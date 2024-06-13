В Калужской области задержали мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь

Стрелок попытался ограбить верующих, которые ехали в монастырь - и открыл огонь.
Вчера, 12 июня, около 21.00 неподалёку от монастыря Оптина Пустынь 31-летний местный житель попытался ограбить двух женщин. Он остановил их авто и стал стрелять в воздух, а затем принялся гоняться за людьми.
Очевидцы сообщают, что напавший вёл себя абсолютно неадекватно. После устроенной кутерьмы стрелок скрылся в лесу, и правоохранители объявили план "Перехват".
Через время в Телеграм-канале Росгвардии появилось сообщение о задержании мужчины, при котором находилось автоматическое оружие и боеприпасы.
Обнаружили мужчину на берегу реки Жиздра в районе посёлка Механический завод. При задержании он не сопротивлялся.
В некоторых СМИ появилась информация о задержанном - по информации Mash, это 31-летний местный житель Андрей Д, который в 2013 году находился в федеральном розыске. Тогда он получил три года условно по статье "Кража, совершённая группой лиц" с испытательным сроком два с половиной года.
Известно, что во время стрельбы пострадала женщина- иконописец. Ей оказали помощь.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Детали происшествия со стрельбой уточняются.
Источник:
- В Подмосковье задержали мигранта, изнасиловавшего пенсионерку
- "Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских
- Россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь за создание нарколаборатории на Бали
- "Там не по-детски": в Карачаево-Черкесии боевики расстреляли пост ДПС
- В Якутске пьяный мужик открыл стрельбу с балкона по припаркованным машинам
Им оказался 31-летний российский военнослужащий Андрей Дымовских. Он служит в в/ч 41772. Ранее был судим по 158 и 226 УК РФ - кража и вымогательство.
Во время поиска стрелка охранник монастыря Андрей А. случайно выстрелил в полицейских, приняв их за преступников.