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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Автор:
30 мая 2024 09:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Заворотнюк   актриса   болезнь   печально   рак   смерть   фото   
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Последние несколько лет она провела в коме, врачи не смогли помочь

53-летней артистки не стало сегодня ночью. Больше пока ни о каких подробностях ее кончины не сообщается. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания с Анастасией.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.
Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — лишь отметили в окружении Заворотнюк.

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в соцсетях подтвердила информацию о смерти артистки сегодня ночью.

К слову, о болезни звезды ситкома «Моя прекрасная няня» стало известно лет пять назад. С тех пор актриса не появлялась на публике. Время от времени о состоянии Анастасии Заворотнюк рассказывала ее дочь Анна.

«Когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», — делилась Аня.

В саме тяжелое время рядом с Анастасией был ее супруг, фигурист Петр Чернышев, от которого она в 2018 году родила дочь Милу. Спортсмен делал все, чтобы облегчить страдания избранницы, но еще ни разу не дал комментариев по поводу ее борьбы с коварным заболеванием.


Около двух лет назад о лечении актрисы рассказывал научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Тогда его слова вселяли надежду. «Не все так плохо у Заворотнюк, хотя болезнь тяжелая. Я имел дело с раковыми клетками Анастасии, мы протестировали их на чувствительность к вирусам. Ее муж Петр Чернышев сказал, что если понадобится, то они обратятся к нам за нашими экспериментальными препаратами.


Мы работаем на самых поздних стадиях рака, когда все возможности традиционной медицины испробованы. Но раз они не обратились больше, значит, не все так плохо. Знаю, что в Институте Петрова в Питере делали для нее персональную вакцину против рака из ее клеток. Возможно, благодаря этому и продлевают ее жизнь», — говорил Чумаков.

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Метки: Анастасия Заворотнюк   актриса   болезнь   печально   рак   смерть   фото   
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7k
Отвратительный Мужик 53 минуты назад
Светлая память, земля пухом .
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15k
котегRUS Полчаса назад
Замечательная Женщина и талантливая актриса....
очень, очень жаль Анастасию..


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1k
DuckTales Полчаса назад
Жаль
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6k
sumrаknn 39 минут назад
Попсовое общество. Нет постов о смерти боевых героев, которые защищали наших детей. Обществу это неинтересно. А вот продавец лица - это звездище - это интересно. Поймите правильно - против акрисы ничего не имею, просто для меня она - как соседка, мне не интересна ее судьба, мне важны те кто не заработал на стране, а отдал стране свою жизнь.
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12k
hairov 39 минут назад
А я думал, куда она пропала, а оно оказывается вон как
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2388 постов (2342 в горячем)

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