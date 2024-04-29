12 интересных фактов о сериале «Фоллаут», о которых вы могли не знать

На самом деле не «между какими», а «после какой», так как создатели «Фоллаута» решили пойти по порядку таймлайна и выбрали то время, которое еще не изведано во вселенной. Действия первого сезона разворачиваются сразу в двух временных рамках – в 2077 году и в 2296 году, то есть через 9 лет после событий игры «Fallout 4», действия которой происходят в 2287 году.

Исполнительный продюсер Тодд Ховард заявил, что они специально выбрали это время, потому что не хотели зависеть от истории какой-либо игры и адаптировать что-то кроме сеттинга.