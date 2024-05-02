Как снимали мультфильм "Малыш и Карлсон": 11 интересных фактов о культовом мультфильме нашего детства

2. В мультфильме ничего не говорится о происхождении Карлсона и кем он является. В книге же сам Карлсон говорит, что его папа гном, а мама - мумия. Как-то жутковато на мой взгляд. Но вероятнее всего он как всегда врал.

3. Как я уже упоминал, у Астрид Линдгрен было 3 книги о Карлсоне, но выпущено было всего две серии. Степанцев хотел снять и третий мультфильм по последней книге, но в итоге переключился на новые более интересные по его мнению проекты, отложив Карлсона на потом. К сожалению, этого "потом" так никогда и не случилось.