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20 изображений из "Проекта сопадений", на которые нужно посмотреть дважды

20 изображений из "Проекта сопадений", на которые нужно посмотреть дважды

Автор:
17 октября 2023 22:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   дважды   перспектива   посмотреть   проект   совпадения   
1248
21

Лондонский фотограф Денис Черим бросает вызов нашему взгляду на мир, предлагая взглянуть на иную перспективу. В своем “Проекте совпадений” фотограф запечатлевает идеальный ракурс, подчеркивающий баланс на нашей планете. Взгляните!

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Метки: Изображения   дважды   перспектива   посмотреть   проект   совпадения   
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5  комментариев
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8k
Миха 24 минуты назад
Шикарные карточки! +
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30k
Aqueronte 15 минут назад
А в 18 в чем прикол? Кривые кусты типа в одну линию? Не увидел
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9k
Павел Полчаса назад
Красивые фотографии. Народ старался.
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