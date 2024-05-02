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"Свекровь тебе не подруга": откровения замужних, которые поняли всю суть только после свадьбы

"Свекровь тебе не подруга": откровения замужних, которые поняли всю суть только после свадьбы

Автор:
02 мая 2024 12:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Пользователи   интересно   истории   комментарии   свадьба   советы   соцсети   
1671
14

В соцсетях девушка попросила дать своих подписчиц советы о том, как лучше подготовиться к свадьбе и чего от неё ждать. На личном опыте комментаторки убедились в том, что только с опытом можно понять, что необходимо было сделать. Именно поэтому девушки постарались предостеречь тех, кто собирается замуж, от собственных ошибок.

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А какое бы совет перед свадьбой вы бы дали себе?

Источник:

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Метки: Пользователи   интересно   истории   комментарии   свадьба   советы   соцсети   
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9  комментариев
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661
DuckTales Час назад
И заключительное... На фиг это все не нужно ...
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176k
стас 22 минуты назад
Комментарий к фото
ну тут то как раз всё правильно
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14k
кира 23 минуты назад
Не выходите замуж не узнав, каков этот человек в быту. Поживите какое-то время вместе, вы узнаете друг о друге много нового.
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7k
S__D 37 минут назад
И без толку это всё - никто к откровениям и не прислушается. Ибо во фразе "влюблённая дура" главное слово, увы, не "влюблённая". Чужие шишки и синяки не учат - только свои собственные.
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5k
@nners 39 минут назад
Ну, ясно ))))
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10k
sedoisever 46 минут назад
"Комментаторки"?
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62k
dima423 54 минуты назад
Комментарий к фото
Выходите замуж за настоящих мужчин... ну и совет) Еще скажи за "идеальных"))
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5k
Наталья Час назад
Не выходить замуж, если весной сказала "да", а осенью (ближе к свадьбе), расхотелось.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1654 поста (1606 в горячем)

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