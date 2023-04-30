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Мультфильм, в котором спряталось много интересного

Мультфильм, в котором спряталось много интересного

Автор:
30 апреля 2023 09:31
Сообщество : Кино
Метки: Для детей   детство   интересно   кино   мультфильм   факты   фото   
547
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В 1981 году известный армянский мультипликатор Роберт Саакянц снял мультфильм "Три синих-синих озера малинового цвета".

В этом мультфильме уже прослеживаются черты будущих мультфильмов Саакянца, которые станут очень известными - "Ух ты, говорящая рыба!", "В синем море, белой пене", "Кто расскажет небылицу?", "Ишь ты, Масленица!".

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Все эти мультфильмы наполнены абсурдом и отсылками.

Также и мультфильм "Три синих-синих озера малинового цвета".

События мультфильма происходят в начале 20-го века, но в кадре часто появляются анахронизмы:

По телевизору идет передача "Спокойной ночи, малыши".

И опять же можно видеть знакомых "персонажей" из поздних мультфильмов.

А еще есть отсылки к другим литературным произведениям:

Может быть я какие-то и не заметил, но эти две лягушки будут знакомы любому ребенку.

Помимо "картинки", в мультфильме есть звуковая "абракадабра" - дверные звонки, мелодия из телепередачи "Будильник".

Я почему-то не видел этот мультфильм раньше. Видимо, более поздние мультфильмы Роберта Саакянца затмили этот мультфильм 1981 года.

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Метки: Для детей   детство   интересно   кино   мультфильм   факты   фото   
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2  комментария
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3k
Похаб Стебаныч 2 часа назад
Вместо этой портянки:
Ссылка www.youtube.com
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
он не хуже симпсонов оказывается умел предсказывать будущее
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