С начала лета в Китае на границе будут проверять все гаджеты туристов

26 апреля Министерство национальной безопасности Китая объявило о новых правилах, дающих местным сотрудникам правоохранительных органов полномочия проверять электронные устройства, такие как мобильные телефоны и компьютеры туристов, прибывающих в Китай. Это "Правила административного правоприменения в области безопасности для органов государственной безопасности" и "Правила рассмотрения уголовных дел органами государственной безопасности".

Официально эти нововведения вступят в силу с 1 июля, но в местных СМИ уже появляются сообщения, что таможни Шэньчжэня и Шанхая начали проверять мобильные телефоны и ноутбуки прибывающих пассажиров.