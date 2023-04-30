Мультфильм, в котором спряталось много интересного

Может быть я какие-то и не заметил, но эти две лягушки будут знакомы любому ребенку.

Помимо "картинки", в мультфильме есть звуковая "абракадабра" - дверные звонки, мелодия из телепередачи "Будильник".

Я почему-то не видел этот мультфильм раньше. Видимо, более поздние мультфильмы Роберта Саакянца затмили этот мультфильм 1981 года.