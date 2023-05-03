18 изображений, которые доказывают, что ракурс решает всё

Бывают фотографии, которые могут быть настолько запутанными, что могут изменить всё наше восприятие сюжета. Кот внезапно становится гигантским, рука официанта неимоверно длинной, а кактус начинает танцевать как человек. Ракурсу под силу сделать любой снимок непредсказуемым, и фото в этом посте это доказывают.