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"Нажили себе проблем, дуры малолетние": в Краснодаре проверят первокурсниц, нюхавших наркотики с иконы Николая Чудотворца

"Нажили себе проблем, дуры малолетние": в Краснодаре проверят первокурсниц, нюхавших наркотики с иконы Николая Чудотворца

Автор:
03 февраля 2024 11:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   Мизулина   Наркотики   первокурсницы   полиция   проверка   реакция соцсетей   
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В Краснодаре обратили внимание на видео двух первокурсниц колледжа. Виолетта и Оля ушли в полный отрыв и записали ролик, как якобы употребляют наркотики. Порошок был насыпал на икону Николая Чудотворца, и девицам, видимо, это показалось очень крутым и завлекательным.

Неизвестно, действительно ли употребляли ли студентки наркотики или просто кривлялись, видео, которые по традиции девушки выложили в соцсеть, понравились далеко не всем. На эти ролики обратили внимание общественники и возмутились поведением первокурсниц.

В соцсетях удивились, как можно быть такими тупыми



Впрочем, если люди живут под девизом "день в сети без лайков - время на ветер", то удивляться не приходится. Хотя какие-то моральные нормы ведь у девушек быть должны?


Между тем, на инцидент обратила внимание Екатерина Мизулина.



После этого в официальном Телеграм-канале МВД г. Краснодар появилась информация о предстоящей проверке. Личности девушек установят, видео досмотрят, далее - по тексту.



Как поднять срок и подставить родителей за одну минуту.


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Метки: Видео   Краснодар   Мизулина   Наркотики   первокурсницы   полиция   проверка   реакция соцсетей   
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18  комментариев
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20k
Shtoppi Час назад
две медузы безмозглые.
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0
Игорь 16 секунд назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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1k
Димыч 10 минут назад
Деградация.
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72k
Пётровыч 16 минут назад
Ну, раз депутаты нюхают, значит и им можно, так сказать, дело народное. В библии ведь не сказано - "не нюхай мефедрон, наркоманом станешь" Или есть уже правки?
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812
Максим Химки 18 минут назад
В комнате помойка и в голове тоже.....Поколение дебилов. Рад хайпа и мифических лайков такую куйню творят
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62k
Олег Полчаса назад
если у первокурсниц есть доступ к алкоголю и наркотикам, то нужно ставить вопрос о проверке всего учебного заведения. У них на уме явно не учёба
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10k
Дмитрий 49 минут назад
Да тут даже ничего придумывать не надо, что бы отмазаться. Думаю ничего не будет. Процесс употребления не показан. Мало ли там что сгребли в "дорожку".
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39k
albedo 52 минуты назад
Я не понимаю.
Неужели не хватает мозгов у многих хайповать (выпендриваться, если по русски) БЕЗ надругательства над чувствами других людей.
Пусть даже если и считаешь эти чувства глупыми.
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244
Raingold Fischer Час назад
Чистый Дух
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9k
Бритва Час назад
у иконы нашлась практическая польза, невероятно.
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