FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8797 постов • 909 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Александр Масляков окончательно покидает пост ведущего КВН

Александр Масляков окончательно покидает пост ведущего КВН

Автор:
25 апреля 2024 19:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Масляков   болезнь   ведущий   интересное   квн   фото   шоу бизнес   
2506
3

У Маслякова нашли тяжёлое заболевание.

Сообщается, что знаменитый бессменный ведущий КВН Александр Масляков окончательно уходит с телевидения. Виной всему неизлечимое заболевание, которое было диагностировано у Александра ещё в 2022. Из-за коронавируса у Маслякова начались осложнения, которые привели к неоперабельной опухоли в легких. Сейчас телеведущий проходит необходимые поддерживающие медпроцедуры, за ним наблюдают врачи. По информации Telegram-канала Mash, 82-летний Масляков всё чаще жалуется на состояние здоровья.

Недавно прошёл слух, что Масляков вовсе больше никогда не вернётся на сцену КВН и на его место пришёл Хрусталёв. Однако сын Маслякова заявил, что что отец продолжит вести проект. Кому достанется КВН - спорный вопрос до сих пор.

Ранее стало известно, что 45-летний Митя Хрусталёв стал ведущим КВН на весь предстоящий сезон. Он провел уже все игры 1/8 сезона, также в афише есть запись 1/4, и далее все остальные. Кроме Хрусталёва Маслякова подменяли знаменитые комики Михал Галустян и Вадим Галыгин, а также телеведущий Валдис Пельш.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Масляков   болезнь   ведущий   интересное   квн   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
albedo Час назад
Кто то еще смотрит КВН?!
На мой взгляд эта передача давно перестала быть любительской и все команды используют профессиональных постановщиков.
И превратилось в шоу профессионалов.
Что противоречит самому принципу КВН.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Григорий 12 минут назад
квн это показатель, быдло юмор для быдла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 23 минуты назад
Не умеют у нас некоторые вовремя со своих постов уходить.(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 24 минуты назад
Бл....ь! 82 года человеку! ОтЪе....тесь уже от него!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
919
Дмитрий 42 минуты назад
Вообще пох на него и ни кому не нужный квн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 44 минуты назад
Да какой КВН? Одни слёзы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
775
Purple_Bear Час назад
КВН - это что-то унылое, однообразное, помпезное и скучное. В силу возраста, я, наверное, и не застал хороших команд и хороших шуток. В 90ых взрослые смотрели, я рядом сидел, пытался понять.
В 00ых уже что-то понимал, но было скучновато.
Лет двадцать назад открыл для себя баш.орг. Впечатления были гораздо ярче, чем от КВН.
Пожалуй, Уральские пельмени - это что-то из лучшего, что вышло из КВН.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям Час назад
Ибать, он еще жив?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Масляков - типичная гнида либеральных 90-х годов. КВН - коллективное детище СССР ещё 60-х годов, где Масляков был (и всегда был) одним из всех - ведущим. Но вдруг захапал всё, когда перестали работать законы, но заработали либеральные правила - бери всё, своя рубашка - ближе к телу. Мысялков, по-сути, был уголовником - уголовником и остался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
мельком видел..там ща этот ведет...кореш Ванятки Урганта.
*лысый живчик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost 2 часа назад
дык, 82 года. пора, однако, на покой.
вот и ещё одна эпоха ушла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4964 поста (4750 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
354130



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFC из-за её одежды
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFC...
Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Южный кузнечиковый хомячок: крошечный хищник, который воет на луну, прежде чем убить
Южный кузнечиковый хомячок: крошечный хищник, который воет на луну, прежде чем убить
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля
Если у вас нету денег, то вам ее не видать
Если у вас нету денег, то вам ее не видать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#машина#Юмор#кот#позитив#ДТП#собака#забавно#новости#сарказм
#фото#автомобили#интересно#люди#история#факты#Автовсячина#Китай#улыбнуло#Реакция
#Прикол#автомир#в мире#кошка#аварии#авто аварии#дети#Россия#интересное#конфликт
Если у вас нету денег, то вам ее не видать Если у вас нету денег, то вам ее не видать Продюсер Бари Алибасов после инсульта почти потерял память и стал много кричать Продюсер Бари Алибасов после инсульта почти потерял память и стал много кричать Алексанр Панкратов-Чёрный переломал рёбра и попал в больницу Алексанр Панкратов-Чёрный переломал рёбра и попал в больницу Жена Брюса Уиллиса рассказала, что актёр, скорее всего, не осознаёт свою деменцию Жена Брюса Уиллиса рассказала, что актёр, скорее всего, не осознаёт свою деменцию Алёна Шишкова рассказала, из-за чего так сильно изменилась её внешность Алёна Шишкова рассказала, из-за чего так сильно изменилась её внешность Известный бодибилдер умер в 30 лет на руках у своей девушки Известный бодибилдер умер в 30 лет на руках у своей девушки

На что жалуетесь?

Вернуться