Не получила квартиру: выяснилось, из-за чего Волочкова поссорилась с дочерью, которая её даже не пригласила на выпускной

Причиной ссоры стала квартира в Москве, которую Волочковой подарил любовник.
Анастасия Волочкова рассказала на шоу, из-за чего поссорилась с дочерью. Оказывается, виной всему стала роскошная квартира в Москве, которую балерине подарил миллиардер Сулейман Керимов, когда спал с Волочковой. Кроме квартиры у неё есть загородный дом, в котором она живёт большую часть своего времени.
У Волочковой есть дочь Ариадна. Девочке уже 18 лет. В 13 лет она переехала к своему отцу бизнесмену Игорю Вдовину, и его новой жене, телеведущей Елене Николаевой. Ариадна выпустилась из школы и поступила в Высшую школу экономики. Так как девочка уже взрослая, у неё появилась личная жизнь. С парнем она встречается со школы, и в прошлом году попросила мать отдать ей квартиру.
Я рыдала. У нас разговор был про недвижимость, про квартиру, что-то я ей там должна, — призналась Волочкова в YouTube-шоу “Алена, блин!”.
Анастасия отказала своей дочери, но оказалась очень шокированной.
Был неприятный разговор, и я ей сказала: "Ариша, извини, но всё, что касается денег и недвижимости – это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были – 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне – обращайся к нему". Я ей сказала, что это моя квартира, мне ее подарил Сулейман Керимов. И, если твой папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извини, я вам никому ничего не должна! - заявила балерина.
После этой ссоры девочка перестала общаться со своей матерью. Она не позвала её на свой выпускной, где был отец с женой.
Разочарование и отчаяние было. Я ей говорю: "Ариша, подождите, ребята, вы ко мне обращаетесь только тогда, когда вам нужны деньги, недвижимость, решить какой-то вопрос". А просто так вы не можете позвонить и сказать: "Мам, как ты себя чувствуешь?" Я была в стрессе, - вспоминает Анастасия.
Тогда Волочкова заявила, что дочь ей просто завидует. Но оказалось, дело совсем в другом. К счастью, после всех конфликтов матери и дочери удалось преодолеть разногласия. На своей странице Волочкова рассказала, что провела вечер с дочкой и её парнем.
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