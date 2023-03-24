В Петербурге задержали банду, которая разводила мужчин на деньги с помощью девушек из Tinder

Семь "наяд" с сайтов знакомств и шесть их кураторов искусно облапошивали мужчин, желавших большой, но чистой любви.
В Санкт-Петербурге полиция накрыла необычную банду. Семь девушек знакомились на сайтах с одинокими (и не очень) мужчинами при деньгах, которых после "обували", действуя по старой, но рабочей схеме.
После непродолжительного общения девушки предлагали сходить в ресторан, при этом заведение выбиралось самой соблазнительницей. Жертв вели в два ресторана: либо в De Marco на набережной канала Грибоедова, либо - в Vernissage на Советской. Там мужчину разводили на дорогой ужин и напитки, а потом прелестница внезапно уходила. Предлоги были разными и не всегда уважительными, но её спутнику, надеявшемуся на продолжение банкета, ничего не оставалось, как заплатить за ужин, цена которого даже по меркам столицы была негуманной.
Самое интересное, как сообщают СМИ, рестораны были подставными, т.е. таких заведений в природе не существовало. Их организовавали те самые кураторы, арендуя помещения и используя их лишь для развода ищущих любви гостей.
Четверо из задержанных сейчас находятся в СИЗО, остальные помещены либо под домашний арест, либо отпущены под подписку о невыезде. Все 13 задержанных стали фигурантами уголовного дела за организацию преступного сообщества и участие в нём. В настоящее время полиция выясняет количество облапошенных мужчин, прошедших через руки предприимчивых мошенников.
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Чек за ужин перекрывает аренду и создает доход банде разводил? Это больше похоже на бизнес-план рестиков. Такими мэнами хоть немного наполняли кассы своего общепита