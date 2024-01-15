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"Кого выбрать: с первым - удобно, второго - люблю": девушка не может определиться

"Кого выбрать: с первым - удобно, второго - люблю": девушка не может определиться

Автор:
15 января 2024 08:47
Сообщество : Истории
Метки: Пользователи   интересно   истории   отношения   пара   прикольно   соцсети   тредс   
1419
6

Построить отношения бывает непросто. Порой одолевают сомнения. В Тредс девушка поделилась своей историей любви, и попросила помощи у подписчиков, чтобы разобраться в ситуации.

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Как думаете, как девушка в итоге поступит?

Источник:

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Метки: Пользователи   интересно   истории   отношения   пара   прикольно   соцсети   тредс   
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11  комментариев
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7k
x3matic Час назад
Не любит она ни первого ни второго.Обычная,туповатая прошмандень.
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10k
Павел 5 минут назад
Пусть заведёт третьего.
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6k
Wadim 12 минут назад
Бабы любят эмоции, а первый их не доставляет, вот и всё) Второй умеет качать как раз эмоционально.
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84
Игорь 18 минут назад
Эту картинку держу как раз для таких случаев.

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17k
K7OO Полчаса назад
Обожаю бабские чаты, в которых неликвидные девки выпендриваются друг перед другом выдуманными историями на основе просмотренных сериалов.))
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1k
александр ломовицкий 42 минуты назад
Как думаете, как девушка в итоге поступит?

поскачет по членам дальше пока сиськи не отвиснут до колен и зубы не выпадут . шалава это диагноз на всю жизнь.
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18k
Голос Вселенной 57 минут назад
Вот у меня в молодости такая была. Когда познакомились, она встречалась с каким-то турком... Ну турок, обрусевший, давно живший в Мск. У него в Турции родственники какие-то богатые, чины какие-то имеют.
Как-то наредкость просто и легко получилось у меня с ней переспать, и пошло-поехало. Спала она со мной, встречалась с ним. Говорила, что с ним спать не может, откровенно говорила. Разумеется, через какое-то время мне это стало поднадоедать. Стал понимать, что надо что-то менять... Ее стал толкать к переменам. Но сам осознавал, что молод до безумия, простой парень, который даже работы серьезной не имеет. Что я смогу ей дать по сравнению с ним?..
В итоге в очередной раз, когда она поехала в Турцию, я понимал, что вместе с ним к его родственникам, я просто исчез. Поменял номер телефона и исчез. Сумел выбиться из этой карусели, как алкоголик из запоя...
Сейчас уже, с высоты лет, понимаю, что надо было все оставить так, как есть... спал бы с ней и спал бы, а другой пусть ей подарки дарит, на море возит... Но нет, пресловуто-юношеское желание все сделать правильно и справедливо подвело... Остался только хороший опыт и сказочные воспоминания...
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384
Pilot Drinkings Голос Вселенной Минуту назад
Знать (а значит и осознавать), что за полчаса до вас в этой пи... женщине был турок, и тут же совать в неё... Это насколько надо быть неразборчивым и не иметь естественной брезгливости... Я не осуждаю, я поражаюсь
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11k
Гомерчик 59 минут назад
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