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Когда-то природа была по-настоящему хардкорной

Когда-то природа была по-настоящему хардкорной

Автор:
11 апреля 2023 16:31
Сообщество : Животные
Метки: вымершие животные   динозавры   доисторический вид   древние животные   окаменелости   палеонтология   
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Насекомые размером с человека, рептилии гигантских размеров и грызуны с рогами — вот лишь несколько примеров, доказывающих, что когда-то природа была «хардкорной». На этом фоне любой из нынешних гигантов животного мира покажется маленьким и хрупким! Сабреддит Nature Was Metal посвящён некоторым из самых необычных творений природы, исчезнувших с лица Земли.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вымершие животные   динозавры   доисторический вид   древние животные   окаменелости   палеонтология   
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8  комментариев
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Всё таки теория, что гравитация была другой, и поэтому позволяла существование таких огромных существ и растений, иной раз не выглядит таким уж бредом.
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14k
a_komolow Минуту назад
Хорошо что они вымерли
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4k
MPEG-8 21 минуту назад
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26k
Serg2001 58 минут назад
Прикольные раньше были зверушки...)
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Виктор Глущенко Час назад
Не удивительно .
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