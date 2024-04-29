"Там не по-детски": в Карачаево-Черкесии боевики расстреляли пост ДПС

Есть убитые и раненые.
И снова неспокойно в КЧР. Ночью неизвестные обстреляли пост ДПС в Карачаевске. Около полуночи к посту у поселка Мара-Аягъы подъехало авто с неизвестными, которые сначала взорвали гранату, а затем стали стрелять по инспекторам ГИБДД. Один прикомандированный правоохранитель погиб, четверо местных получили ранения.
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Трое боевиков были ликвидированы на месте. По предварительной информации эту атаку организовали те же, кто причастен к расстрелу сотрудников полиции 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в Карачаевске.
Тогда в розыск были объявлены Казбек Джазаев, Руслан Семенов, Владимир Аверьянов, а также – братьев Ахмат и Руслан Элькановы. Информации об их поимке так и не было. От рук боевиков тогда погибли два полицейских, один был тяжело ранен.
Личности ликвидированных боевиков при нападении в ночь на 29 апреля устанавливаются. На месте ЧП работают силовики.
UPD. По уточнённым данным, при нападении в ночь на 29 апреля погибли 2 полицейских, прикомандированных из Курганской области, четверо были ранены. Преступники подъехали к посту на машине ВАЗ-2109. После на месте обстрела были найдены несколько самодельных бомб, а одно СВУ было у одного из напавших и взорвалось, когда силовики открыли ответный огонь.
На месте были ликвидированы не три,как сообщалось раньше, а пять боевиков.
В МВД показали кадры с места ЧП.
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Ликвидированные в Карачаево-Черкесии боевики опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля.
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Верной дорогой идём
Добрейшая религия муслимов, несёт учение в массы.
Такое не возможно, сколько прикормленых чинов останется без бабла, скорее рак на горе свистнет...