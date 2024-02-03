"Нажили себе проблем, дуры малолетние": в Краснодаре проверят первокурсниц, нюхавших наркотики с иконы Николая Чудотворца

В Краснодаре обратили внимание на видео двух первокурсниц колледжа. Виолетта и Оля ушли в полный отрыв и записали ролик, как якобы употребляют наркотики. Порошок был насыпал на икону Николая Чудотворца, и девицам, видимо, это показалось очень крутым и завлекательным.
Неизвестно, действительно ли употребляли ли студентки наркотики или просто кривлялись, видео, которые по традиции девушки выложили в соцсеть, понравились далеко не всем. На эти ролики обратили внимание общественники и возмутились поведением первокурсниц.
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В соцсетях удивились, как можно быть такими тупыми
Впрочем, если люди живут под девизом "день в сети без лайков - время на ветер", то удивляться не приходится. Хотя какие-то моральные нормы ведь у девушек быть должны?
Между тем, на инцидент обратила внимание Екатерина Мизулина.
После этого в официальном Телеграм-канале МВД г. Краснодар появилась информация о предстоящей проверке. Личности девушек установят, видео досмотрят, далее - по тексту.
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Неужели не хватает мозгов у многих хайповать (выпендриваться, если по русски) БЕЗ надругательства над чувствами других людей.
Пусть даже если и считаешь эти чувства глупыми.