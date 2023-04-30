Мультфильм, в котором спряталось много интересного

В 1981 году известный армянский мультипликатор Роберт Саакянц снял мультфильм "Три синих-синих озера малинового цвета".
В этом мультфильме уже прослеживаются черты будущих мультфильмов Саакянца, которые станут очень известными - "Ух ты, говорящая рыба!", "В синем море, белой пене", "Кто расскажет небылицу?", "Ишь ты, Масленица!".
Все эти мультфильмы наполнены абсурдом и отсылками.
Также и мультфильм "Три синих-синих озера малинового цвета".
События мультфильма происходят в начале 20-го века, но в кадре часто появляются анахронизмы:
По телевизору идет передача "Спокойной ночи, малыши".
И опять же можно видеть знакомых "персонажей" из поздних мультфильмов.
А еще есть отсылки к другим литературным произведениям:
Может быть я какие-то и не заметил, но эти две лягушки будут знакомы любому ребенку.
Помимо "картинки", в мультфильме есть звуковая "абракадабра" - дверные звонки, мелодия из телепередачи "Будильник".
Я почему-то не видел этот мультфильм раньше. Видимо, более поздние мультфильмы Роберта Саакянца затмили этот мультфильм 1981 года.
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