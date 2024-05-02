15 вымерших гигантов, которые когда-то бороздили просторы Северной Америки

Вплоть до окончания последней ледниковой эпохи Северную Америку населяли американские гепарды, огромные броненосцы и гигантские ленивцы. Но ученые долгое время не могли понять, почему эти животные и другие представители мегафауны — существа тяжелее 100 фунтов (45 килограммов) — вымерли около 10 000 лет назад.

Согласно исследованию, опубликованному в 2015 году в журнале Science, в исчезновении мегафауны континента виноваты периоды быстрого потепления (интерстадиалы) и, в меньшей степени, люди ледникового периода, охотившиеся на животных. Другие исследования возлагают большую вину на человека, а некоторые ученые утверждают, что виновата совокупность множества факторов.

Как исследования, так и споры о причинах исчезновения этих животных, несомненно, будут продолжаться. Тем временем ученые продолжают находить окаменелости этих крупных существ. Представляем вашему вниманию 15 вымерших животных последнего североамериканского ледникового периода и то, что ученые знают об их жизни.