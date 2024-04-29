15 редких фотографий ранней карьеры Пенелопы Крус — самой горячей испанки Голливуда

Актриса призналась, что мечта стать артисткой появилась у неё после просмотра фильма «Свяжи меня!» (1990) с Антонио Бандерасом, а добиться успеха ей помогла внутренняя дисциплина, которой она научилась в балетной школе. Первая телевизионная работа Пенелопы — ведущая ток-шоу на испанском телевидении в начале 90-х, а первый фильм — «Ветчина, ветчина» (1992). После съёмок этой романтической комедии её актёрская карьера пошла в гору, и горячую испанку почти сразу признали секс-символом своего времени.

Отмечая юбилей актрисы, мы вспоминанием одни из самых редких и ранних снимков Пенелопы Крус.