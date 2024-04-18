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Не получила квартиру: выяснилось, из-за чего Волочкова поссорилась с дочерью, которая её даже не пригласила на выпускной

Не получила квартиру: выяснилось, из-за чего Волочкова поссорилась с дочерью, которая её даже не пригласила на выпускной

Автор:
18 апреля 2024 18:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: волочкова   выпускной   дети   дочь   интересное   фото   шоу бизнес   
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Причиной ссоры стала квартира в Москве, которую Волочковой подарил любовник.

Анастасия Волочкова рассказала на шоу, из-за чего поссорилась с дочерью. Оказывается, виной всему стала роскошная квартира в Москве, которую балерине подарил миллиардер Сулейман Керимов, когда спал с Волочковой. Кроме квартиры у неё есть загородный дом, в котором она живёт большую часть своего времени.

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У Волочковой есть дочь Ариадна. Девочке уже 18 лет. В 13 лет она переехала к своему отцу бизнесмену Игорю Вдовину, и его новой жене, телеведущей Елене Николаевой. Ариадна выпустилась из школы и поступила в Высшую школу экономики. Так как девочка уже взрослая, у неё появилась личная жизнь. С парнем она встречается со школы, и в прошлом году попросила мать отдать ей квартиру.

Я рыдала. У нас разговор был про недвижимость, про квартиру, что-то я ей там должна, — призналась Волочкова в YouTube-шоу “Алена, блин!”.

Анастасия отказала своей дочери, но оказалась очень шокированной.

Был неприятный разговор, и я ей сказала: "Ариша, извини, но всё, что касается денег и недвижимости – это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были – 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне – обращайся к нему". Я ей сказала, что это моя квартира, мне ее подарил Сулейман Керимов. И, если твой папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извини, я вам никому ничего не должна! - заявила балерина.

После этой ссоры девочка перестала общаться со своей матерью. Она не позвала её на свой выпускной, где был отец с женой.

Разочарование и отчаяние было. Я ей говорю: "Ариша, подождите, ребята, вы ко мне обращаетесь только тогда, когда вам нужны деньги, недвижимость, решить какой-то вопрос". А просто так вы не можете позвонить и сказать: "Мам, как ты себя чувствуешь?" Я была в стрессе, - вспоминает Анастасия.

Тогда Волочкова заявила, что дочь ей просто завидует. Но оказалось, дело совсем в другом. К счастью, после всех конфликтов матери и дочери удалось преодолеть разногласия. На своей странице Волочкова рассказала, что провела вечер с дочкой и её парнем.

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Метки: волочкова   выпускной   дети   дочь   интересное   фото   шоу бизнес   
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7k
Трям 3 часа назад
што только ниибут...
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11k
Дмитрий 40 минут назад
Высокие отношения! Мама дочке как бы говорит: Найди мужика с кучей бабла и заработай себе квартиру! Догадаешься как?
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15
truten 2 часа назад
На грудь насать чтоб морем пахло девочке.
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92k
sapér Vodička 3 часа назад
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29k
Matrosskin 3 часа назад
Блдский цирк...
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13k
Гомерчик 3 часа назад
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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