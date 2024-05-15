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В Самарской области девушка устроила голый перформанс на могиле бывшего возлюбленного и напугала местных жителей

В Самарской области девушка устроила голый перформанс на могиле бывшего возлюбленного и напугала местных жителей

Автор:
15 мая 2024 15:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Самарская область   кладбище   могила   модель   фотосессия   
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Дама заявила, что просто хотела «напитаться энергией природы».

34-летняя модель из Богатовского района работала с разными агентствами и принимала участие в фестивале «Поволжские сезоны». Потом устроила фотосессию на сельском кладбище.

Теперь местные не без оснований считают, что модель «со странностями» и советую друг другу обходить её стороной. А она заявляет, что ничего страшного в фотосессии на фоне надгробий не видит - всего лишь хотела «напитаться энергией природы». А могила, на которой дама изгибалась в разные стороны, принадлежит её бывшему бойфренду.

Насчёт энергии природы неизвестно - может она и правда напиталась ей от души, но домой к модели уже наведались полицейские и провели профилактическую беседу. Других санкций пока не было, хотя жители просят силовиков присматривать за отчаянной девушкой.

Мало ли что она ещё решит устроить.

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Метки: Видео   Самарская область   кладбище   могила   модель   фотосессия   
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7  комментариев
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4k
Евгений 2 часа назад
Какая-то она мутная!)
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
фу мля, страшная как смерть...
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12k
DumDum 41 минуту назад
Костлявая гуляет по погосту...
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Тут не вооруженным глазом виднеется шизофрения.
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6k
fkamash 2 часа назад
Рейка какая то, даже не брусок
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28k
Sheir 2 часа назад
Это не модель, это скорее пробник человека.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2926 постов (2879 в горячем)

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