В Якутии из-за эрозии почвы на поверхность выступила вечная мерзлота

Местные жители одного из сел обратили внимание на странный провал в поле, а когда подошли поближе, то обнаружили ледник.
Несколько метров древнего льда буквально выперло на поверхность земли, образовав небольшой кратер, наполненный талой водой.
Ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова в Якутске Никита Тананаев отмечал месяц назад, что повышение температуры воздуха будет приводить к более активному таянью вечной мерзлоты, а это, в свою очередь, будет провоцировать появление провалов в почве.
По данным ученых, наша планета пережила как минимум пять ледниковых периодов. Самый последний крупный ледниковый период наступил примерно 2,6 млн лет назад и технически мы продолжаем жить в эту ледниковую эпоху. Ученые считают, что сейчас мы находимся в так называемом теплом “межледниковье”, когда холодные фазы сменяются с теплыми, что провоцирует таяние вечной мерзлоты. Кстати, начался этот период не сейчас, а 11 000 лет назад, так что сейчас мы просто переживаем очередную фазу изменения климата.
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