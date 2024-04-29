15 редких фотографий ранней карьеры Пенелопы Крус — самой горячей испанки Голливуда

Пенелопа Крус — испанская актриса, покорившая мировое кино своей невероятной энергетикой и пробивным характером. Её карьера началась в 15 лет после непростых и многочисленных кастингов.
Актриса призналась, что мечта стать артисткой появилась у неё после просмотра фильма «Свяжи меня!» (1990) с Антонио Бандерасом, а добиться успеха ей помогла внутренняя дисциплина, которой она научилась в балетной школе. Первая телевизионная работа Пенелопы — ведущая ток-шоу на испанском телевидении в начале 90-х, а первый фильм — «Ветчина, ветчина» (1992). После съёмок этой романтической комедии её актёрская карьера пошла в гору, и горячую испанку почти сразу признали секс-символом своего времени.
Отмечая юбилей актрисы, мы вспоминанием одни из самых редких и ранних снимков Пенелопы Крус.
На этих кадрах будущей актрисе всего 16 лет.
Партнёром Пенелопы на съёмках фильма «Ветчина, ветчина» был Хавьер Бардем, будущий муж актрисы.
В 1998 году Пенелопа стала обладательницей испанской премии «Гойя» за роль в фильме «Девушка твоей мечты».
В 2001 году актриса сыграла главную роль в фильме с Томом Крузом «Ванильное небо» — до сих пор одна из самых ярких её работ. Хотя этот фильм и является ремейком испанской драмы «Открой глаза» (1997), где Пенелопы играла ту же роль.
Актриса имеет три номинации на «Оскар» за роли в фильмах «Возвращение» (2006), «Девять» (2009), «Параллельные матери» (2021) и одну победу за роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона» (2008).
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