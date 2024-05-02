"Свекровь тебе не подруга": откровения замужних, которые поняли всю суть только после свадьбы

В соцсетях девушка попросила дать своих подписчиц советы о том, как лучше подготовиться к свадьбе и чего от неё ждать. На личном опыте комментаторки убедились в том, что только с опытом можно понять, что необходимо было сделать. Именно поэтому девушки постарались предостеречь тех, кто собирается замуж, от собственных ошибок.