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Силовики провели обыск в музее "Донские казаки в борьбе с большевиками"

Силовики провели обыск в музее "Донские казаки в борьбе с большевиками"

Автор:
08 апреля 2024 17:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Ростовская области   ФСБ   атаман Пётр Краснов   музей казачества   обыски   реабилитация нацизма   
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Владельцы этого частного заведения установили ту самую скандальную скульптуру атамана Краснова, которую неоднократно требовали снести.

В скандально известный музей-мемориал "Донские казаки в борьбе с большевиками" в станице Еланской Ростовской области наведались сотрудники ФСБ. Сообщается, что силовики провели обыски и изъяли из коллекции музея посвящённую атаману Петру Краснову литературу, а также портреты нацистских преступников. Изъятые материалы пройдут экспертизу на нарушение закона о реабилитации нацизма.

Сообщается, что в силовики пришли в частный музей казачества после обращений общественников. При этом отмечается, что обыски там проводятся не в первые. Несколько лет назад сотрудники ФСБ уже изымали литературу, документы и портреты, но экспертиза тогда не обнаружила в них признаков экстремизма, после чего изъятое вернули обратно.


Усадьба, где располагается музей, принадлежит Владимиру Мелихову. Открыли заведение в 2007 году. Скульптура Краснова, мемориальный комплекс и музей не единожды вызывали споры, возмущение и критику из-за представленных там личностей, которые сотрудничали в годы Великой Отечественной с администрацией Третьего Рейха.

Мелихов утверждает, что памятник Краснову — это собирательный образ донских казаков. Однако изначально на скульптуре была табличка, которая однозначно указывала, в честь кого установили памятник. Табличку впоследствии сняли, но памятник стоит.



"Они изымают всё, что под руку попадается, потому что прямых вещей, которые бы подтверждали то, что говорят люди, которые пишут на нас жалобы, нет. Поэтому надо собрать как можно больше всего, и уже из этого выкручивать что-то, в чём можно нас обвинить", — заявил Мелихов.

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Метки: Видео   Ростовская области   ФСБ   атаман Пётр Краснов   музей казачества   обыски   реабилитация нацизма   
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13  комментариев
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17k
ron Час назад
Сожгли бы, уходя. И не пришлось бы экспертов отвлекать )))
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11k
Алексей 12 минут назад
Очко ему порвать и иже с ними,казаки млять ,такие же вот твари и глумились на народом что во время гражданской что и при своих хозяевах фашистах.
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Расстрелять нажуй
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35k
Юр21 53 минуты назад
Во, и донесите народу настоящую историю казаков, со всеми регулярными предательствами казачей верхушки.
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 55 минут назад
"Донские казаки в борьбе с большевиками"

за такой "посыл" я бы уже дяде по морде дал.
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21k
Robin Hood Час назад
Есть парочка камдонов, памятник которым надо пустить на переплавку. Вместе с теми кто их воздвигнул
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1k
минодвесп Час назад
Большевики победили...
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23k
sos1960sos Час назад
"Экспертиза тогда не обнаружила в них признаков экстремизма" Значит будем проводить экспертизу за экспертизой, пока признаки не обнаружим...
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17k
ss 2 часа назад
Это правильно! Этих надо! Да в кандалы, да в Соловки лет на сто.
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Эх, теперь у Кемерова будет траур...)))
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1959 постов (1965 в горячем)
Лесник
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