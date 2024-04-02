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Однажды в офисе

Однажды в офисе

Автор:
02 апреля 2024 21:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   офис   офисный работник   подборка   работа   
3299
16
Чем занимаются люди в офисах? Много чем... Пьют воду из кулеров, ковыряют ножницами в ушах... Очень много разных полезных занятий.
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Метки: Юмор   интересное   офис   офисный работник   подборка   работа   
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11  комментариев
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turyst 47 минут назад
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turyst 47 минут назад
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Allmaster Час назад
Конкурс - пусть ставят минус офисные крысы и плюс кто не работает в офисе.
Хоть маленько статистики соберем кто тут сидит :)
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51
Друг Человека Час назад
Комментарий к фото
Всем кто умеет этим пользоваться, надо больше платить.
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51
Друг Человека Андрей Иванов Час назад
Комментарий к фото
Не знаю. Я людей имел ввиду.
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Никифоридис
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4298 постов (4208 в горячем)

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