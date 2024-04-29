Никакого пива и маникюра на совещании: суровые будни удаленщиков

Рабочие созвоны придумали в аду, чтобы удаленщикам жизнь медом не казалась. Сомневаетесь? Вот вам отличное подтверждение этой гипотезы.





На очередном рабочем созвоне мужик пытался замаскировать пиво под кофе, но у него ничего не вышло.

Пока отчитывали беднягу-удаленщика, его коллега в черном быстро убрала из кадра целый стол с алкоголем.



