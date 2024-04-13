Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в администрацию Владимирской области

Неизвестный швырнул несколько бутылок с коктейлем Молотова (по другим сведениям, газовые баллончики для заправки зажигалок) в администрацию Владимирской области. Однако ни одна из них не причинила серьёзного ущерба зданию. Злоумышленник пытался закинуть их в окна, но те не разбились и бутылки упали на землю.