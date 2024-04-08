Силовики провели обыск в музее "Донские казаки в борьбе с большевиками"

Сообщается, что в силовики пришли в частный музей казачества после обращений общественников. При этом отмечается, что обыски там проводятся не в первые. Несколько лет назад сотрудники ФСБ уже изымали литературу, документы и портреты, но экспертиза тогда не обнаружила в них признаков экстремизма, после чего изъятое вернули обратно.





Усадьба, где располагается музей, принадлежит Владимиру Мелихову. Открыли заведение в 2007 году. Скульптура Краснова, мемориальный комплекс и музей не единожды вызывали споры, возмущение и критику из-за представленных там личностей, которые сотрудничали в годы Великой Отечественной с администрацией Третьего Рейха.