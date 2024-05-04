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В Китае квартиру в 5 кв.м. сняли меньше чем за минуту

В Китае квартиру в 5 кв.м. сняли меньше чем за минуту

Автор:
04 мая 2024 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   аренда квартиры   квартиры   цены   шанхай   
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Объявление о сдаче "квартиры мечты" в Шанхае завирусилось в сети практически с той же скоростью, с какой нашелся ее новый арендатор.

Дело в том, что средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Шанхае — около 5 тыс. юаней (64 тыс. рублей) в месяц, при этом половина населения города зарабатывает менее 6 тыс. юаней (77 тыс. рублей). Самая дешевая арендная плата составляет 700 юаней, и не так много домов с ежемесячной арендной платой менее 1000 юаней.

Найти квартиру в городе по более низким ценам мечтают несколько сотен тысяч молодых китайцев, которые пытаются заработать на жизнь в мегаполисе, в котором, по последним подсчетам, проживает более 24 миллионов человек.


Но вернемся к самой квартире. Аренда стоит 300 юаней (4 тыс. рублей) в месяц. За эту скромную цену предоставляется туалет, кровать на полу и 5 кв. м. Что еще для счастья надо?


От соседей отделяет деревянная доска, а на кухне — в закутке слева от комнаты — «даже есть окно» и «много свежего воздуха».


Из минусов - неудобно душ принимать, кровать намокает.

Крошечная квартирка досталась водителю— доставщику еды. По словам агента, 300 юаней за аренду «спальни, ванной, кухни и гостиной» — отличная сделка.


Это же сколько фантазии надо иметь, чтобы разглядеть в 5 кв. метрах аж 4 комнаты.



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Метки: Видео   Китай   аренда квартиры   квартиры   цены   шанхай   
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3  комментария
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Alex 19 минут назад
Хороший вариант. Надо брать.
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156
Самуил Маршак 6 минут назад
Курьер уйдет с работы и будет эти хоромы посуточно сдавать.
Озолотится!
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−2
truten 17 минут назад
Тюремная камера в Германии будет побольше.
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