В Петербурге задержали банду, которая разводила мужчин на деньги с помощью девушек из Tinder

Самое интересное, как сообщают СМИ, рестораны были подставными, т.е. таких заведений в природе не существовало. Их организовавали те самые кураторы, арендуя помещения и используя их лишь для развода ищущих любви гостей.

Четверо из задержанных сейчас находятся в СИЗО, остальные помещены либо под домашний арест, либо отпущены под подписку о невыезде. Все 13 задержанных стали фигурантами уголовного дела за организацию преступного сообщества и участие в нём. В настоящее время полиция выясняет количество облапошенных мужчин, прошедших через руки предприимчивых мошенников.