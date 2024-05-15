В Самарской области девушка устроила голый перформанс на могиле бывшего возлюбленного и напугала местных жителей

Дама заявила, что просто хотела «напитаться энергией природы».
34-летняя модель из Богатовского района работала с разными агентствами и принимала участие в фестивале «Поволжские сезоны». Потом устроила фотосессию на сельском кладбище.
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Теперь местные не без оснований считают, что модель «со странностями» и советую друг другу обходить её стороной. А она заявляет, что ничего страшного в фотосессии на фоне надгробий не видит - всего лишь хотела «напитаться энергией природы». А могила, на которой дама изгибалась в разные стороны, принадлежит её бывшему бойфренду.
Насчёт энергии природы неизвестно - может она и правда напиталась ей от души, но домой к модели уже наведались полицейские и провели профилактическую беседу. Других санкций пока не было, хотя жители просят силовиков присматривать за отчаянной девушкой.
Мало ли что она ещё решит устроить.
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