Сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта в "Крокус Сити Холле"

В апреле преступнику удалось скрыться от силовиков в подмосковном лесу. Но на этот раз он не ушёл.
В ФСБ сообщили о ликвидации в Ленинградской области предполагаемого пособника террористов из "Крокуса". Это некий Николай Сурнов 1976 года рождения, который в начале марта нынешнего года въехал на территорию России из Литвы.
Примечательно, что на след диверсанта сотрудники спецслужб вышли в начале апреля, однако тогда ему удалось скрыться в районе посёлка Мещерское в Московской области. Он бросил автомобиль и убежал в лес. В брошенной им машине силовики нашли пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты и компоненты для изготовления СВУ. Позднее в арендованный гараже и квартире Сурнова были обнаружены взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского филиала шведского банка SwedBank. Отмечается, что преступника искали 23 дня. За это время силовики нашли все его явки в Москве и Петербурге. А накануне вечером нашли и его, когда преступник опустошал очередной схрон с оружием в Гатчинском районе Ленобласти.
"При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", — сообщили в ФСБ.
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У ФСБ есть подозрения, что ликвидированный диверсант работал на разведку одной восточноевропейской страны. В его телефоне нашли переписку с куратором, из которой становится понятно, что Сурнов планировал осуществить серию терактов как в России (объекты Минобороны), так и в Прибалтике (православные храмы). Есть сведения, что сотрудникам ФСБ удалось найти данные подельников Сурнова. Так что работа продолжается.
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Все им неймется
Хотят кровушки людской побольше пролить и панику устроить
НО
именно вот таких, важно брать живьем.
у чувака полно схронов. навыки так ловко скрываться.
он по-любому должен был многое рассказать.
а вместо этого, радостные кадры - трупак и рядом пистолет и патроны.
ну жиденько.
еще ладно, если бы он сам застрелился. а так - ну он уже в ДОТе сидит. кидай туда гранату со слезоточивым газом. и он тепленький сам выползет.
очень странно сработали. очень.
если кто не понял. я за то, чтобы таких казнить. лучше прилюдно, как СССР после ВОВ, вешал предателей на глазах у местных жителей. это справедливо и наглядно.
но - сначала допросить.
у ДОТа полно мертвых зон.
закиньте туда гранату со слезоточивым. он сам через пять минут выползет.
а так да - опытный диверсант. с кучей явок, с навыками столько скрываться. он полюбасу много мог сообщить.
https://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/03/22928131.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/03/22928131.shtml
и я тогда сказал "ребята эти споры сейчас бессмысленны, просто подождите некоторое время, всплывут факты и всё станет ясно"
вот оно и всплывает, но человеку упоротому в своей упоротости даже факты не помогут, он скажет типа "оо это всё путинский режим подстроил и всё это фикция"
- исполнители
- организаторы
- координаторы
- люди, думающие, что они заказчики
- вроде как заказчики
- аналитики
- интересанты
- идеологи
Это как зум в телефоне - увеличиваешь и проявляются детали.
СССР казнил предателей после ВОВ прилюдно.
вот пособник полицаев. вот доказательства его преступлений, вот свидетели. вот виселица. и вот вешаем тварь...
а вот такое - загнали в угол и замочили. без суда. без допроса. взять живьем проблем не было. скинули ему туда гранату со слезоточивым. допросили. все явки. пароли. кто его вербовал. как вербовал.
а вместо этого - мы видим кинушку с дрона на тепловизоре. убегает как заяц от сотни охотников с собаками. шансов ноль. загнали в угол. застрелили.
должны были взять живьем. может даже удалось бы на него выманить тех кто его вербовал.
но походу, хайпа ради, надо было видюшечку запилить. пипл радостно схавает. НЕ проффесиональный подход.
Пристрелил и все.
Чего с ним воландаться то?
И в плен их брать НЕ будут.