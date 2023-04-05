11 случаев, когда известные кинорежиссёры брались за мультфильмы

Кто режиссёр: Джордж Миллер.

Удивительно, но этот мультфильм (и его сиквел; оба провальные) соседствует в фильмографии режиссёра с четырьмя частями «Безумного Макса» и, что самое весёлое, с фильмом «Бэйб: Четвероногий малыш».

Так это всё-таки детский режиссёр или постановщик картин про постапокалипсис?





Легенды ночных стражей (2010)