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15 прикольных вещей, которые не могут не понравится

15 прикольных вещей, которые не могут не понравится

Автор:
18 сентября 2023 22:30
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Замечательные   Понравятся   Удивить   вещицы   идеи   прикольные   
881
16

Мир вокруг меняется очень быстро, и нас уже трудно чем-то удивить. Но это все еще возможно. Иногда встречается что-нибудь необычное, например, наборы для ленивого садовника или облака, предсказывающие погоду. Воображение людей, создающих эти удивительные вещи, безгранично, и они генерируют множество замечательных идей. Взгляните!

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Метки: Замечательные   Понравятся   Удивить   вещицы   идеи   прикольные   
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5  комментариев
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27k
Егор Полчаса назад
"Грозовая туча" - это называется штромгласс Фицроя.
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55k
zloykoyot 20 минут назад
В основном вещи прикольные. Но. Мама помогла криворукому ленивому ребёнку не принимать участия в росте растений, они теперь сами растут. Действительно, откуда берутся люди, уверенные в том, что электричество просто живёт в розетках? Позабавил кривой перевод про вакуумные часы. Парень сам сделал лампы? Или тупо схему собрал?
Потому как такие вакуумные лампы сейчас изготавливают максимум заводов 5 на планете. И чувак с пандусом для собаки конечно молодец, но если собака не старая и не инвалид, то она скорее через 3 ступеньки прыгнет, чем по пандусу шагать станет.
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