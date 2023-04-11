Когда-то природа была по-настоящему хардкорной

Насекомые размером с человека, рептилии гигантских размеров и грызуны с рогами — вот лишь несколько примеров, доказывающих, что когда-то природа была «хардкорной». На этом фоне любой из нынешних гигантов животного мира покажется маленьким и хрупким! Сабреддит Nature Was Metal посвящён некоторым из самых необычных творений природы, исчезнувших с лица Земли.
1. Мумифицированный нодозавр, наиболее хорошо сохранившийся образец динозавра из когда-либо обнаруженных. Он жил 110 млн лет назад
2. Хвост динозавра, который жил 99 млн лет назад. Прекрасно сохранился, всё еще покрыт перьями
3. Единственная сохранившаяся голова и кожа вымершей птицы додо. Хранится в Музее естественной истории Оксфордского университета
4. Кетцалькоатль, самый большой из когда-либо обнаруженных птерозавров и, возможно, самое большое летающее животное. У него был размах крыльев около 15,9 метра
5. Череп нильского крокодила рядом с черепом крокодила Торбьярнарсона. Это гигантский вид из раннего плейстоцена, обитавший в бассейне Туркана, Кения
7. Колония гигантских морских лилий (морских беспозвоночных) возрастом 195 миллионов лет, размеры 4 х 5 метров
12. Гигантская многоножка артроплевра (Arthropleura Millipede) — самое крупное из известных сухопутных беспозвоночных
13. Цератогаулюс (рогатый суслик) — единственный известный грызун, у которого развились рога
16. Огромный черепа ютараптора, с черепом велоцираптора и человеческой головой для масштаба
21. Parapuzosia Seppenradensis, крупнейший известный аммонит, сфотографированный в конце 1800-х годов рядом с описавшим его палеонтологом
24. Thalassocnus Natans, водный ленивец из позднего миоцена Перу и Чили. Иллюстрация Марка Уиттона
25. Мелвиллов левиафан, вымерший род кашалотов. Череп 3 метра, верхние зубы до 36 см длиной. Это был сверххищник и конкурент мегалодона, древней акулы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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