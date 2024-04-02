Однажды в офисе

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Чем занимаются люди в офисах? Много чем... Пьют воду из кулеров, ковыряют ножницами в ушах... Очень много разных полезных занятий.
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Метки: Юмор интересное офис офисный работник подборка работа
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