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С начала лета в Китае на границе будут проверять все гаджеты туристов

С начала лета в Китае на границе будут проверять все гаджеты туристов

Автор:
12 мая 2024 09:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   законы   ноутбуки   телефоны   туристы   
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Проверке также будут подвергаться и сами граждане Китая, возвращающиеся в страну из зарубежных поездок.

26 апреля Министерство национальной безопасности Китая объявило о новых правилах, дающих местным сотрудникам правоохранительных органов полномочия проверять электронные устройства, такие как мобильные телефоны и компьютеры туристов, прибывающих в Китай. Это "Правила административного правоприменения в области безопасности для органов государственной безопасности" и "Правила рассмотрения уголовных дел органами государственной безопасности".


Официально эти нововведения вступят в силу с 1 июля, но в местных СМИ уже появляются сообщения, что таможни Шэньчжэня и Шанхая начали проверять мобильные телефоны и ноутбуки прибывающих пассажиров.


Госпожа Цзян сказала, что вышеупомянутая ситуация недавно дважды возникала в аэропортах Нанкина и Ханчжоу. "Это зависит от того, какой контент находится в вашем телефоне, какие там фотографии и какое содержание этих фотографий.В тот день я почистила свой телефон и удалила особо конфиденциальный контент и у меня не возникло проблем".


Другой житель Шанхая по фамилии Шао рассказал журналистам, что, когда он недавно вернулся в Шанхай из Японии, он также видел, как таможенники проверяли мобильный телефон мужчины. "Я видел китайца, которого таможенники остановили, посмотрели в его мобильном телефоне, а затем отпустили его".

Ищут запрещенку, материалы экстремистского и террористического содержания.


Китайский ученый-правовед Лу Шеньюань отметил, что положения об обеспечении национальной безопасности, которые вступят в силу 1 июля, легко вызовут чувство страха у людей. Но с другой стороны, чего бояться человеку, если он не нарушает закон.




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Метки: Видео   Китай   законы   ноутбуки   телефоны   туристы   
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Александр Шевченко 5 минут назад
Рамки правового поля всё время сужаются ...
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