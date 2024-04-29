12 интересных фактов о сериале «Фоллаут», о которых вы могли не знать

Многие знают, что сериал «Фоллаут» основан на одноименной серии видеоигр, однако не все знают, между какими играми происходят действия сериала.
На самом деле не «между какими», а «после какой», так как создатели «Фоллаута» решили пойти по порядку таймлайна и выбрали то время, которое еще не изведано во вселенной. Действия первого сезона разворачиваются сразу в двух временных рамках – в 2077 году и в 2296 году, то есть через 9 лет после событий игры «Fallout 4», действия которой происходят в 2287 году.
Исполнительный продюсер Тодд Ховард заявил, что они специально выбрали это время, потому что не хотели зависеть от истории какой-либо игры и адаптировать что-то кроме сеттинга.
Волт-Бой – это этакий талисман вселенной «Fallout», который преследует игрока повсюду, так как его изображение часто встречается по мере прохождения игры, причем не только в пип-бое. Несмотря на значимость этой фигурки, ее история не раскрыта, но создатели сериала пообещали, что в будущем расскажут, как появился Волт-Бой и почему он показывает большой палец вверх. Насчет большого пальца существуют споры, так как фанаты игр предполагали, что таким образом он оценивает размер ядерного гриба, но разработчики опровергали это. Впрочем, именно предположения фанатов в сериале могут оказаться верными, ведь в «Фоллауте» персонажи несколько раз показывают палец таким образом, имея в виду ядерный гриб.
Когда в том или ином фильме или сериале появляется какой-то телефонный номер, некоторые зрители из интереса звонят по нему в надежде услышать что-то интересное. Так было, например, с сериалом «Игра в кальмара», в котором был показан реальный номер обычного человека, и по нему начали звонить тысячи людей ежедневно.
Создатели «Фоллаута» предусмотрели это и поставили специальный автоответчик на номер, показанный в рекламе. Когда фанаты начали звонить по нему, все они слышали одно и то же – душераздирающий и безумный крик сотрудника Волт-Тек.
Некоторые фанаты не ограничились одним лишь звонком по номеру из рекламы в «Фоллауте». Кто-то написал СМС и даже получил ответ, в котором отправителя благодарят за письмо и говорят, что «следующая встреча» назначена на через 33 недели. 33 недели могут быть не просто отсылкой, но также скрытым анонсом новой игры, ремастера старой или чего-то другого.
Зрителей, игравших в «Fallout», могло ввести в заблуждение то, что за каждым рыцарем Братства Стали ходил оруженосец с неестественно огромным рюкзаком, который, кажется, невозможно нести на протяжении такого длительного времени на такие большие расстояние. Но в действительности это отсылка к особенности инвентаря в игре – все дело в том, что при перегрузке инвентаря скорость перемещения главного героя падает.
Серия игр «Fallout» известна в том числе обилием различных монстров, самые известные из которых – это дикие гули, Коготь смерти, Супермутанты, Чудище и другие, однако в сериале показали только радтараканов и неизвестный подводный ужас, который вблизи лучше не рассматривать. Когда вышел первый сезон «Ведьмака», его раскритиковали за практически полное отсутствие монстров, но «Фоллаут» избежал этой критики. Однако режиссер Джонатан Нолан на всякий случай оправдался, заявив, что они не стали добавлять много монстров в первый сезон, так как еще изучают вселенную и не хотели идти по простому пути фан-сервиса.
Более значимая отсылка, которую, пожалуй, заметили все, это завязка сериала. Все строится на том, что главная героиня Люси Маклейн, прожив много лет в убежище, решает выйти в пустошь, чтобы найти своего похищенного отца. Похожие завязки были в играх «Fallout 3» и «Fallout 4». В третьей части главный герой однажды узнает о побеге своего отца и в последовавшим за этим бунтом покидает истребленное убежище. В четвертой части главный герой, находясь в криокамере, видит, как сотрудники Волт-Тек расправляются с его женой и похищают сына. Очнувшись через годы после этого, главный герой отправляется на поиски сына.
Кинопоиск выпустил «Индекс Кинопоиск Pro», который позволяет узнать, какие сериалы у жителей России в определенные недели являются самыми востребованными. С 15 по 21 апреля на втором месте с 287 баллами расположился сериал «Фоллаут». Он сильно уступает «Слову пацана» с его 417 баллами и буквально на 0,01% по доле в общем интересе превосходит второй сезон «Чикатило».
Аарон Пол, известный по сериалу «Во все тяжкие», никогда не скрывал своей любви к франшизе «Fallout» и, похоже, больше всего любит «Fallout: New Vegas». Эта любовь зашла слишком далеко, так как Джонатан Нолан признался, что при первой возможности предложит Аарону Полу сыграть во втором сезоне, который, что интересно, отчасти будет посвящен «New Vegas».
Когда Люси выходит из убежища, она видит ужасный мир со скелетами, полуразрушенными строениями, отсутствием питьевой воды и зданиями, наполовину «погребенными» под толстым слоем песка. Несмотря на то, что возможности в графике в кино зашли очень далеко, создатели сериала не стали ее использовать, а поехали в Намибию в заброшенный город Колманскоп, последний житель из которого выехал в 1956 году. Хотя некоторые здания были отреставрированы, в нем было достаточно заброшенных строений, с помощью которых можно было без графики показать убедительный постапокалипсис.
Джонатан Нолан и Лиза Джой, выступившие исполнительными продюсерами «Фоллаута», также снимали «Мир Дикого Запада», композитором в котором был небезызвестный Рамин Джавади, написавший десятки композиций к «Игре престолов». После «Мира Дикого Запада» Джонатан и Лиза предложили ему перейти с ними в «Фоллаут», и он согласился. Кроме этого, Джавади также писал композиции к «Дому дракона», фильму «Варкрафт», «Джеку Райану», «Вечным», «Великой стене» и другим фильмам и сериалам.
Директор студии Bethesda Тодд Ховард рассказал, что после выхода игры «Fallout 3» к ним часто обращались с предложениями адаптировать их игры, но студия всегда отвечала отказами, аргументируя это тем, что «того, что может пойти негативно», намного больше, чем «того, что может пойти хорошо». При этом они приводили в пример фильм «Doom» с Дуэйном Джонсоном, Карлом Урбаном и Розамунд Пайк. Фильм оказался настолько ужасным, что после него многие несколько раз подумали, а стоит ли вообще адаптировать видеоигры.
Но все изменилось после того, как к Bethesda обратился Джонатан Нолан. Он представил Тодду Ховарду свое видение и убедил всех, что может снять что-то достойное, так как уже снял «Мир Дикого Запада». Второй сезон этого сериала хотя и получился не особо удачным, но в общем он оказался весьма неплохим и мог бы даже заменить «Игру престолов», если бы сохранил высокую планку.
Источник:
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И это после того, как они (Bethesda) сами превратили легендарный Fallout в очередной Morrowind, только с пушками и в мире постапока?
О_о