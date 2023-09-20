Учёные могут возродить вымершего волка

Учёные сделали открытие, которое может стать ключом к восстановлению вымерших видов животных. Они впервые извлекли РНК тасманийского волка. Последний представитель этого вида вымер приблизительно в 1936 году. Так и до воскрешения мамонтов может дойти!
Учёные из Стокгольмского университета, Швеция, впервые извлекли РНК из высушенной кожи и мышц тасманийского волка (сумчатого волка), хранящихся с 1891 года в Шведском музее естественной истории. Последний представитель этого вида вымер примерно в 1936 году. РНК — рибонуклеиновая кислота, одна из трёх молекул, которые содержатся в клеточном ядре. Эта кислота участвует в кодировании и выражении генов, и имеет структурное сходство с ДНК. Ранее учёные уже извлекали из вымерших видов животных и растений ДНК, однако, это исследование ознаменовало первый случай в истории, когда извлекли именно РНК. Это может быть важным шагом к воссозданию вымерших видов животных.
Извлечённая РНК, в отличие от ДНК, даёт экспертам информацию об особенностях биологии и регуляции метаболизма, которые происходили в клетках и тканях тасманийских волков до их вымирания. Останки древнего волка, хранящиеся в Шведском музее естественной истории, были полумумифицированы: кожа, мышцы и кости вида сохранились, но внутренние органы утрачены. У учёных сразу возникли вопросы: как долго РНК может храниться в тканях животного? Оказывается в высушенных мышцах и коже РНК может сохраняться ещё много лет - при условии, что образцы хранятся при комнатной температуре.
Учёные уже активно ищут методы и проводят программы по "воскрешению" других вымерших видов - например, птицы додо, исчезнувшей более 350 лет назад. Кроме того, американский стартап Colossal Biosciences ещё в 2022 году объявил о запуске программы "борьбы с вымиранием" тасманийского волка и шерстистого мамонта с использованием технологии стволовых клеток.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Ученые рассказали о целебных свойствах музыки для мозга
- Ученые выяснили, что попугаи понимают основы теории вероятностей
- Ученые заглянули в мозг рыбок, чтобы понять, как создаются воспоминания
- Учёные впервые нашли ключ к бессмертию медуз
- В Канаде нашли мумию мамонтёнка, у которой сохранились шерсть и когти
хорошо бы получилось.