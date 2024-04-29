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15 редких фотографий ранней карьеры Пенелопы Крус — самой горячей испанки Голливуда

15 редких фотографий ранней карьеры Пенелопы Крус — самой горячей испанки Голливуда

Автор:
29 апреля 2024 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   внешность   испанка   красота   пенелопа крус   фото   
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Пенелопа Крус — испанская актриса, покорившая мировое кино своей невероятной энергетикой и пробивным характером. Её карьера началась в 15 лет после непростых и многочисленных кастингов.

Актриса призналась, что мечта стать артисткой появилась у неё после просмотра фильма «Свяжи меня!» (1990) с Антонио Бандерасом, а добиться успеха ей помогла внутренняя дисциплина, которой она научилась в балетной школе. Первая телевизионная работа Пенелопы — ведущая ток-шоу на испанском телевидении в начале 90-х, а первый фильм — «Ветчина, ветчина» (1992). После съёмок этой романтической комедии её актёрская карьера пошла в гору, и горячую испанку почти сразу признали секс-символом своего времени.

Отмечая юбилей актрисы, мы вспоминанием одни из самых редких и ранних снимков Пенелопы Крус.

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На этих кадрах будущей актрисе всего 16 лет.

Партнёром Пенелопы на съёмках фильма «Ветчина, ветчина» был Хавьер Бардем, будущий муж актрисы.

В 1998 году Пенелопа стала обладательницей испанской премии «Гойя» за роль в фильме «Девушка твоей мечты».

В 2001 году актриса сыграла главную роль в фильме с Томом Крузом «Ванильное небо» — до сих пор одна из самых ярких её работ. Хотя этот фильм и является ремейком испанской драмы «Открой глаза» (1997), где Пенелопы играла ту же роль.

Актриса имеет три номинации на «Оскар» за роли в фильмах «Возвращение» (2006), «Девять» (2009), «Параллельные матери» (2021) и одну победу за роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона» (2008).

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Метки: актриса   внешность   испанка   красота   пенелопа крус   фото   
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Anatolij 43 минуты назад
Тина Канделаки какая-то
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2985 постов (2906 в горячем)

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