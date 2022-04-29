13 находок пользователей, которые понятия не имеют для чего нужны эти предметы

Если вы наткнулись на что–то странное и не можете понять, что это такое, есть лёгкий способ узнать - просто поделитесь фотографией с пользователями Интернета. Именно здесь люди делятся своими интересными открытиями и помогают друг другу понять, что же за загадочные штуки им попались. Некоторые из этих вещей вы увидите в этом посте.

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Работа каждого петуха на картинке очевидна, кроме одного. Что держит петух второй с права, нижний ряд? 0 Источник: Это пивовар держит мешалку для пива

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Металлические тротуарные кольца 0 Источник: Эти кольца раньше использовали для крепления поводьев лошадей.

Некоторые люди привязывают к таким кольцам игрушечных лошадок 0 Источник:

Эта вещь была найдена в старом ящике дедушки. Он был судовым врачом, если это поможет 0 Источник: Это пружиненный держатель для монет. И это не имеет ничего общего с профессией владельца.

Круглая щетка, включенная в некоторые кухонные принадлежности 0 Источник: Это кукурузный шелушитель. Снимает волокна с початка.

Этот предмет имеет 2 отверстия для настенного монтажа, и у него есть магнит с металлической крышкой 0 Источник: Это держатель для мыла. Вставьте колпачок в мыло, и кронштейн можно прикрепить к стене.

Странная бутылка, найденная на распродаже. Один конец имеет колпачок и открывается, а другой - запечатанное стекло 0 Источник: Это скалка. Залейте её ледяной водой для раскатывания пирога.

Найдено среди вещей бабушки 0 Источник: Это точилка для ножей или бритвенных лезвий.

Что это за штука? 0 Источник: Это швейный инструмент используется для распарывания швов.

Найдено на пляже, но это явно не камень 0 Источник: На кораблях военно-морского флота мусор перерабатывают в пластиковые диски, и это его кусок.

Для чего это используют? 0 Источник: Это инструмент для выскабливания кокоса.

Что это за ложки? 0 Источник: Это старинные коктейльные ложки.

Нашёл на кухне моей бабушки. 0 Источник: Это приспособление для запекания картофеля. Вы кладете картофель на шипы и запекаете в духовке.