"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями к мужчинам

Ради любимого человека можно и в лепёшку разбиться, лишь бы он был счастлив. Примерно так считает 28-летняя Катя, которая ищет состоятельного мужчину, способного решить её проблемы. А они довольно серьёзные: женщина не работает, с жильём у неё тоже все плохо, а еще есть кредит на весьма кругленькую сумму и много других долгов. Где ты, тот самый, добрый и бескорыстный?