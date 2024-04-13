Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в администрацию Владимирской области

Диверсия, к счастью, не удалась. Здание не пострадало.
Неизвестный швырнул несколько бутылок с коктейлем Молотова (по другим сведениям, газовые баллончики для заправки зажигалок) в администрацию Владимирской области. Однако ни одна из них не причинила серьёзного ущерба зданию. Злоумышленник пытался закинуть их в окна, но те не разбились и бутылки упали на землю.
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Сообщается, что одну из бутылок преступник бросил в припаркованный у администрации автомобиль Hyundai Creta. Он, как выяснилось, принадлежал начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора Инне Дыровой.
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Преступник попытался скрыться, но его задержали оперативно подоспевшие сотрудники ФСБ. О его мотивах пока ничего не известно. Впрочем, какие бы причины не двигали злоумышленником, его, скорее всего, ждёт серьёзное наказание.
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