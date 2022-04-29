13 находок пользователей, которые понятия не имеют для чего нужны эти предметы

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Если вы наткнулись на что–то странное и не можете понять, что это такое, есть лёгкий способ узнать - просто поделитесь фотографией с пользователями Интернета. Именно здесь люди делятся своими интересными открытиями и помогают друг другу понять, что же за загадочные штуки им попались. Некоторые из этих вещей вы увидите в этом посте.
Работа каждого петуха на картинке очевидна, кроме одного. Что держит петух второй с права, нижний ряд?
Это пивовар держит мешалку для пива
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Металлические тротуарные кольца
Эти кольца раньше использовали для крепления поводьев лошадей.
Эта вещь была найдена в старом ящике дедушки. Он был судовым врачом, если это поможет
Это пружиненный держатель для монет. И это не имеет ничего общего с профессией владельца.
Круглая щетка, включенная в некоторые кухонные принадлежности
Это кукурузный шелушитель. Снимает волокна с початка.
Этот предмет имеет 2 отверстия для настенного монтажа, и у него есть магнит с металлической крышкой
Это держатель для мыла. Вставьте колпачок в мыло, и кронштейн можно прикрепить к стене.
Странная бутылка, найденная на распродаже. Один конец имеет колпачок и открывается, а другой - запечатанное стекло
Это скалка. Залейте её ледяной водой для раскатывания пирога.
Найдено на пляже, но это явно не камень
На кораблях военно-морского флота мусор перерабатывают в пластиковые диски, и это его кусок.
Нашёл на кухне моей бабушки.
Это приспособление для запекания картофеля. Вы кладете картофель на шипы и запекаете в духовке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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