22 запутанных изображений, в которых сразу и не разберешься

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В Интернете полным -полно совершенно реальных изображений, но из-за перспективы, игры света или воображения, они вносят большую путаницу в восприятие. В этом посте вы увидите вводящие в заблуждение образы, которые позволят вам немного поразмять мозги.
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А что не так? Оригинально и в духе времени)