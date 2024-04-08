Силовики провели обыск в музее "Донские казаки в борьбе с большевиками"

Владельцы этого частного заведения установили ту самую скандальную скульптуру атамана Краснова, которую неоднократно требовали снести.
В скандально известный музей-мемориал "Донские казаки в борьбе с большевиками" в станице Еланской Ростовской области наведались сотрудники ФСБ. Сообщается, что силовики провели обыски и изъяли из коллекции музея посвящённую атаману Петру Краснову литературу, а также портреты нацистских преступников. Изъятые материалы пройдут экспертизу на нарушение закона о реабилитации нацизма.
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Сообщается, что в силовики пришли в частный музей казачества после обращений общественников. При этом отмечается, что обыски там проводятся не в первые. Несколько лет назад сотрудники ФСБ уже изымали литературу, документы и портреты, но экспертиза тогда не обнаружила в них признаков экстремизма, после чего изъятое вернули обратно.
Усадьба, где располагается музей, принадлежит Владимиру Мелихову. Открыли заведение в 2007 году. Скульптура Краснова, мемориальный комплекс и музей не единожды вызывали споры, возмущение и критику из-за представленных там личностей, которые сотрудничали в годы Великой Отечественной с администрацией Третьего Рейха.
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Мелихов утверждает, что памятник Краснову — это собирательный образ донских казаков. Однако изначально на скульптуре была табличка, которая однозначно указывала, в честь кого установили памятник. Табличку впоследствии сняли, но памятник стоит.
"Они изымают всё, что под руку попадается, потому что прямых вещей, которые бы подтверждали то, что говорят люди, которые пишут на нас жалобы, нет. Поэтому надо собрать как можно больше всего, и уже из этого выкручивать что-то, в чём можно нас обвинить", — заявил Мелихов.
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за такой "посыл" я бы уже дяде по морде дал.
Непонятно чего к нему придрались, ведь он на одной волне с "главным" в стране.