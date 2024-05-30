Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Последние несколько лет она провела в коме, врачи не смогли помочь
53-летней артистки не стало сегодня ночью. Больше пока ни о каких подробностях ее кончины не сообщается. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания с Анастасией.
«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.
Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — лишь отметили в окружении Заворотнюк.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в соцсетях подтвердила информацию о смерти артистки сегодня ночью.
К слову, о болезни звезды ситкома «Моя прекрасная няня» стало известно лет пять назад. С тех пор актриса не появлялась на публике. Время от времени о состоянии Анастасии Заворотнюк рассказывала ее дочь Анна.
«Когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», — делилась Аня.
В саме тяжелое время рядом с Анастасией был ее супруг, фигурист Петр Чернышев, от которого она в 2018 году родила дочь Милу. Спортсмен делал все, чтобы облегчить страдания избранницы, но еще ни разу не дал комментариев по поводу ее борьбы с коварным заболеванием.
Около двух лет назад о лечении актрисы рассказывал научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Тогда его слова вселяли надежду. «Не все так плохо у Заворотнюк, хотя болезнь тяжелая. Я имел дело с раковыми клетками Анастасии, мы протестировали их на чувствительность к вирусам. Ее муж Петр Чернышев сказал, что если понадобится, то они обратятся к нам за нашими экспериментальными препаратами.
Мы работаем на самых поздних стадиях рака, когда все возможности традиционной медицины испробованы. Но раз они не обратились больше, значит, не все так плохо. Знаю, что в Институте Петрова в Питере делали для нее персональную вакцину против рака из ее клеток. Возможно, благодаря этому и продлевают ее жизнь», — говорил Чумаков.
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очень, очень жаль Анастасию..