FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1979 постов • 740 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Мощный циклон обнажил окаменелости гигантских морских существ, живших 80 миллионов лет назад

Мощный циклон обнажил окаменелости гигантских морских существ, живших 80 миллионов лет назад

Автор:
23 июня 2023 09:55
Сообщество : Наука
Метки: Новая Зеландия   вымершие животные   динозавры   интересно   окаменелости   палеонтология   
1108
4

Доисторические останки были обнаружены в Новой Зеландии после того, как циклон «Габриэль» обрушился на Северный остров страны и переполнил горные ручьи и реки, которые в свою очередь сместили близлежащие камни и валуны.

Палеонтологи считают, что два окаменелых позвонка, обнаруженных еще в марте, но обнародованных только сейчас, могут принадлежать эласмозавру — гигантской длинношеей морской рептилии, длина которой могла достигать 14 метров.

Еще один найденный окаменелый позвонок мог принадлежать мозазавру, огромной морской рептилии, которая в эпоху динозавров была верховным океанским хищником. Окаменелости мозазавра находили в Новой Зеландии и раньше — окаменелые зубы и часть челюсти были обнаружены в ручье Мангахуанга в 2015 году — но это все еще большая редкость.

Окаменелости были обнаружены сотрудниками и добровольцами из Forest Lifeforce Restoration Trust, инициативы по сохранению местной флоры и фауны Новой Зеландии.

«Габриэль» был сильным тропическим циклоном, который накрыл Северный остров Новой Зеландии в период с 12 по 16 февраля. Это был самый смертоносный циклон, обрушившийся на страну с 1968 года, — в результате погибло 11 человек. Согласно заявлению, опубликованному Институтом геологических и ядерных наук, в гористой местности, где были найдены окаменелости, ручьи и реки превратились в «бушующие потоки», миллионы кубических метров дождевой воды подняли валуны «размером с тележку из супермаркеты».

«Как будто бы гигант шел по руслу ручья, пиная на ходу камни и валуны, как если бы они были галькой, и переворачивая все на своем пути», — заявил Пит Шоу, управляющий лесным фондом Forest Lifeforce Restoration Trust.

Лес Маунгатанива хранит в себе множество окаменелостей мелового периода (от 145 до 66 миллионов лет назад), и исследователи обнаружили здесь первого динозавра в 1975 году. «Если какое-то место и можно назвать эпицентром новозеландской палеонтологии, то это Маунгатанива и особенно ручей Мангахуанга», — добавил Шоу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Новая Зеландия   вымершие животные   динозавры   интересно   окаменелости   палеонтология   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92616



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не обращайте на меня внимания

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#фото#интересно#аварии#подборка#история#дети#новости#фильм#титаник
#автомобили#люди#Юмор#авто аварии#Автовсячина#кино#забавно#Ynews#Приколы#батискаф
#автомир#в мире#ДТП#животные#Прикол#факты#Китай#работа#США#смех
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться