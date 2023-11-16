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24-летнего парня более миллиона раз отвергли на сайте знакомств, прежде чем состоялось одно свидание

24-летнего парня более миллиона раз отвергли на сайте знакомств, прежде чем состоялось одно свидание

Автор:
16 ноября 2023 11:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Reddit   Tinder   знакомства   любовь   отношения   сайт знакомств   
1766
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Но даже оно ни к чему не привело.

Сайты знакомств - один из самых популярных способов найти партнёра для секса и/или любимого человека. Вот только порой приходится слишком долго ждать, чтобы найти желаемое.


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Пользователь платформы Reddit с ником fishboy26 поделился своей историей, которую вряд ли можно назвать оптимистичной. За 4 года пребывания в "Тиндере" он получил около миллиона отказов. Житель Нью-Йорка переписывался с 217 девушками, и лишь одна, в конце концов, согласилась сходить с ним на свидание, которое, впрочем, не закончилось ничем - "искры" не промелькнуло, продолжения знакомства не было.


Эта история, которой уже пару месяцев, но популярной она стала в последние дни, для одних - показатель того, насколько ничтожным может оказаться шанс нормального знакомства на сайте. Для других же она скорее свидетельствует о безграничном терпении добряка, который всё-таки решил покорить этот эверест.



На одной из фотографий из "Тиндера" парень был изображён с рыбой.



Сам он с юмором заметил, что даже не будь этого фото, ситуация вряд ли изменилась. На что получил ответ: "Если рыба не клюёт, смените технику ловли или локацию". Будем надеется, что парню в конце концов повезёт, ведь случаются же хорошие истории со счастливым финалом?

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Метки: Reddit   Tinder   знакомства   любовь   отношения   сайт знакомств   
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9  комментариев
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14k
..: Атеист :.. Час назад
тиндер удивил!)) Молодцы, интересное "дерево" развития отношений построили, от пролистывания до свадьбы, молодцы))
А что чуваку, ну пусть рыбка клюнет уже, что.. заслужил.
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9k
Zhora 12 минут назад
Это же пиндостан, там ему надо мужика себе искать))
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48k
Максим Т. 19 минут назад
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33k
БамбарбияКиргуду Час назад
Пусть проститутку снимет.Может успокоится.На крайняк может во вьетнам сьездить.Там за 5 штук баксов ему жену нормальную найдут.В пиндосии остались только дауны,как во вчерашнем посте.А он надеется кого то найти.
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36k
Опаньки Час назад
конечно, никто не хочет чистить его рыбу
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16k
Kostick Час назад
за 4 года миллион отказов? это по 684 анкеты он в сутки жамкал? однако)
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