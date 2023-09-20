Учёные могут возродить вымершего волка

Учёные из Стокгольмского университета, Швеция, впервые извлекли РНК из высушенной кожи и мышц тасманийского волка (сумчатого волка), хранящихся с 1891 года в Шведском музее естественной истории. Последний представитель этого вида вымер примерно в 1936 году. РНК — рибонуклеиновая кислота, одна из трёх молекул, которые содержатся в клеточном ядре. Эта кислота участвует в кодировании и выражении генов, и имеет структурное сходство с ДНК. Ранее учёные уже извлекали из вымерших видов животных и растений ДНК, однако, это исследование ознаменовало первый случай в истории, когда извлекли именно РНК. Это может быть важным шагом к воссозданию вымерших видов животных.