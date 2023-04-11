Когда-то природа была по-настоящему хардкорной

Насекомые размером с человека, рептилии гигантских размеров и грызуны с рогами — вот лишь несколько примеров, доказывающих, что когда-то природа была «хардкорной». На этом фоне любой из нынешних гигантов животного мира покажется маленьким и хрупким! Сабреддит Nature Was Metal посвящён некоторым из самых необычных творений природы, исчезнувших с лица Земли.