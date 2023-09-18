15 прикольных вещей, которые не могут не понравится

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Мир вокруг меняется очень быстро, и нас уже трудно чем-то удивить. Но это все еще возможно. Иногда встречается что-нибудь необычное, например, наборы для ленивого садовника или облака, предсказывающие погоду. Воображение людей, создающих эти удивительные вещи, безгранично, и они генерируют множество замечательных идей. Взгляните!
1. Моя мама знает, что я не умею ухаживать за растениями, поэтому она подарила мне этот гидропонный сад. Теперь я прилагаю минимум усилий
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7. Моя первая самодельная вставка для книжной полки — она не идеальна, но мне нравится на нее смотреть
10. Небольшой проект, который я сделал в эти выходные: это пандус для собаки моего приятеля
13. Ворота будут эксплуатироваться пару лет, поэтому я хотел, чтобы они выглядели лучше, чем стандартные пластиковые
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Потому как такие вакуумные лампы сейчас изготавливают максимум заводов 5 на планете. И чувак с пандусом для собаки конечно молодец, но если собака не старая и не инвалид, то она скорее через 3 ступеньки прыгнет, чем по пандусу шагать станет.