Ракель Уэлч: актриса, которую Playboy называл "самой желанной женщиной 1970-х"

Уэлч родилась в Чикаго в самой обычной семье. С детства девочка отличалась харизмой и любовью к сцене. До 17 лет девушка занималась балетом, однако в подростковом возрасте бросила свое любимое хобби т.к. преподаватель заявил, что для балета девушка обладает неподходящей, слишком уж пышной в некоторых местах, фигурой.

Впрочем, нельзя сказать, что Ракель сильно расстроилась. К вниманию со стороны она давно привыкла, а участвуя с 14 лет в конкурсах красоты, девушка понимала, что всегда сможет пойти работать моделью.