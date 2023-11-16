24-летнего парня более миллиона раз отвергли на сайте знакомств, прежде чем состоялось одно свидание

Но даже оно ни к чему не привело.
Сайты знакомств - один из самых популярных способов найти партнёра для секса и/или любимого человека. Вот только порой приходится слишком долго ждать, чтобы найти желаемое.
Пользователь платформы Reddit с ником fishboy26 поделился своей историей, которую вряд ли можно назвать оптимистичной. За 4 года пребывания в "Тиндере" он получил около миллиона отказов. Житель Нью-Йорка переписывался с 217 девушками, и лишь одна, в конце концов, согласилась сходить с ним на свидание, которое, впрочем, не закончилось ничем - "искры" не промелькнуло, продолжения знакомства не было.
Эта история, которой уже пару месяцев, но популярной она стала в последние дни, для одних - показатель того, насколько ничтожным может оказаться шанс нормального знакомства на сайте. Для других же она скорее свидетельствует о безграничном терпении добряка, который всё-таки решил покорить этот эверест.
На одной из фотографий из "Тиндера" парень был изображён с рыбой.
Сам он с юмором заметил, что даже не будь этого фото, ситуация вряд ли изменилась. На что получил ответ: "Если рыба не клюёт, смените технику ловли или локацию". Будем надеется, что парню в конце концов повезёт, ведь случаются же хорошие истории со счастливым финалом?
Источник:
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А что чуваку, ну пусть рыбка клюнет уже, что.. заслужил.
- Вровень должен выпирать, насяльника...