённым предметом, если оставить его на какое-то время без присмотра? Не убежит же он в неизвестном направлении!
Однако вещи имеют свойство портиться и меняться, а под воздействием окружающей среды это может произойти довольно быстро и неожиданным образом. Мы собрали для вас несколько примеров.
Рулон изоленты, оставленный на солнце
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Тыкву моего ребенка случайно положили в коробку на чердаке и забыли на год
Смузи оставили на ночь
Оставил чашку чая на 15 минут, вернулся — а там уже деревья с листьями
Свеча, оставленная на улице
В ней собралась дождевая вода, которая осела на дно после того, как воск расплавился на солнце.
Бутылка вина, которую оставили на замёрзшем крыльце
Пророс картофель для микроволновки, который я оставил на зимние каникулы
Мой друг вымыл пол, оставил швабру в саду сохнуть и забыл о ней. Я нашел её через пару недель
Лук, забытый в холодильнике
Мой сосед забыл убрать свой коктейль «Мимоза», и за несколько дней он убил семь мух
Я забыл газировку в морозилке на ночь
Дождь растворил леденец, оставив обёртку идеальной
Яблоко, которое я забыла в сумке на неделю
Оставил баллончик с пеной на ночь
Косточка авокадо, оставленная на солнце
Моя бутылка газировки была близка к взрыву после того, как её оставили в раскалённой машине на целый день
Изюминки, оставшиеся в раковине, наполнились водой и снова стали виноградом
Источник:
АНТИФИШКИ
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