Как снимали мультфильм "Малыш и Карлсон": 11 интересных фактов о культовом мультфильме нашего детства

Одним из самых весёлых советских мультфильмов, которое радует вот уже несколько поколений зрителей, безусловно является "Малыш и Карлсон". Этот озорник с пропеллером на спине, который то и дело подставлял Малыша (без злого умысла).
1. Мультфильм "Малыш и Карлсон" был создан по мотивам произведений известной шведской детской писательницы Астрид Линдгрен. Правда, к сожалению, было экранизировано всего две книги из трёх.
Режиссер Борис Степанцев решил взяться за экранизацию всех этих книг в конце 60-х годов, и уже в 1968 году вышел первый мультфильм, а спустя два года зрители смогли увидеть продолжение под названием "Карлсон вернулся".
2. В мультфильме ничего не говорится о происхождении Карлсона и кем он является. В книге же сам Карлсон говорит, что его папа гном, а мама - мумия. Как-то жутковато на мой взгляд. Но вероятнее всего он как всегда врал.
3. Как я уже упоминал, у Астрид Линдгрен было 3 книги о Карлсоне, но выпущено было всего две серии. Степанцев хотел снять и третий мультфильм по последней книге, но в итоге переключился на новые более интересные по его мнению проекты, отложив Карлсона на потом. К сожалению, этого "потом" так никогда и не случилось.
Тем не менее, в 1975 году были выпущены диафильмы по первым двум книгам. А в 1978 году был выпущен диафильм "Карлсон опять проказничает", который был создан уже по третьей книге. Причем, в создании диафильма также принимал участие режиссер Борис Степанцев, а также художник Анатолий Савченко, который работал над мультфильмами.
Лишь в сцене погони за жуликами звучит мелодия американского телеведущего и певца Мерва Гриффина, которая носит название "Дом ужасов".
4. Над музыкой к мультфильму работал известный композитор Геннадий Гладков, который в то время был не так сильно известен, но который позже прославится как автор музыки к таким фильмам и мультфильмам как "Джентльмены удачи", "Новогодние приключения Маши и Вити", "12 стульев", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Песенка львенка и черепахи", "38 попугаев", "Голубой щенок" и др.
5. Режиссер Борис Степанцев никак не мог найти актера, который озвучил бы самого Карлсона. Он приглашал на эту роль известных актеров, таких как Михаил Ярышев и Алексей Грибов. Но во время проб оказалось, что их голоса совершенно не соответствуют характеру персонажа.
Этой проблемой Степанцев поделился со своим другом - актером Василием Ливановым. Взглянув на зарисовки персонажа, Ливанов увидел некоторое сходство Карлсона с режиссером Григорием Рошалем, и даже сам лично согласился озвучить персонажа. Причем, сам Ливанов в какой-то мере пытался сделать некую пародию на Рошаля.
Чуть позже об этом узнал и сам Рошаль. Его так развеселила эта история, что на Новый год он прислал Ливанову открытку с подписью "Рошаль, который живет на крыше".
Кстати, свой интересный голос будущий Шерлок Холмс получил из-за того, что во время съемок фильма "Неотправленное письмо" слишком сильно кричал. Актер сильно сорвал голос, из-за чего в течение двух недель не мог разговаривать. Ну а когда голос к нему вернулся, то он был уже не таким как раньше.
Кстати, рекомендую вам почитать мою статью о том, как снимали фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где Василий Ливанов сыграл главную роль.
6. Кстати, многие не знали, но Ливанов озвучил не только Карлона, но и еще двух персонажей, а именно папу Малыша и телеведущего в телевизоре.
7. Ну а на озвучку Малыша пригласили всем известную Клару Румянову, которая прославилась своей озвучкой различных мультипликационных и киношных персонажей. Многие помнят ее зайца из "Ну, погоди!", главную Василису из мультфильма "Вовка в тридевятом царстве", мышонка из "Песенки мышонка", динозаврика из грустного мультфильма "Гора динозавров", мамонтенок из "Мамы для мамонтенка", Чебурашка, Крошка Енот и др.
Помимо этого, она озвучила многих персонажей в кино. Например, ее голосом говорят Панночка из фильма "Вий" (сыграла Наталья Варлей), дочь Семена Семеновича из фильма "Бриллиантовая рука", медвежонок из сказки "Варвара-краса длинная коса" и т.д.
Клара Румянова, кстати, была единственной актрисой, которая получила "Заслуженного артиста" за озвучку мультфильмов.
К слову, такой невинный, но звонкий детский голосок у Клары Румяновой проявился не просто так. В студенчестве она подхватила воспаление легких, из-за чего чуть даже не умерла. Но когда она выздоровела, то поняла, что ее тембр слегка изменился, благодаря чему у нее появилась способность говорить таким интересным голосом.
8. Ну а что касается Фрекен Бок, то Борис Степанцев сразу решил, что она должна говорить голосом Фаины Раневской, поэтому других актрис он даже и не рассматривал.
Более того, по некоторым источникам (не знаю, насколько они достоверны) именно режиссер настоял на том, чтобы Фрекен Бок была чем-то похожа на саму Раневскую.
Но как только Фаина Раневская увидела эскизы Фрэкен Бок, то она тут же отказалась от участия в озвучке данного персонажа. По ее мнению, данного персонажа можно было нарисовать и лучше. Но Борис Степанцев сказал, что данный образ уже утвержден худсоветом, хотя на самом деле это было не так.
В итоге Раневская дала свое согласие, правда работать с ней было довольно сложно из-за ее своенравного характера. Во время своей озвучки она просила удалиться режиссера, иначе она не будет работать. Зато с Василием Ливановым Раневская сработалась просто на ура.
9. Такие фразы как "Я сошла с ума" и "Милый, милый" - это отсылка к фильму "Весна" (1947), где Фаина Раневская сыграла домоправительницу (экономку) и также произносила эти фразы,
10. Известная актриса Мария Виноградова также приняла участие в озвучке мультфильма "Малыш и Карлсон". Именно она озвучила того хулиганистого парня, который подзывал собаку и оставил синяк под глазом Малышу. Правда, Виноградову даже не указали в титрах.
11. Бытует мнение, что образ Карлсона был списан с одного из самый известных военных деятелей нацистской Германии - Генриха Геринга, с которым Астрид Линдгрен познакомилась еще в 20-е годы. У них с Герингом действительно было кое-что общее, а именно любовь к еде и полетам (Геринг был летчиком-асом). Правда, родственники писательницы этот факт отрицают.
Впрочем, даже если это и так, вряд ли мы будем ассоциировать нашего любимого Карлсона с этим человеком.
12. В 1970 году мультфильм "Малыш и Карлсон" получил первую премию среди мультипликационных фильмов.
Источник:
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Таки переработанное произведение француза Камиля Сен-Санса -Танец смерти.
Весьма популярное для переработки композиция.
Больше вариантов обработки по мне только у Полета шмеля Римского-Корсакова