В Китае квартиру в 5 кв.м. сняли меньше чем за минуту

Найти квартиру в городе по более низким ценам мечтают несколько сотен тысяч молодых китайцев, которые пытаются заработать на жизнь в мегаполисе, в котором, по последним подсчетам, проживает более 24 миллионов человек.

Но вернемся к самой квартире. Аренда стоит 300 юаней (4 тыс. рублей) в месяц. За эту скромную цену предоставляется туалет, кровать на полу и 5 кв. м. Что еще для счастья надо?