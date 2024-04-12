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12 знаменитых женщин, которые славятся не только большим талантом, но и ростом

12 знаменитых женщин, которые славятся не только большим талантом, но и ростом

Автор:
12 апреля 2024 09:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   внешность   высокая   знаменитости   красотка   рост   фото   
1928
13

Некоторые знаменитости с выдающимся ростом имеют такую же выдающуюся харизму, благодаря чему они завоевали популярность и вдохновили многих девочек не стесняться себя!

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Рост: 191 см

Видно, что и на фоне мужчин и на фоне Дженны Ортеги (155 см) актриса выглядит очень высокой.

Рост: 183 см

По некоторым данным рост Брук составляет 177 сантиметров, но даже по фотографии с Майклом Джексоном (175 см) видно, что она намного выше него. И несмотря на свой рост, актриса признаётся, что очень любит носить каблуки.

Рост: 179 см

Актриса не стесняется ещё больше удлинять свой образ за счёт нарядов и причёски. На фотографии 2007 года Джордж Клуни в шутку присел рядом со своей высокой коллегой.

Рост: 180 см

И не без того высокую модель туфли на платформе увеличили почти на 20 сантиметров! И как же эффектно это смотрится!

Рост: 180 см

По некоторым данным её рост составляет 182-183 см. В любом случае, она точно намного выше среднестатистической девушки и некоторых мужчин. Пирс Броснан выше актрисы на 6 сантиметров, а с Элаем Ротом они примерно одного роста.

Рост: 178 см

Хотя певица и не доросла до 180 сантиметров, но она всё ещё явно выше большинства женщин и некоторых мужчин-коллег.

Рост: 180 см

Актриса на специальном показе сериала «Тед Лассо» в Лос-Анджелесе.

Рост: 180 см

Даже когда супруг актрисы, Кит Урбан, надевает обувь на платформе, он не выглядит выше неё.

Рост: 181 см

Актриса очень эффектно смотрится в облегающем платье и на каблуках.

Рост: 184 см

Модель и ведущая ютуб-канала всячески поддерживает девушек с высоким ростом, показывая, что это преимущество, а не недостаток.

Рост: 180 см

Звезда «Чужого» со своим мужем и дочерью в 2020 году.

Рост: 190 см

Актриса, которая сыграла принцессу Диану в сериале «Корона», выше своей героини и партнёра по сценам, Доминика Уэста, сыгравшего принца Чарльза.

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Метки: актриса   внешность   высокая   знаменитости   красотка   рост   фото   
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9  комментариев
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39k
Андрей Иванов Час назад
До 180 - это не высокая, это мужики вокруг мелкие. Вот 190 и выше - уже высокая.
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18k
Сергей 51 секунду назад
Мария Шарапова, 188см.
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25k
pssst 23 минуты назад
Че за страдания карлика? Сам 183-185 - и это средненько.
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200
МadMax 47 минут назад
Не знаю как на счет роста, но талант у этой актриссы огромный.

У них вся семья с огромными талантами.
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200
МadMax Zhora 8 минут назад
Так я про "талант" и говорю...
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14k
Sapsan Час назад
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Sapsan Час назад
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Sapsan Час назад
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