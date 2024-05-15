В Самарской области девушка устроила голый перформанс на могиле бывшего возлюбленного и напугала местных жителей

Теперь местные не без оснований считают, что модель «со странностями» и советую друг другу обходить её стороной. А она заявляет, что ничего страшного в фотосессии на фоне надгробий не видит - всего лишь хотела «напитаться энергией природы». А могила, на которой дама изгибалась в разные стороны, принадлежит её бывшему бойфренду.