"Там не по-детски": в Карачаево-Черкесии боевики расстреляли пост ДПС

Тогда в розыск были объявлены Казбек Джазаев, Руслан Семенов, Владимир Аверьянов, а также – братьев Ахмат и Руслан Элькановы. Информации об их поимке так и не было. От рук боевиков тогда погибли два полицейских, один был тяжело ранен.





Личности ликвидированных боевиков при нападении в ночь на 29 апреля устанавливаются. На месте ЧП работают силовики.





UPD. По уточнённым данным, при нападении в ночь на 29 апреля погибли 2 полицейских, прикомандированных из Курганской области, четверо были ранены. Преступники подъехали к посту на машине ВАЗ-2109. После на месте обстрела были найдены несколько самодельных бомб, а одно СВУ было у одного из напавших и взорвалось, когда силовики открыли ответный огонь.





На месте были ликвидированы не три,как сообщалось раньше, а пять боевиков.





В МВД показали кадры с места ЧП.



