"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями к мужчинам

28-летняя мать маленького ребёнка уверена, что настоящий мужчина сделает всё, чтобы его любимая была спокойна и счастлива. Правда, пока еще такого человека она не нашла, но надеется.
Ради любимого человека можно и в лепёшку разбиться, лишь бы он был счастлив. Примерно так считает 28-летняя Катя, которая ищет состоятельного мужчину, способного решить её проблемы. А они довольно серьёзные: женщина не работает, с жильём у неё тоже все плохо, а еще есть кредит на весьма кругленькую сумму и много других долгов. Где ты, тот самый, добрый и бескорыстный?
После этого вопроса девушка предпочла свернуть общение, заявив на прощание, что настоящие мужики еще не перевелись. Наверное, они где-то существуют.
Источник:
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Нам надо искать возможности пробудить в ней сознание а не насмехаться над ней.
сидит какой нибудь, Ашот в КПЗ и строчит за эту "катю", денежки с лошар выклянчивает.
Вряд-ли найдётся лошара, готовый в обмен на вдуть данной потасканной мадам, отдать 5 лямов российских рублей.