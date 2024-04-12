12 знаменитых женщин, которые славятся не только большим талантом, но и ростом

Некоторые знаменитости с выдающимся ростом имеют такую же выдающуюся харизму, благодаря чему они завоевали популярность и вдохновили многих девочек не стесняться себя!
Рост: 191 см
Видно, что и на фоне мужчин и на фоне Дженны Ортеги (155 см) актриса выглядит очень высокой.
Рост: 183 см
По некоторым данным рост Брук составляет 177 сантиметров, но даже по фотографии с Майклом Джексоном (175 см) видно, что она намного выше него. И несмотря на свой рост, актриса признаётся, что очень любит носить каблуки.
Рост: 179 см
Актриса не стесняется ещё больше удлинять свой образ за счёт нарядов и причёски. На фотографии 2007 года Джордж Клуни в шутку присел рядом со своей высокой коллегой.
Рост: 180 см
И не без того высокую модель туфли на платформе увеличили почти на 20 сантиметров! И как же эффектно это смотрится!
Рост: 180 см
По некоторым данным её рост составляет 182-183 см. В любом случае, она точно намного выше среднестатистической девушки и некоторых мужчин. Пирс Броснан выше актрисы на 6 сантиметров, а с Элаем Ротом они примерно одного роста.
Рост: 178 см
Хотя певица и не доросла до 180 сантиметров, но она всё ещё явно выше большинства женщин и некоторых мужчин-коллег.
Рост: 180 см
Актриса на специальном показе сериала «Тед Лассо» в Лос-Анджелесе.
Рост: 180 см
Даже когда супруг актрисы, Кит Урбан, надевает обувь на платформе, он не выглядит выше неё.
Рост: 181 см
Актриса очень эффектно смотрится в облегающем платье и на каблуках.
Рост: 184 см
Модель и ведущая ютуб-канала всячески поддерживает девушек с высоким ростом, показывая, что это преимущество, а не недостаток.
Рост: 180 см
Звезда «Чужого» со своим мужем и дочерью в 2020 году.
Рост: 190 см
Актриса, которая сыграла принцессу Диану в сериале «Корона», выше своей героини и партнёра по сценам, Доминика Уэста, сыгравшего принца Чарльза.
Источник:
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У них вся семья с огромными талантами.