FISHKINET
Сообщество Криминал 2955 постов • 387 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
"Там не по-детски": в Карачаево-Черкесии боевики расстреляли пост ДПС

"Там не по-детски": в Карачаево-Черкесии боевики расстреляли пост ДПС

Автор:
29 апреля 2024 07:25
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   КЧР   боевики   нападение   пост дпс   стрельба   
1808
2
2

Есть убитые и раненые.

И снова неспокойно в КЧР. Ночью неизвестные обстреляли пост ДПС в Карачаевске. Около полуночи к посту у поселка Мара-Аягъы подъехало авто с неизвестными, которые сначала взорвали гранату, а затем стали стрелять по инспекторам ГИБДД. Один прикомандированный правоохранитель погиб, четверо местных получили ранения.


Трое боевиков были ликвидированы на месте. По предварительной информации эту атаку организовали те же, кто причастен к расстрелу сотрудников полиции 21 апреля в районе «Нижнего Рынка» в Карачаевске.


Тогда в розыск были объявлены Казбек Джазаев, Руслан Семенов, Владимир Аверьянов, а также – братьев Ахмат и Руслан Элькановы. Информации об их поимке так и не было. От рук боевиков тогда погибли два полицейских, один был тяжело ранен.


Личности ликвидированных боевиков при нападении в ночь на 29 апреля устанавливаются. На месте ЧП работают силовики.


UPD. По уточнённым данным, при нападении в ночь на 29 апреля погибли 2 полицейских, прикомандированных из Курганской области, четверо были ранены. Преступники подъехали к посту на машине ВАЗ-2109. После на месте обстрела были найдены несколько самодельных бомб, а одно СВУ было у одного из напавших и взорвалось, когда силовики открыли ответный огонь.


На месте были ликвидированы не три,как сообщалось раньше, а пять боевиков.


В МВД показали кадры с места ЧП.



Ликвидированные в Карачаево-Черкесии боевики опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   Видео   КЧР   боевики   нападение   пост дпс   стрельба   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Георгий Шпиц 46 минут назад
А давайте предоставлять ещё больше дотаций, халявной электроэнергии, пенсий и прочих плюшек КЧР!!! Да здравствует дружба народов!!!
Верной дорогой идём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
25k
MrGod Минуту назад
Как же страшно жить становится, кругом стреляют, убивают и ты не можешь от этого защититься.
Добрейшая религия муслимов, несёт учение в массы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
info-kozirev 13 минут назад
Мля,как заепали эти муслимские крысы,все с 90-х не успокоятся никак,видимо пора сделать так как сделано в Анголе и Японии,запретить нахер ислам,а этих в трудовые лагеря как в Китае,сколько можно мля,они епнутые на своей вере,ради своей веры людей стреляют только потому,что те не верят в их бога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2027 постов (2017 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

240269



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России
«Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России
Спасшего людей из пожара дворника наградили картиной и новой спецодеждой
Спасшего людей из пожара дворника наградили картиной и новой спецодеждой
Набирающие популярность в сообществах
Речной транспорт Москвы. Что изменилось в новом сезоне летней навигации
Речной транспорт Москвы. Что изменилось в новом сезоне летней навигации
Амстердам на сваях
Амстердам на сваях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#ДТП#авто аварии#люди#Россия#Китай#позитив#природа
#животные#автомир#Прикол#в мире#кот#интересно#интересное#новости#Автовсячина#кино
#машина#Юмор#история#аварии#кошка#США#забавно#СССР#подборка#креатив
В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк В Москве вооруженные налётчики ограбили курьера, перевозившего деньги В Москве вооруженные налётчики ограбили курьера, перевозившего деньги "Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального** избили в Литве "Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального** избили в Литве Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах

На что жалуетесь?

Вернуться