Не получила квартиру: выяснилось, из-за чего Волочкова поссорилась с дочерью, которая её даже не пригласила на выпускной

Анастасия отказала своей дочери, но оказалась очень шокированной.

Был неприятный разговор, и я ей сказала: "Ариша, извини, но всё, что касается денег и недвижимости – это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были – 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне – обращайся к нему". Я ей сказала, что это моя квартира, мне ее подарил Сулейман Керимов. И, если твой папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извини, я вам никому ничего не должна! - заявила балерина.