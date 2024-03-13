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"Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального** избили в Литве

"Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального** избили в Литве

Автор:
13 марта 2024 12:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: #иноагент   Ynews   Видео   Вильнюс   Кира Ярмыш***   Леонид Волков*   Литва   ФБК**   нападение   
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Сообщается, что Леониду Волкову* брызнули в лицо из перцового баллончика и нанесли по ноге несколько ударов молотком.

На экс-главу ФБК** Леонида Волкова* совершено нападение - утверждает бывшая пресс-секретарь Алексея Навального - Кира Ярмыш***.



В подтверждение этого опубликованы фото, на которых Волков* позирует с опухшими глазами и окровавленной ногой. Также есть снимок авто с разбитым окном и помятой дверью.


Сам экс-глава ФБК** Леонид Волков* опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором рассказал, что вернулся домой из больницы. По его словам, из него «хотели сделать отбивную», раз 15 ударив по ноге молотком. Также ему сломали руку, а вот нога - и это неожиданно- оказалась цела. Обошлось даже без трещин и переломов (после молотка-то!). В конце спича пострадавший передал привет президенту РФ, т.к. твёрдо уверен, что нападавшие действовали по указке В.Путина.


Литовская полиция подтвердила, что 12 марта в 22:06 в Вильнюсе на улице Жуведру у своего дома был избит мужчина, гражданин России, — сообщает литовская версия портала Delfi.


Между тем, появилась информация, что к избиению Волкова* причастны подписчики телеграм-канала Позднякова. За иноагентом долго следили, вычислили номер его авто и "сделали подарок".





Как бы то ни было, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что "новости о нападении на Леонида* шокируют", но "соответствующие службы работают. Злоумышленники ответят за свое преступление".


Известно, что Волков проживает в Литве с 2021 года. Он и сам говорил об этом неоднократно, а позже появилась информация, что экс-руководитель ФБК* имеет в стране вид на жительство и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck.


*признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов

**включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России

***признана Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

* ФБК признан Мосгорсудом экстремистской организацией

Источник:

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Метки: #иноагент   Ynews   Видео   Вильнюс   Кира Ярмыш***   Леонид Волков*   Литва   ФБК**   нападение   
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18  комментариев
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50k
Максим Т. 36 минут назад
Через окно. В машине. По ноге 15 раз. Ну-ну...
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10k
АСИСЯЙ 16 секунд назад
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5k
Отвратительный Мужик 37 секунд назад
Молоток кремля .
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9k
Pravednik84 55 секунд назад
Очевидно, Леонида Волкова никто не избивал, просто у него лопнула штанина от обжорства. Кроме того, надо рассмотреть версию что за взрывом стоит Макрон. Нельзя сбрасывать со счетов и личную месть бывшей любовницы (жены недавно упокоенного друга и вдохновителя).
Важно не делать поспешных выводов.
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18k
Majul 56 секунд назад
Голимая постанова. К своей шайке имбецилов интерес подогреть пытаются. Нахер вы кому сдались, убогие
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10k
АСИСЯЙ Минуту назад
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35k
Юр21 7 минут назад
Лавры Бабченко покоя не дают? Как то херово напали на упырька, инсценировкой попахивает.
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2k
Палыч 12 минут назад
А ведь думали, что били по голове...
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2k
Выхухоль (Нагайна) 12 минут назад
Молоток, кажись, такой был, судя по фото ноги. Ещё и штаны зачем-то разрезали.
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7k
Старичок 16 минут назад
таким?
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35k
Юрий 24 минуты назад
Про 15 ударов молотком как то слабо верится...

Если только таким -
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758
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
похоже проблема с молотками в литве.
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Игорь Полчаса назад
чет не шибко похоже на избиение молотком, на имитацию избиения скорее.
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167
Dima Полчаса назад
выжил, значит постановка.
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14k
Владимир 43 минуты назад
А зачем по ноге? По голове же эффективней!
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10k
Владимир 44 минуты назад
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