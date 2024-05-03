Сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта в "Крокус Сити Холле"

В ФСБ сообщили о ликвидации в Ленинградской области предполагаемого пособника террористов из "Крокуса". Это некий Николай Сурнов 1976 года рождения, который в начале марта нынешнего года въехал на территорию России из Литвы.





Примечательно, что на след диверсанта сотрудники спецслужб вышли в начале апреля, однако тогда ему удалось скрыться в районе посёлка Мещерское в Московской области. Он бросил автомобиль и убежал в лес. В брошенной им машине силовики нашли пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты и компоненты для изготовления СВУ. Позднее в арендованный гараже и квартире Сурнова были обнаружены взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского филиала шведского банка SwedBank. Отмечается, что преступника искали 23 дня. За это время силовики нашли все его явки в Москве и Петербурге. А накануне вечером нашли и его, когда преступник опустошал очередной схрон с оружием в Гатчинском районе Ленобласти.



