Никакого пива и маникюра на совещании: суровые будни удаленщиков

Тяжела и неказиста жизнь простого сотрудника на удаленке. С одной стороны, хорошо. Ты можешь на совещании делать что угодно. А с другой стороны, плохо. Ведь тебе могут попасться слишком наблюдательные коллеги.
Рабочие созвоны придумали в аду, чтобы удаленщикам жизнь медом не казалась. Сомневаетесь? Вот вам отличное подтверждение этой гипотезы.
На очередном рабочем созвоне мужик пытался замаскировать пиво под кофе, но у него ничего не вышло.
Пока отчитывали беднягу-удаленщика, его коллега в черном быстро убрала из кадра целый стол с алкоголем.
Я вам больше скажу, оказывается, в рабочее время нужно находиться на рабочем месте, а не ходить в салон красоты.
Многозадачность в резюме больше не указываем.
Чисто мы, когда работаем на майских.
Источник:
- Когда ты фрилансер на удаленке, или убойные ситуации из "свободной" жизни
- Удалёнка – лучшая и худшая придумка работодателей
- Женщина отчитывает на собеседованиях работников и выкладывает это в сеть
- Однажды в офисе
- Фрилансеры, узнайте себя: убойные ситуации из жизни людей на удалёнке
А всего-то надо было для счастья открыть своё ООО и работать по рекомендациям клиентов. Причём работать можно когда захочется, а не по обязаловке.