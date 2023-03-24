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В Петербурге задержали банду, которая разводила мужчин на деньги с помощью девушек из Tinder

В Петербурге задержали банду, которая разводила мужчин на деньги с помощью девушек из Tinder

Автор:
24 марта 2023 13:23
Сообщество : Жить в России
Метки: банда   задержание   мошенничество   полиция   разводилы   сайт знакомство   
1936
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Семь "наяд" с сайтов знакомств и шесть их кураторов искусно облапошивали мужчин, желавших большой, но чистой любви.

В Санкт-Петербурге полиция накрыла необычную банду. Семь девушек знакомились на сайтах с одинокими (и не очень) мужчинами при деньгах, которых после "обували", действуя по старой, но рабочей схеме.


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После непродолжительного общения девушки предлагали сходить в ресторан, при этом заведение выбиралось самой соблазнительницей. Жертв вели в два ресторана: либо в De Marco на набережной канала Грибоедова, либо - в Vernissage на Советской. Там мужчину разводили на дорогой ужин и напитки, а потом прелестница внезапно уходила. Предлоги были разными и не всегда уважительными, но её спутнику, надеявшемуся на продолжение банкета, ничего не оставалось, как заплатить за ужин, цена которого даже по меркам столицы была негуманной.


Самое интересное, как сообщают СМИ, рестораны были подставными, т.е. таких заведений в природе не существовало. Их организовавали те самые кураторы, арендуя помещения и используя их лишь для развода ищущих любви гостей.


Четверо из задержанных сейчас находятся в СИЗО, остальные помещены либо под домашний арест, либо отпущены под подписку о невыезде. Все 13 задержанных стали фигурантами уголовного дела за организацию преступного сообщества и участие в нём. В настоящее время полиция выясняет количество облапошенных мужчин, прошедших через руки предприимчивых мошенников.

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Метки: банда   задержание   мошенничество   полиция   разводилы   сайт знакомство   
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16  комментариев
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14k
FatZilla Час назад
Тех кто на первой встрече ведут бабу в ресторан грех не облапошить. Первая встреча должна быть в общественном, бесплатном месте - парк, например. Максимум кафешка, где затраты пирожное и чашка кофе. Если девица с ходу говорит "хочу в ресторан" - сразу в топку.
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5k
Wadim 5 минут назад
обычная консумация, на всех сайтах знакомств имеет место быть) сам на таких нарывался раз 5, причём до встречи ничто беды не предвещало, а когда встречался тут всё и выяснялось. Ибо они приезжали на эти встречи на машине с водителем) Ну и конечно, тут же звали проехать в "ресторан". Разумеется никуда с ними не ехал, но по факту тратил время и топливо, чтобы доехать до "места первой встречи".
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22k
Mike Miller 19 минут назад
Какой-то бред.
Чек за ужин перекрывает аренду и создает доход банде разводил? Это больше похоже на бизнес-план рестиков. Такими мэнами хоть немного наполняли кассы своего общепита
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383
Dima 24 минуты назад
лох не мамонт....
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9k
Axel Полчаса назад
А почему рожи преступных элементов размыты? Наверное народ должен их знать в лицо. Возможно и более интересные эпизоды тогда всплывут.
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4k
Феликс Дзержинский 41 минуту назад
Практикуется уже давно, интересно другое, кто конечное звено в данной цепи?
Ссылка www.youtube.com
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2k
Дмитрий 41 минуту назад
Какой-то бред! Открывать 2 ресторана, чтобы разводить там спермотоксикозных на бабло - чушь. Скорее в определенных местах были договорняки с официантами или менеджерами.
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9k
Copycat 58 минут назад
ничего себе они типа инсценировали целых 2 ресторана что ли?
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
супер "наяды"
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6k
Бу Час назад
ха ха
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