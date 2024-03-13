"Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального** избили в Литве

Сообщается, что Леониду Волкову* брызнули в лицо из перцового баллончика и нанесли по ноге несколько ударов молотком.
На экс-главу ФБК** Леонида Волкова* совершено нападение - утверждает бывшая пресс-секретарь Алексея Навального - Кира Ярмыш***.
В подтверждение этого опубликованы фото, на которых Волков* позирует с опухшими глазами и окровавленной ногой. Также есть снимок авто с разбитым окном и помятой дверью.
Сам экс-глава ФБК** Леонид Волков* опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором рассказал, что вернулся домой из больницы. По его словам, из него «хотели сделать отбивную», раз 15 ударив по ноге молотком. Также ему сломали руку, а вот нога - и это неожиданно- оказалась цела. Обошлось даже без трещин и переломов (после молотка-то!). В конце спича пострадавший передал привет президенту РФ, т.к. твёрдо уверен, что нападавшие действовали по указке В.Путина.
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Литовская полиция подтвердила, что 12 марта в 22:06 в Вильнюсе на улице Жуведру у своего дома был избит мужчина, гражданин России, — сообщает литовская версия портала Delfi.
Между тем, появилась информация, что к избиению Волкова* причастны подписчики телеграм-канала Позднякова. За иноагентом долго следили, вычислили номер его авто и "сделали подарок".
Как бы то ни было, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что "новости о нападении на Леонида* шокируют", но "соответствующие службы работают. Злоумышленники ответят за свое преступление".
Известно, что Волков проживает в Литве с 2021 года. Он и сам говорил об этом неоднократно, а позже появилась информация, что экс-руководитель ФБК* имеет в стране вид на жительство и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck.
*признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов
**включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
***признана Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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Важно не делать поспешных выводов.
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