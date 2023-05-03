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18 изображений, которые доказывают, что ракурс решает всё

18 изображений, которые доказывают, что ракурс решает всё

Автор:
03 мая 2023 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Непредсказуемые   Решает   восприятие   ракурс   сюжет   
785
19

Бывают фотографии, которые могут быть настолько запутанными, что могут изменить всё наше восприятие сюжета. Кот внезапно становится гигантским, рука официанта неимоверно длинной, а кактус начинает танцевать как человек. Ракурсу под силу сделать любой снимок непредсказуемым, и фото в этом посте это доказывают.

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Метки: Изображения   Непредсказуемые   Решает   восприятие   ракурс   сюжет   
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1  комментарий
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ACU900 Полчаса назад
Вот эта фотка - Статуя Свободы - вид сзади была выложена в одном из постов на Фишках сегодня утром .
Однако если присмотреться к ее голове - как будто эту голову проткнули чем то острым. ..
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