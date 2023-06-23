Мощный циклон обнажил окаменелости гигантских морских существ, живших 80 миллионов лет назад

Палеонтологи считают, что два окаменелых позвонка, обнаруженных еще в марте, но обнародованных только сейчас, могут принадлежать эласмозавру — гигантской длинношеей морской рептилии, длина которой могла достигать 14 метров.

Еще один найденный окаменелый позвонок мог принадлежать мозазавру, огромной морской рептилии, которая в эпоху динозавров была верховным океанским хищником. Окаменелости мозазавра находили в Новой Зеландии и раньше — окаменелые зубы и часть челюсти были обнаружены в ручье Мангахуанга в 2015 году — но это все еще большая редкость.

Окаменелости были обнаружены сотрудниками и добровольцами из Forest Lifeforce Restoration Trust, инициативы по сохранению местной флоры и фауны Новой Зеландии.