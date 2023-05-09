20 дизайнерских идей, которые отлично подойдут для дома

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Каждый человек старается сделать свой дом как можно удобнее, функциональнее и уютнее. Мы стараемся приобретать предметы домашнего обихода, обеспечивающие максимально возможный комфорт. В этом посте вы увидите замечательные дизайнерские идеи, которые, возможно, вам тоже пригодятся.
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5. Компактная кровать, в которой хранится все, что вы хотите, идеально подходит для небольших квартир
7. С помощью этого мягкого шерстяного коврика вы можете сделать пол в своем доме похожим на лес
17. Теперь вы можете превратить свой пол в звездное небо, осветив его мягким светом волоконной оптики
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Метки: Замечательные дизайнеры дом идеи комфорт пригодятся
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