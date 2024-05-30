Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Около двух лет назад о лечении актрисы рассказывал научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Тогда его слова вселяли надежду. «Не все так плохо у Заворотнюк, хотя болезнь тяжелая. Я имел дело с раковыми клетками Анастасии, мы протестировали их на чувствительность к вирусам. Ее муж Петр Чернышев сказал, что если понадобится, то они обратятся к нам за нашими экспериментальными препаратами.

Мы работаем на самых поздних стадиях рака, когда все возможности традиционной медицины испробованы. Но раз они не обратились больше, значит, не все так плохо. Знаю, что в Институте Петрова в Питере делали для нее персональную вакцину против рака из ее клеток. Возможно, благодаря этому и продлевают ее жизнь», — говорил Чумаков.