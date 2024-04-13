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Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в администрацию Владимирской области

Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в администрацию Владимирской области

Автор:
13 апреля 2024 17:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Диверсия   Поджог   ФСБ   администрация Владимирской области   коктейль молотова   
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Диверсия, к счастью, не удалась. Здание не пострадало.

Неизвестный швырнул несколько бутылок с коктейлем Молотова (по другим сведениям, газовые баллончики для заправки зажигалок) в администрацию Владимирской области. Однако ни одна из них не причинила серьёзного ущерба зданию. Злоумышленник пытался закинуть их в окна, но те не разбились и бутылки упали на землю.

Сообщается, что одну из бутылок преступник бросил в припаркованный у администрации автомобиль Hyundai Creta. Он, как выяснилось, принадлежал начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора Инне Дыровой.

Преступник попытался скрыться, но его задержали оперативно подоспевшие сотрудники ФСБ. О его мотивах пока ничего не известно. Впрочем, какие бы причины не двигали злоумышленником, его, скорее всего, ждёт серьёзное наказание.

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Метки: Видео   Диверсия   Поджог   ФСБ   администрация Владимирской области   коктейль молотова   
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6  комментариев
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1k
Александр 55 минут назад
Ещё одному долбо..бу обещали деньги вернуть.
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40k
АнтонПолднев 8 минут назад
Сказочный... террорист.
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4k
просто Дмитрий 9 минут назад
Похоже дурик не владеет украинским языком, и не все понял, как ему действовать в данном
акте
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Так молотова не взрываются.
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63k
Олег 45 минут назад
Сказ о том, как обеспечить себе еду, охрану и спокойствие лет на 10
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3k
Едондер пуп Час назад
Это не коктейль Молотова, а какие-то СВУ.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1981 пост (1989 в горячем)
Лесник
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