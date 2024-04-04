Мусор как новая валюта Индии

Кафе «еда за мусор»

Честно говоря, первыми так придумали на Филиппинах, там предлагают за килограмм пластика килограмм обычного риса. Но люди просто в восторге, бутылок много, еда дорогая. В своем время дети буквально спасали семью от голодного вечера.

А в Индии пошли дальше и с шиком – открыли целое кафе за мусор. Работает оно в городе Амбикапур в центральном индийском штате Чхаттисгарх при спонсировании муниципалитетов.