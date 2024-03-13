"Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального** избили в Литве

Как бы то ни было, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что "новости о нападении на Леонида* шокируют", но "соответствующие службы работают. Злоумышленники ответят за свое преступление".

Известно, что Волков проживает в Литве с 2021 года. Он и сам говорил об этом неоднократно, а позже появилась информация, что экс-руководитель ФБК* имеет в стране вид на жительство и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck.

*признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов

**включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России

***признана Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.