24-летнего парня более миллиона раз отвергли на сайте знакомств, прежде чем состоялось одно свидание

Пользователь платформы Reddit с ником fishboy26 поделился своей историей, которую вряд ли можно назвать оптимистичной. За 4 года пребывания в "Тиндере" он получил около миллиона отказов. Житель Нью-Йорка переписывался с 217 девушками, и лишь одна, в конце концов, согласилась сходить с ним на свидание, которое, впрочем, не закончилось ничем - "искры" не промелькнуло, продолжения знакомства не было.



