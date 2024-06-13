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В Калужской области задержали мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь

В Калужской области задержали мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь

Автор:
13 июня 2024 09:20
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Монастырь   Оптина Пустынь   Росгвардия   задержание   калужская область   разбой   стрелок   стрельба   
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Стрелок попытался ограбить верующих, которые ехали в монастырь - и открыл огонь.

Вчера, 12 июня, около 21.00 неподалёку от монастыря Оптина Пустынь 31-летний местный житель попытался ограбить двух женщин. Он остановил их авто и стал стрелять в воздух, а затем принялся гоняться за людьми.



Очевидцы сообщают, что напавший вёл себя абсолютно неадекватно. После устроенной кутерьмы стрелок скрылся в лесу, и правоохранители объявили план "Перехват".


Через время в Телеграм-канале Росгвардии появилось сообщение о задержании мужчины, при котором находилось автоматическое оружие и боеприпасы.


Обнаружили мужчину на берегу реки Жиздра в районе посёлка Механический завод. При задержании он не сопротивлялся.


В некоторых СМИ появилась информация о задержанном - по информации Mash, это 31-летний местный житель Андрей Д, который в 2013 году находился в федеральном розыске. Тогда он получил три года условно по статье "Кража, совершённая группой лиц" с испытательным сроком два с половиной года.


Известно, что во время стрельбы пострадала женщина- иконописец. Ей оказали помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Детали происшествия со стрельбой уточняются.

Источник:

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Метки: Ynews   Монастырь   Оптина Пустынь   Росгвардия   задержание   калужская область   разбой   стрелок   стрельба   
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4  комментария
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Alex K 51 минуту назад
Стрельбу у монастыря под Калугой устроил сбежавший с войны ранее судимый российский военнослужащий.
Им оказался 31-летний российский военнослужащий Андрей Дымовских. Он служит в в/ч 41772. Ранее был судим по 158 и 226 УК РФ - кража и вымогательство.
Во время поиска стрелка охранник монастыря Андрей А. случайно выстрелил в полицейских, приняв их за преступников.
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Отвратительный Мужик Час назад
В США этот урод получил бы лет 20 . У нас через годика 3 уже опять гадости творить будет .
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2204 поста (2194 в горячем)

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