Александр Масляков окончательно покидает пост ведущего КВН

У Маслякова нашли тяжёлое заболевание.
Сообщается, что знаменитый бессменный ведущий КВН Александр Масляков окончательно уходит с телевидения. Виной всему неизлечимое заболевание, которое было диагностировано у Александра ещё в 2022. Из-за коронавируса у Маслякова начались осложнения, которые привели к неоперабельной опухоли в легких. Сейчас телеведущий проходит необходимые поддерживающие медпроцедуры, за ним наблюдают врачи. По информации Telegram-канала Mash, 82-летний Масляков всё чаще жалуется на состояние здоровья.
Недавно прошёл слух, что Масляков вовсе больше никогда не вернётся на сцену КВН и на его место пришёл Хрусталёв. Однако сын Маслякова заявил, что что отец продолжит вести проект. Кому достанется КВН - спорный вопрос до сих пор.
Ранее стало известно, что 45-летний Митя Хрусталёв стал ведущим КВН на весь предстоящий сезон. Он провел уже все игры 1/8 сезона, также в афише есть запись 1/4, и далее все остальные. Кроме Хрусталёва Маслякова подменяли знаменитые комики Михал Галустян и Вадим Галыгин, а также телеведущий Валдис Пельш.
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На мой взгляд эта передача давно перестала быть любительской и все команды используют профессиональных постановщиков.
И превратилось в шоу профессионалов.
Что противоречит самому принципу КВН.
Возраст, здоровье.
Пусть докоптит уже
В 00ых уже что-то понимал, но было скучновато.
Лет двадцать назад открыл для себя баш.орг. Впечатления были гораздо ярче, чем от КВН.
Пожалуй, Уральские пельмени - это что-то из лучшего, что вышло из КВН.
*лысый живчик
вот и ещё одна эпоха ушла.