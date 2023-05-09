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20 дизайнерских идей, которые отлично подойдут для дома

20 дизайнерских идей, которые отлично подойдут для дома

Автор:
09 мая 2023 22:40
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Замечательные   дизайнеры   дом   идеи   комфорт   пригодятся   
971
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Каждый человек старается сделать свой дом как можно удобнее, функциональнее и уютнее. Мы стараемся приобретать предметы домашнего обихода, обеспечивающие максимально возможный комфорт. В этом посте вы увидите замечательные дизайнерские идеи, которые, возможно, вам тоже пригодятся.

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Метки: Замечательные   дизайнеры   дом   идеи   комфорт   пригодятся   
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3  комментария
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1k
Rom 45 минут назад
А еще умное зеркало само утром сфоткает вашу ЖОПУ и выложит во все ваши идиотские тиктоки.
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16k
Алекс Полчаса назад
Бассейн на крыше. Очень необычно. Особенно в Сибири.
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22k
babuby 38 минут назад
Бред!
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