Мощный циклон обнажил окаменелости гигантских морских существ, живших 80 миллионов лет назад

Доисторические останки были обнаружены в Новой Зеландии после того, как циклон «Габриэль» обрушился на Северный остров страны и переполнил горные ручьи и реки, которые в свою очередь сместили близлежащие камни и валуны.
Палеонтологи считают, что два окаменелых позвонка, обнаруженных еще в марте, но обнародованных только сейчас, могут принадлежать эласмозавру — гигантской длинношеей морской рептилии, длина которой могла достигать 14 метров.
Еще один найденный окаменелый позвонок мог принадлежать мозазавру, огромной морской рептилии, которая в эпоху динозавров была верховным океанским хищником. Окаменелости мозазавра находили в Новой Зеландии и раньше — окаменелые зубы и часть челюсти были обнаружены в ручье Мангахуанга в 2015 году — но это все еще большая редкость.
Окаменелости были обнаружены сотрудниками и добровольцами из Forest Lifeforce Restoration Trust, инициативы по сохранению местной флоры и фауны Новой Зеландии.
«Габриэль» был сильным тропическим циклоном, который накрыл Северный остров Новой Зеландии в период с 12 по 16 февраля. Это был самый смертоносный циклон, обрушившийся на страну с 1968 года, — в результате погибло 11 человек. Согласно заявлению, опубликованному Институтом геологических и ядерных наук, в гористой местности, где были найдены окаменелости, ручьи и реки превратились в «бушующие потоки», миллионы кубических метров дождевой воды подняли валуны «размером с тележку из супермаркеты».
«Как будто бы гигант шел по руслу ручья, пиная на ходу камни и валуны, как если бы они были галькой, и переворачивая все на своем пути», — заявил Пит Шоу, управляющий лесным фондом Forest Lifeforce Restoration Trust.
Лес Маунгатанива хранит в себе множество окаменелостей мелового периода (от 145 до 66 миллионов лет назад), и исследователи обнаружили здесь первого динозавра в 1975 году. «Если какое-то место и можно назвать эпицентром новозеландской палеонтологии, то это Маунгатанива и особенно ручей Мангахуанга», — добавил Шоу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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