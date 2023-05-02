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"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями к мужчинам

"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями к мужчинам

Автор:
02 мая 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: девушки   долги   женщины с детьми   знакомства   кредит   меркантильность   нужен спонсор   сайт знакомств   требования к мужчинам   финансовые проблемы   
1562
6

28-летняя мать маленького ребёнка уверена, что настоящий мужчина сделает всё, чтобы его любимая была спокойна и счастлива. Правда, пока еще такого человека она не нашла, но надеется.

Ради любимого человека можно и в лепёшку разбиться, лишь бы он был счастлив. Примерно так считает 28-летняя Катя, которая ищет состоятельного мужчину, способного решить её проблемы. А они довольно серьёзные: женщина не работает, с жильём у неё тоже все плохо, а еще есть кредит на весьма кругленькую сумму и много других долгов. Где ты, тот самый, добрый и бескорыстный?


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После этого вопроса девушка предпочла свернуть общение, заявив на прощание, что настоящие мужики еще не перевелись. Наверное, они где-то существуют.

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Метки: девушки   долги   женщины с детьми   знакомства   кредит   меркантильность   нужен спонсор   сайт знакомств   требования к мужчинам   финансовые проблемы   
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10  комментариев
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19k
Виталий Касандров 21 минуту назад
Учитывая что цены на авто реально выросли и сдав 2-3 годовалую вполне помимо погашения кредита можно остаться в плюсе, то скорее учитывая фото мадам обычный развод что бы стрясти денег.
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6k
Умница-красавица 10 секунд назад
Объявление: ищу прынца на белом БМВ. О себе - потасканная шмара, есть пися сильно б/у
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
10k
Vacony 10 минут назад
нельзя вот так с улицы полюбить девушку с ребенком и долгами ....
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14
zuckergut 10 минут назад
Единственный выход для девушки это пройти процедуру банкротства, на данный момент ничего в этом зазорного и сложного нет, всё через МФЦ делается. Через годи будет без долгов, правда и кредиты больше никто не даст, придется топать на работу, а ребенка в сад отдать
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31k
Ashabad 14 минут назад
А мне её жаль. Да, возможно она поступила глупо, возможно она - продукт общества потребления и не понимает что она сама создаёт проблемы. Но она - женщина. Тем более, что у неё ребёнок есть.
Нам надо искать возможности пробудить в ней сознание а не насмехаться над ней.
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994
ruslan d 24 минуты назад
Да найдет без проблем , если уж у Блиновской получилось ...
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23k
sssss3 Полчаса назад
на приложенном фото дамочку не 28, а 48...ну или 38 неухоженных лет.
сидит какой нибудь, Ашот в КПЗ и строчит за эту "катю", денежки с лошар выклянчивает.
Вряд-ли найдётся лошара, готовый в обмен на вдуть данной потасканной мадам, отдать 5 лямов российских рублей.
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16k
Колька Валеркин сын 42 минуты назад
Да да, существуют, в лесу, порода олени, а еще единорога вчера видел, честно честно, настоящего, он какал радугой и блевал блесками. Чет она потасканная для 28 лет, по фотке был лет 40 дал. Ну и мне кажется или эти меркантильные сучки вот этим "если он настоящий мужчина", пытаются взять мужика на слабо?
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