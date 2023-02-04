Ракель Уэлч: актриса, которую Playboy называл "самой желанной женщиной 1970-х"

Некоторые женщины благодаря своей красоте смогли начать новую жизнь. Они стали популярными, желанными и влиятельными. Одной из таких дам является Ракель Уэлч — актриса.
Она была настоящей иконой Playboy, завоевавшей абсолютно все мужское внимание к своей яркой внешности.
Нельзя назвать Ракель гениальной актрисой, ведь скажем прямо, она скорее известна благодаря картине "Миллионе лет до нашей эры", где произнесла всего три фразы, но смогла поразить всех зрителей своим кожаным бикини.
Уэлч родилась в Чикаго в самой обычной семье. С детства девочка отличалась харизмой и любовью к сцене. До 17 лет девушка занималась балетом, однако в подростковом возрасте бросила свое любимое хобби т.к. преподаватель заявил, что для балета девушка обладает неподходящей, слишком уж пышной в некоторых местах, фигурой.
Впрочем, нельзя сказать, что Ракель сильно расстроилась. К вниманию со стороны она давно привыкла, а участвуя с 14 лет в конкурсах красоты, девушка понимала, что всегда сможет пойти работать моделью.
Высшее образование Уэлч получить так и не смогла, т.к. родила двоих детей. Свою карьеру она решила строить в более знакомом для нее мире шоу-бизнеса. Сначала Ракель работала на местной телестанции ведя прогноз погоды. Затем переехала в Даллас, где начала подрабатывать моделью.
Благодаря яркой внешности Уэлч достаточно быстро смогла продвинуться: вместе с голливудским агентом Патриком Кертисом, девушка придумала себе новый имидж — открытой, роскошной секс-звезды.
Первая роль принесла Ракель полезные знакомства. Она подружилась с супругой продюсера Сола Дэвида и получила роль в фильме "Фантастическое путешествия", а затем и в "Миллион лет до нашей эры".
Картины произвели эффект взорвавшейся бомбы: мировые таблоиды публиковали фото прекрасной Уэлч из кинофильма, а критики наперебой называли актрису "изящным памятником всему женскому роду". Фильмы сделали из нее звезду, а постеры с изображением актрисы стали самыми продаваемыми в мире, закрепив за Уэлч звание секс-символа эпохи.
В 1974 году Ракель получила "Золотой глобус" за роль Констанцы в фильме "Три мушкетера", а спустя пять лет уже позировала для Playboy, демонстрируя свои роскошные формы. Кстати говоря, владелец журнала, Хью Хефнер, был безумно недоволен тем фактом, что актриса отказалась полностью обнажаться для обложки. Впрочем, позже мужчина добавил, что Уэлч настолько красива, что ей нет необходимости снимать с себя всю одежду.
Несмотря на статус секс-символа Ракель всегда категорически отказывалась раздеваться на экране, добавляя, что ее образ мало что общего имеет с ею настоящей.
Сейчас Уэлч практически не снимается, предпочитая уйти из мира шоу-бизнеса. Однако преданные фанаты до сих пор помнят ее как одну из ослепительных красавиц 70-х.
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