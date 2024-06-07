Рынок в Индии где всем заправляют женщины

Им пришлось делать все на своих угодьях самим – растить рис, ткань ткани, постигать абсолютно все профессии. И вот каждая женщина изучила какую-то профессию и стала продавать ее результаты на сначала стихийном рынке.

Женское сообщество быстро научилось выживать и обмениваться плодами труда. Никто не погиб и не умер с голода, огромны социальный эксперимент можно сказать удался.