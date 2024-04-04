Мусор как новая валюта Индии

Знаете, где мусора реально много? В Индии. Еще немало на Филиппинах, но Индия просто впереди планеты всей. А еще в Индии много бедных и голодающих. Как бы все это совместить… Точно.
Кафе «еда за мусор»
Честно говоря, первыми так придумали на Филиппинах, там предлагают за килограмм пластика килограмм обычного риса. Но люди просто в восторге, бутылок много, еда дорогая. В своем время дети буквально спасали семью от голодного вечера.
А в Индии пошли дальше и с шиком – открыли целое кафе за мусор. Работает оно в городе Амбикапур в центральном индийском штате Чхаттисгарх при спонсировании муниципалитетов.
Бедняки могут получить полный обед за килограмм мусора определенного типа. А завтра можно взять за полкило, потому что до завтрака на голодуху собрать килограмм тяжко.
Принимают в основном пластик, из которого в Индии в последние годы приноровились класть дорожное полотно. В Амбикапуре как раз уже есть одна такая пластиковая дорогу, на которую потребовалось 8 тысяч пластиковых пакетов.
Что еще в Индии можно купить за мусор?
За почти все! Правда – в разных частях страны. Там недавно открылась больница, в которой с терапевтом за осмотр можно мешком мусора.
Самое лучшее – школы за мусор. В некоторых школах содержание ученика обходится в 150-200 рупий в день, если родители не будут платить, они закроются.
И тогда правительство предложило детям самим платить за свою школу, сдавая мусор. По два пакета с младшеклашки в день, чтобы хватило времени еще вернуться домой и сделать уроки.
Правда тут же нашлись «читеры», где мама и папа не хотели отправлять ребенка на работы, а сами набирали мусор и подсовывали ему в руку пакеты с мусором прямо после школы, чтобы шел сдавать свою норму и скорее домой.
Ну, где есть валюта, там есть и коррупция. Мусорная коррупция.
Идею продавать полезные блага (а не выпивку) за мусор для Индии я считаю настоящим спасением. Кто видел, знают, что с мусором там настоящая беда. Вторая беда, что мусороперерабатывающих заводов нет все равно и мусор горами воняет на свалках неподалеку от города. Но хотя бы не под ногами у людей.
Умное решение, за одно и лентяев к труду приучает вместо попрошайничества.
Кстати, сдать кило пластиковых бутылок у нас в России будет 15 рублей (в зависимости от плотности пластика). Никакого килограмма риса за такие деньги не купишь… Впрочем, в Индии он тоже стоит дороже.
Как думаете, у нас тоже стоит открыть такие столовые или лучше оставить просто прием пластика?
Источник:
- Поживи в тюрьме Индии за свои деньги
- Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей
- В Индии живёт самый низкорослый врач в мире
- Красивое кастовое неравенство
- Племя в Индии, где мужчины выставляют на продажу женщин из своих семей
Сначала пишет, что в Индии нет мусороперерабатывающих заводов. За то, что ты не кидаешь мусор из дома под ноги прохожим, а приносишь мусор в специальное место, тебе платят деньги или дают рис. Из пункта приема мусор отвозят на ближайшую свалку. Точка.
И вопрос автора "А не ввести ли у нас такую систему?"