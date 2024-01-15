"Кого выбрать: с первым - удобно, второго - люблю": девушка не может определиться

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Построить отношения бывает непросто. Порой одолевают сомнения. В Тредс девушка поделилась своей историей любви, и попросила помощи у подписчиков, чтобы разобраться в ситуации.
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Как думаете, как девушка в итоге поступит?
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поскачет по членам дальше пока сиськи не отвиснут до колен и зубы не выпадут . шалава это диагноз на всю жизнь.
Как-то наредкость просто и легко получилось у меня с ней переспать, и пошло-поехало. Спала она со мной, встречалась с ним. Говорила, что с ним спать не может, откровенно говорила. Разумеется, через какое-то время мне это стало поднадоедать. Стал понимать, что надо что-то менять... Ее стал толкать к переменам. Но сам осознавал, что молод до безумия, простой парень, который даже работы серьезной не имеет. Что я смогу ей дать по сравнению с ним?..
В итоге в очередной раз, когда она поехала в Турцию, я понимал, что вместе с ним к его родственникам, я просто исчез. Поменял номер телефона и исчез. Сумел выбиться из этой карусели, как алкоголик из запоя...
Сейчас уже, с высоты лет, понимаю, что надо было все оставить так, как есть... спал бы с ней и спал бы, а другой пусть ей подарки дарит, на море возит... Но нет, пресловуто-юношеское желание все сделать правильно и справедливо подвело... Остался только хороший опыт и сказочные воспоминания...