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Рынок в Индии где всем заправляют женщины

Рынок в Индии где всем заправляют женщины

Автор:
07 июня 2024 08:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   в мире   жензины   люди   рынок   фото   
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В Индии в городе Импхал есть рынок Има Кейтель, которым вот уже 500 лет управляют исключительно женщины. Удивительно, и это в патриархальной стране, в которой женщину все еще могут выдать замуж, не спросив ее мнения. И такой рынок, где женщины главные!

На нем работает около 5 тысяч продающих ткани, одежду, декоративные поделки и еду женщин.

Откуда взялся такой «очаг женской власти» посреди Индии

Все началась с нового закона в штате Манипур, столицей которого и является город Импхал. В 1533 году тут ввели трудовая повинность Лаллап-Каба, довольно жестокий закон. По нему мужчина должен был либо стать солдатом, либо поехать на возделывание дальних земель. То есть в любом случае женщины оставались одни сами по себе.

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Им пришлось делать все на своих угодьях самим – растить рис, ткань ткани, постигать абсолютно все профессии. И вот каждая женщина изучила какую-то профессию и стала продавать ее результаты на сначала стихийном рынке.

Женское сообщество быстро научилось выживать и обмениваться плодами труда. Никто не погиб и не умер с голода, огромны социальный эксперимент можно сказать удался.

А когда захватившие власть англичане в 1939 году подняли налоги и стали вывозить товары из региона, именно женщины, привыкшие тут всем рулить, подняли митинги и стали устраивать забастовки.

Чтобы разогнать этот «ворох женщин», англичане решили продать здание рынка, но женщины заперлись в нем, превратив его в крепость. И даже захватили президентский дом в Импхале, чтобы им дали право поговорить с властями.

Британцы воюют с женщинами

Вот это кусочек истории Индии, который требует экранизации на самом деле. И главное – на реальных событиях.

Британским войскам дали указ открыть огонь по женщинам. Тогда весь город, включая калечных мужчин, которых не забирали на работы, взбунтовался.

У армии были все шансы додавить безоружных женщин, но тут началась Вторая мировая, и это очень сильно отвлекло внимание короны от Индии. Так женское сообщество и спаслось чисто случайно, а рынок был сохранен.

Современный рынок женщин

Рынок Има Кейтель и по сей день управляется исключительно женщинами – они смогли сохранить традицию. Но есть одно ограничение – работать на нем могут только замужние женщины.

Повелось это еще с того закона 500 лет назад, когда здесь работали женщины, чьих мужей внезапно угнали в армию и лишили семью пропитания.

Рынок разделен большой дорогой на две части – с одной стороны рыба и фрукты, с другой – ковры, одежда, текстиль. Раньше это разделение играло совсем другой смысл, разделяя женщин из разных каст и кланов.

Но сегодня это все в прошлом, гораздо удобнее делить рынок на рациональные участки по типу товара.

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Метки: Индия   в мире   жензины   люди   рынок   фото   
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Snezhinka
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