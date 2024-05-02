15 вымерших гигантов, которые когда-то бороздили просторы Северной Америки

До конца последнего ледникового периода Северную Америку населяли древние гепарды (мирацинониксы), огромные существа, похожие на броненосцев, и гигантские наземные ленивцы. Но ученые долгое время не могли понять, почему эти животные вымерли около 10 000 лет назад.
Вплоть до окончания последней ледниковой эпохи Северную Америку населяли американские гепарды, огромные броненосцы и гигантские ленивцы. Но ученые долгое время не могли понять, почему эти животные и другие представители мегафауны — существа тяжелее 100 фунтов (45 килограммов) — вымерли около 10 000 лет назад.
Согласно исследованию, опубликованному в 2015 году в журнале Science, в исчезновении мегафауны континента виноваты периоды быстрого потепления (интерстадиалы) и, в меньшей степени, люди ледникового периода, охотившиеся на животных. Другие исследования возлагают большую вину на человека, а некоторые ученые утверждают, что виновата совокупность множества факторов.
Как исследования, так и споры о причинах исчезновения этих животных, несомненно, будут продолжаться. Тем временем ученые продолжают находить окаменелости этих крупных существ. Представляем вашему вниманию 15 вымерших животных последнего североамериканского ледникового периода и то, что ученые знают об их жизни.
Саблезубый тигр (Smilodon fatalis) жил примерно с 400 000 до 11 000 лет назад. Это был крупный представитель семейства кошачьих, весивший от 160 до 280 кг и имевший средний рост от крестца до морды около 1,75 м, не считая хвоста. S. fatalis был размером примерно с современного африканского льва (Panthera leo), но с более короткими и крепкими конечностями. Его зазубренные клыки, похожие на лезвия, или сабли, были впечатляюще большими — почти 18 сантиметров в длину.
Койот ледникового периода (Canis latrans orcutti), также известный как плейстоценовый койот, был гораздо крупнее современных койотов. Древние представители семейства Canidae весили от 15 до 25 кг, то есть некоторые из них были такими же крупными, как современные волки (Canis lupus). Современные койоты (Canis latrans) весят всего от 10 до 18 кг. По сравнению с современными койотами, плейстоценовый койот имел более толстый и глубокий череп и более мощные зубы для поедания мяса. Эти особенности свидетельствуют о том, что он мог убивать более крупную добычу и был более плотоядным.
Древний бизон (Bison antiquus) жил примерно 240 000—10 000 лет назад. Он был на 25% крупнее современного американского бизона (Bison bison): 2,3 м в высоту, 4,6 м в длину и весом 1 600 кг. Его рога также были длиннее, чем у современных бизонов. Эти травоядные животные, скорее всего, являются предками американских бизонов.
В 1980 году в Южной Калифорнии исследователи обнаружили почти полные останки Gomphotaria pugnax — ныне вымершего гигантского ластоногого. G. pugnax жил примерно от 8,5 до 5 миллионов лет назад, в эпоху позднего миоцена, сообщают ученые в журнале Contributions In Science. Его крупный череп длиной 47 см имел большие верхние и нижние клыки. Вероятно, древний морж плавал на мелководье и использовал эти бивни для взмучивания отложений на морском дне в поисках пищи, скорее всего, твердокожих беспозвоночных, таких как моллюски.
Саблезубая кошка Homotherium имела крупные клыки, мощные передние конечности, покатую спину и большую зрительную луковицу — все это делало ее смертоносным хищником в эпоху плейстоцена. Окаменелости гомотерии были найдены и в Евразии, но во время последнего ледникового периода животное пересекло Берингов мост и поселилось в Северной Америке. Окаменелые останки гомотерии были найдены в Тар Питс (La Brea Tar Pits) в Южной Калифорнии и других частях США, включая Аляску, Айдахо и Техас.
Европейские поселенцы завезли лошадей, когда высадились в Новом Свете. Но они не знали, что когда-то на этом континенте раздавался громоподобный звук копыт древних лошадей. Древние лошади обитали в Северной Америке в период примерно с 50 миллионов до 11 тысяч лет назад, когда они вымерли в конце последнего ледникового периода. Одна из главных особенностей этого вымирания заключается в том, что они вымерли в Северной Америке, но смогли выжить в Евразии и Африке, поэтому у нас до сих пор есть лошади и их родственники — ослы и ослицы.
Глиптодон выглядел как увеличенная версия своего дальнего родственника — броненосца. И так же защищался панцирем из костных пластин. Бронированное существо весом в 1 тонну, скорее всего, попало в Северную Америку из Южной Америки через Панамский перешеек — сухопутный мост, соединяющий две Америки.
Попав в Северную Америку около 2 миллионов лет назад, Glyptodon процветал на территории нынешних прибрежных Техаса и Флориды. Но травоядное животное вымерло в течение 10 000 лет.
Мастодонты (Mammut americanum) появились в Северной Америке около 15 миллионов лет назад, пройдя по сухопутному мосту через Берингов пролив, задолго до своего родственника — мамонта. Они также были более примитивными, чем мамонты. Например, у мастодонтов были менее сложные зубы — конусообразные клыки на коренных зубах, — которые помогали им перебирать листья, ветки и сучья лиственных и хвойных деревьев. Они питались болотными растениями, которые не содержали абразивного материала, характерного для наземных растений. Мастодонты также немного короче мамонтов, но оба вида достигали в высоту от 2 до 4 м. И у тех и у других была лохматая шерсть, защищавшая их от холода. Однако у мастодонтов были длинные изогнутые бивни, достигавшие 4,9 м в длину. Мамонты, напротив, обладали более изогнутыми бивнями.
Мамонты (Mammuthus) появились в Северной Америке примерно 1,7—1,2 миллиона лет назад. Хотя между мамонтами и мастодонтами есть некоторые анатомические различия, и те и другие относятся к семейству хоботных. У мамонтов на спине были жировые горбы, которые, вероятно, обеспечивали их питательными веществами и теплом в ледяные периоды. У мамонтов также были плоские зубцы с ребристой поверхностью — такая структура помогала им прорезать волокнистую растительность, в отличие от зубцов мастодонта. Кроме того, мамонты более близки к современным слонам, особенно к азиатскому слону, чем мастодонты.
Несмотря на свое название, у этого огромного медведя на самом деле не было короткой морды. Но в сравнении с его длинными лапами он выглядел именно так. Примерно как медведь гризли на ходулях — конечности минимум на треть длиннее, чем у современного гризли. Вероятно, такие длинные передние и задние лапы помогали ему очень быстро бегать, в отличие от современных медведей — они способы на короткие рывки, но бегунами на длинные дистанции их не назовешь.
Ужасные волки вымерли около 13 000 лет назад, но их кости в изобилии встречаются в калифорнийских ямах Ла Бреа Тар Питс и в пещере Природная ловушка в Вайоминге. Эти скелеты показывают, что ужасные волки (Canis dirus) были примерно на 25% тяжелее современных серых волков (Canis lupus) и весили от 59 до 68 кг. Однако конечности у волка были короче, чем у C. lupus, что говорит о том, что он не выиграл бы ни одного забега у своего более молодого родственника.
Американский гепард был немного выше современного гепарда: высота в холке составляла около 0,85 м, а вес — около 70 кг. Однако американский гепард, вероятно, был не таким быстрым: у него были немного короче ноги, что, скорее всего, делало его лучшим скалолазом, чем бегуном.
Исследователи назвали его Miracinonyx inexpectatus, что переводится примерно как «чудесный неожиданный гепард с неподвижными когтями». Первую известную окаменелость M. inexpectatus, найденную на территории современного Техаса, ученые датировали плиоценом, между 3,2 и 2,5 миллионами лет назад. Эти животные вымерли около 12 000 лет назад.
Как и Glyptodon, Megalonyx попал в Северную Америку из Южной Америки. Окаменелости наземных ленивцев указывают на то, что эти животные начали жить в Южной Америке около 35 миллионов лет назад. Исследователи обнаружили окаменелость Megalonyx возрастом 4,8 миллиона лет в Мексике, а затем экземпляры были найдены на территории современной Америки, особенно в районах, где раньше были леса, озера и реки. В более теплые периоды, называемые межледниковьями, Megalonyx забирался далеко на север, вплоть до Юкона и Аляски. Рост Megalonyx jeffersonii составлял около 3 м, а вес — примерно 1 000 кг. Эти животные вымерли примерно 11 000 лет назад.
Гигантский бобр (Castoroides) известен в основном по ископаемым останкам в районе Великих озер (что кажется вполне логичным для бобра). Однако другие находки ископаемых свидетельствуют о том, что этот великан жил вплоть до Южной Каролины и на северо-востоке Америки. Как и Megalonyx, гигантский бобр в межледниковые периоды проникал на Аляску и Юкон, но при понижении температуры отступал на юг. Castoroides был огромным для бобра — его вес достигал 57 кг, что намного больше, чем у современного североамериканского бобра (Castor canadensis), вес которого составляет примерно 20 кг. Интересно, что останки современных бобров находят в тех же отложениях, что и останки их древних родственников, что говорит о том, что они вели схожий образ жизни.
Верблюдообразные, которые когда-то бродили по Северной Америке, называются Camelops, что в переводе с латыни означает «верблюды прошлого». Однако камелопсы более тесно связан с ламами, чем с современными верблюдами. Окаменелости показывают, что семейство верблюдообразных появилось в Северной Америке в эпоху эоцена, около 45 миллионов лет назад. Эти животные обитали на открытых пространствах и в засушливых районах, но неизвестно, могли ли они запасать воду, как это делают современные верблюды. Рост камелопса составлял около 2,2 м в холке, весил он до 800 кг и имел короткий хвост.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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