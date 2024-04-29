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Никакого пива и маникюра на совещании: суровые будни удаленщиков

Никакого пива и маникюра на совещании: суровые будни удаленщиков

Автор:
29 апреля 2024 06:07
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   работа   совещания   созвоны   удалёнка   
1971
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Тяжела и неказиста жизнь простого сотрудника на удаленке. С одной стороны, хорошо. Ты можешь на совещании делать что угодно. А с другой стороны, плохо. Ведь тебе могут попасться слишком наблюдательные коллеги.

Рабочие созвоны придумали в аду, чтобы удаленщикам жизнь медом не казалась. Сомневаетесь? Вот вам отличное подтверждение этой гипотезы.


На очередном рабочем созвоне мужик пытался замаскировать пиво под кофе, но у него ничего не вышло.

Пока отчитывали беднягу-удаленщика, его коллега в черном быстро убрала из кадра целый стол с алкоголем.


Я вам больше скажу, оказывается, в рабочее время нужно находиться на рабочем месте, а не ходить в салон красоты.


Многозадачность в резюме больше не указываем.

Чисто мы, когда работаем на майских.

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Метки: Видео   Юмор   работа   совещания   созвоны   удалёнка   
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Slonyash 42 минуты назад
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8k
a6m5 Полчаса назад
Эх, какой же кайф, когда у меня график свободный. Могу хоть месяц дома сидеть. Щас пойду в магазин, возьму чекушку и солёных огурчиков, и мойвы жареной. И так могу в любой день.
А всего-то надо было для счастья открыть своё ООО и работать по рекомендациям клиентов. Причём работать можно когда захочется, а не по обязаловке.
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FOX98
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