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11 случаев, когда известные кинорежиссёры брались за мультфильмы

11 случаев, когда известные кинорежиссёры брались за мультфильмы

Автор:
05 апреля 2023 08:34
Сообщество : Кино
Метки: Для детей   интересно   кинорежиссёр   мультфильм   съемка   факты   фото   
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Создание полнометражного фильма и полнометражного мультфильма, очевидно, требует разных навыков от режиссёра. Поэтому постановщиков-полукровок, которые сняли художественный фильм и срежиссировали мультфильм (если речь именно о полном метре) не так много.


Когда-нибудь мы обязательно вспомним тех, кто сначала снимал мультики и перешёл на кино с актёрами, но сегодня перечислим знаменитых кинорежиссёров, в чьей фильмографии затесался полнометражный мультфильм. А то и два!


Пиноккио Гильермо дель Торо (2022)

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Кто режиссёр: Гильермо дель Торо.

В фильмографии режиссёра оскароносный «Пиноккио» соседствует с кинокартинами «Хеллбой: Герой из пекла», «Лабиринт Фавна», «Тихоокеанский рубеж», «Форма воды» и «Аллея кошмаров».


Делай ноги (2006)

Кто режиссёр: Джордж Миллер.

Удивительно, но этот мультфильм (и его сиквел; оба провальные) соседствует в фильмографии режиссёра с четырьмя частями «Безумного Макса» и, что самое весёлое, с фильмом «Бэйб: Четвероногий малыш».

Так это всё-таки детский режиссёр или постановщик картин про постапокалипсис?


Легенды ночных стражей (2010)

Кто режиссёр: Зак Снайдер.

Этот мультфильм был следующим в фильмографии Снайдера после «300 спартанцев» и «Хранителей». А уже после мультфильма про совушек режиссёр принялся за фильмы вселенной DC.


Приключения Тинтина: Тайна «Единорога» (2011)

Кто режиссёр: Стивен Спилберг.

Тут можно не перечислять, какие фильмы снял этот режиссёр, все и так знают пару-тройку, а то и десятку. Разумеется, у Спилберга даже мультфильмы необычные — это 3D-фильм, снятый с помощью технологии захвата движения. Правда, он не стал открытием в мире мультиков и был принят аудиторией без какого-то восторга.


Ранго (2011)

Кто режиссёр: Гор Вербински.

Режиссёр известен в первую очередь постановкой первых трёх частей «Пиратов Карибского моря», а также фильмами «Мышиная охота», «Мексиканец», «Одинокий рейнджер» и, неожиданно, тем самым ужастиком «Звонок».

Режиссёр часто сотрудничает с Джонни Деппом, который и озвучил хамелеона Ранго. Мультфильм получил «Оскар» как лучший анимационный проект года, а ещё он довольно любопытно снят.


Полярный экспресс (2004) / Рождественская история (2009)

Кто режиссёр: Роберт Земекис.

Оба этих анимационных проекта были созданы с помощью технологии захвата движения, и их обоих критиковали за эффект «зловещей долины».

Сам же Земекис до этого снял не что-то там, а трилогию «Назад в будущее» и «Форреста Гампа».


Труп невесты (2005) / Франкенвини (2012)

Кто режиссёр: Тим Бёртон.

Вообще Бёртон — аниматор, он даже работал в этой должности на студии Уолта Диснея, так что появление в его послужном списке срежиссированных им мультфильмов было лишь вопросом времени.

Однако до первого своего мультика он снял аж 10 фильмов, среди которых «Бэтмен», «Сонная лощина», «Крупная рыба», «Битлджюс» и, конечно, «Эдвард Руки-ножницы».


Бесподобный мистер Фокс (2009) / Остров собак (2018)

Кто режиссёр: Уэс Андерсон.

Визуальный стиль фильмов Уэса Андерсона таков, что пусть он только попробовал бы не снять мультфильм! Напомним, что режиссёр снял «Отель Гранд Будапешт», «Королевство полной луны» и «Французский вестник».

Оба этих мультпроекта выделяются ещё и тем, что это по сути кукольные мультфильмы, то бишь для них создавались реальные фигурки персонажей, а также использовались реальные песок и другие декорации.

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Метки: Для детей   интересно   кинорежиссёр   мультфильм   съемка   факты   фото   
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