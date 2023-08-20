В Якутии из-за эрозии почвы на поверхность выступила вечная мерзлота

По данным ученых, наша планета пережила как минимум пять ледниковых периодов. Самый последний крупный ледниковый период наступил примерно 2,6 млн лет назад и технически мы продолжаем жить в эту ледниковую эпоху. Ученые считают, что сейчас мы находимся в так называемом теплом “межледниковье”, когда холодные фазы сменяются с теплыми, что провоцирует таяние вечной мерзлоты. Кстати, начался этот период не сейчас, а 11 000 лет назад, так что сейчас мы просто переживаем очередную фазу изменения климата.