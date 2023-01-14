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22 запутанных изображений, в которых сразу и не разберешься

22 запутанных изображений, в которых сразу и не разберешься

Автор:
14 января 2023 21:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Заблуждение   Запутанные   Изображения   Не разберешься   перспектива   реальные   свет   
867
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В Интернете полным -полно совершенно реальных изображений, но из-за перспективы, игры света или воображения, они вносят большую путаницу в восприятие. В этом посте вы увидите вводящие в заблуждение образы, которые позволят вам немного поразмять мозги.
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Метки: Заблуждение   Запутанные   Изображения   Не разберешься   перспектива   реальные   свет   
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2  комментария
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7k
Axel 9 минут назад
"Вы это тоже видите"

Толстую жопу и страшную морду? Да
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7k
Axel 8 минут назад
"Дизайнер этой формы постарался на славу"

А что не так? Оригинально и в духе времени)
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