В Китае квартиру в 5 кв.м. сняли меньше чем за минуту

Объявление о сдаче "квартиры мечты" в Шанхае завирусилось в сети практически с той же скоростью, с какой нашелся ее новый арендатор.
Дело в том, что средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Шанхае — около 5 тыс. юаней (64 тыс. рублей) в месяц, при этом половина населения города зарабатывает менее 6 тыс. юаней (77 тыс. рублей). Самая дешевая арендная плата составляет 700 юаней, и не так много домов с ежемесячной арендной платой менее 1000 юаней.
Найти квартиру в городе по более низким ценам мечтают несколько сотен тысяч молодых китайцев, которые пытаются заработать на жизнь в мегаполисе, в котором, по последним подсчетам, проживает более 24 миллионов человек.
Но вернемся к самой квартире. Аренда стоит 300 юаней (4 тыс. рублей) в месяц. За эту скромную цену предоставляется туалет, кровать на полу и 5 кв. м. Что еще для счастья надо?
От соседей отделяет деревянная доска, а на кухне — в закутке слева от комнаты — «даже есть окно» и «много свежего воздуха».
Из минусов - неудобно душ принимать, кровать намокает.
Крошечная квартирка досталась водителю— доставщику еды. По словам агента, 300 юаней за аренду «спальни, ванной, кухни и гостиной» — отличная сделка.
Это же сколько фантазии надо иметь, чтобы разглядеть в 5 кв. метрах аж 4 комнаты.
Источник:
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