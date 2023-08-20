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В Якутии из-за эрозии почвы на поверхность выступила вечная мерзлота

В Якутии из-за эрозии почвы на поверхность выступила вечная мерзлота

Автор:
20 августа 2023 08:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Якутия   вечная мерзлота   климат   ледник   ледниковый период   фото   
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Местные жители одного из сел обратили внимание на странный провал в поле, а когда подошли поближе, то обнаружили ледник.

Несколько метров древнего льда буквально выперло на поверхность земли, образовав небольшой кратер, наполненный талой водой.


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Ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова в Якутске Никита Тананаев отмечал месяц назад, что повышение температуры воздуха будет приводить к более активному таянью вечной мерзлоты, а это, в свою очередь, будет провоцировать появление провалов в почве.


По данным ученых, наша планета пережила как минимум пять ледниковых периодов. Самый последний крупный ледниковый период наступил примерно 2,6 млн лет назад и технически мы продолжаем жить в эту ледниковую эпоху. Ученые считают, что сейчас мы находимся в так называемом теплом “межледниковье”, когда холодные фазы сменяются с теплыми, что провоцирует таяние вечной мерзлоты. Кстати, начался этот период не сейчас, а 11 000 лет назад, так что сейчас мы просто переживаем очередную фазу изменения климата.

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Метки: Якутия   вечная мерзлота   климат   ледник   ледниковый период   фото   
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6  комментариев
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16k
Мистер Фикс 56 минут назад
Таки что, глобальное потепление, якобы вызванное человеком, и о котором нам всем втирают, фикция?
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Trenzel2003 23 минуты назад
Скоро ждем наступление всем известной экоидиотки из швеции со словами, эти русские всю природу испоганили.
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11k
Властелин 37 минут назад
Ну не такая-ж она и вечная.
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1k
Пчёлкин Час назад
Ледник скоро вернётся?
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