В Калужской области задержали мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина Пустынь

Обнаружили мужчину на берегу реки Жиздра в районе посёлка Механический завод. При задержании он не сопротивлялся.

В некоторых СМИ появилась информация о задержанном - по информации Mash, это 31-летний местный житель Андрей Д, который в 2013 году находился в федеральном розыске. Тогда он получил три года условно по статье "Кража, совершённая группой лиц" с испытательным сроком два с половиной года.