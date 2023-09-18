15 прикольных вещей, которые не могут не понравится

Мир вокруг меняется очень быстро, и нас уже трудно чем-то удивить. Но это все еще возможно. Иногда встречается что-нибудь необычное, например, наборы для ленивого садовника или облака, предсказывающие погоду. Воображение людей, создающих эти удивительные вещи, безгранично, и они генерируют множество замечательных идей. Взгляните!