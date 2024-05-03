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Сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта в "Крокус Сити Холле"

Сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта в "Крокус Сити Холле"

Автор:
03 мая 2024 13:01
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Оружие   ФСБ   диверсии   ликвидация   пособничество   теракт в Крокус Сити Холле   
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В апреле преступнику удалось скрыться от силовиков в подмосковном лесу. Но на этот раз он не ушёл.

В ФСБ сообщили о ликвидации в Ленинградской области предполагаемого пособника террористов из "Крокуса". Это некий Николай Сурнов 1976 года рождения, который в начале марта нынешнего года въехал на территорию России из Литвы.


Примечательно, что на след диверсанта сотрудники спецслужб вышли в начале апреля, однако тогда ему удалось скрыться в районе посёлка Мещерское в Московской области. Он бросил автомобиль и убежал в лес. В брошенной им машине силовики нашли пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты и компоненты для изготовления СВУ. Позднее в арендованный гараже и квартире Сурнова были обнаружены взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского филиала шведского банка SwedBank. Отмечается, что преступника искали 23 дня. За это время силовики нашли все его явки в Москве и Петербурге. А накануне вечером нашли и его, когда преступник опустошал очередной схрон с оружием в Гатчинском районе Ленобласти.


"При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", — сообщили в ФСБ.

У ФСБ есть подозрения, что ликвидированный диверсант работал на разведку одной восточноевропейской страны. В его телефоне нашли переписку с куратором, из которой становится понятно, что Сурнов планировал осуществить серию терактов как в России (объекты Минобороны), так и в Прибалтике (православные храмы). Есть сведения, что сотрудникам ФСБ удалось найти данные подельников Сурнова. Так что работа продолжается.

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Метки: Видео   Оружие   ФСБ   диверсии   ликвидация   пособничество   теракт в Крокус Сити Холле   
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31  комментарий
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17k
Patmaz Час назад
Ведь могут, когда захотят!
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7k
Евгений Д Минуту назад
Вот ведь уроды.
Все им неймется
Хотят кровушки людской побольше пролить и панику устроить
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146k
parallax 5 минут назад
Про данные подельников писать было не обязательно. Теперь они залягут на дно.
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587
Сергей Сергей 6 минут назад
Собаке собачья смерть!!! Падла!
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62
uid-tfwhppoz 6 минут назад
Знаю что заминусят до бана.
НО
именно вот таких, важно брать живьем.
у чувака полно схронов. навыки так ловко скрываться.
он по-любому должен был многое рассказать.

а вместо этого, радостные кадры - трупак и рядом пистолет и патроны.
ну жиденько.
еще ладно, если бы он сам застрелился. а так - ну он уже в ДОТе сидит. кидай туда гранату со слезоточивым газом. и он тепленький сам выползет.
очень странно сработали. очень.

если кто не понял. я за то, чтобы таких казнить. лучше прилюдно, как СССР после ВОВ, вешал предателей на глазах у местных жителей. это справедливо и наглядно.
но - сначала допросить.
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22k
КВТИУ-80 8 минут назад
Да воздастся каждому по делам его - каждый получит по заслугам.
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1k
StoneWolf 12 минут назад
Собаке-собачья смерть
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2k
Руслана Тарасова 13 минут назад
Сдох , как шакал, в куче старого хлама. Загнали, как бешеное животное и ликвидировали. Зачем жил ? Что вот так бесславно сдохнуть? За карточку шведского банка?
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25k
Shtoppi 20 минут назад
как говорится: «туда ему и дорога».
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38k
gfjhtgfjhf Полчаса назад
Пистолет Стечкина. Этож надо было так заморочиться...
Идейная походу была скотина.
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25k
sanchesS80 39 минут назад
Плохо, что живьем не взяли. Когда попадают в одиночную камеру и светит пожизненное, то все они петь начинают и сдавать подельников.
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62
uid-tfwhppoz sanchesS80 4 минуты назад
это ваще необъяснимо что не взяли.
у ДОТа полно мертвых зон.
закиньте туда гранату со слезоточивым. он сам через пять минут выползет.
а так да - опытный диверсант. с кучей явок, с навыками столько скрываться. он полюбасу много мог сообщить.
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20k
Bill 42 минуты назад
А почему ни разу не сказано что это украинский агент? Вот здесь подробнее:
https://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/03/22928131.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/03/22928131.shtml
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13k
Copycat 46 минут назад
Когда трагедия в крокусе только произошла, в интернетах люди с пеной у рта спорили кто стоит за этим

и я тогда сказал "ребята эти споры сейчас бессмысленны, просто подождите некоторое время, всплывут факты и всё станет ясно"

вот оно и всплывает, но человеку упоротому в своей упоротости даже факты не помогут, он скажет типа "оо это всё путинский режим подстроил и всё это фикция"
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686
DuckTales 55 минут назад
Вывесить на Красной Площади скотину ...
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62
uid-tfwhppoz DuckTales 42 секунды назад
все правильно, товарищ.
СССР казнил предателей после ВОВ прилюдно.
вот пособник полицаев. вот доказательства его преступлений, вот свидетели. вот виселица. и вот вешаем тварь...

а вот такое - загнали в угол и замочили. без суда. без допроса. взять живьем проблем не было. скинули ему туда гранату со слезоточивым. допросили. все явки. пароли. кто его вербовал. как вербовал.

а вместо этого - мы видим кинушку с дрона на тепловизоре. убегает как заяц от сотни охотников с собаками. шансов ноль. загнали в угол. застрелили.
должны были взять живьем. может даже удалось бы на него выманить тех кто его вербовал.
но походу, хайпа ради, надо было видюшечку запилить. пипл радостно схавает. НЕ проффесиональный подход.
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8k
Станислав 57 минут назад
Работают брятья. Жаль, конечно, что допросить этого пи..аса уже не получится.
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40k
albedo Час назад
Похоже летнее наступление ВС РФ будет сопровождаться массовой ликвидацией агентов Салорейха в России.
И в плен их брать НЕ будут.
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2k
Карл Карл Час назад
отлично!
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Ушёл гад от возмездия.Ему бы отрезать яйца и в рот запихать.
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9k
Alex Час назад
Ништяк!
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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