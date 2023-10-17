20 изображений из "Проекта сопадений", на которые нужно посмотреть дважды

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Лондонский фотограф Денис Черим бросает вызов нашему взгляду на мир, предлагая взглянуть на иную перспективу. В своем “Проекте совпадений” фотограф запечатлевает идеальный ракурс, подчеркивающий баланс на нашей планете. Взгляните!
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