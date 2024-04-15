FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8762 поста • 909 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
В Москве следователи закрыли клинику пластического хирурга, на которого жаловались знаменитости

В Москве следователи закрыли клинику пластического хирурга, на которого жаловались знаменитости

Автор:
15 апреля 2024 18:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хайдаров   больница   звездный хирург   интересное   клиника   фото   шоу бизнес   
932
3


В социальных сетях Тимура Хайдарова, владельца клиники, называют хирургом-кальянщиком. Дело в том, что до того, как начать резать людей, Хайдаров забивал каляны в столичных клубах.

Клиника доктора Хайдарова временно закрыта на время расследования уголовного дела. Напомним, что в феврале, после операции в этой клиники, умер знаменитый московский бизнесмен. Пётр Гаврилов скончался спустя 10 дней после операции по уменьшению желудка (желудочное шунтирование). Родственники Петра обратились в суд, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставление услуг ненадлежащего качества.

В клинике сейчас проходят проверки. Следователи опечатали все помещения, изъяли все документы и инструменты. Даже на этом этапе уже были выявлены нарушения. Например, стерильные изделия были найдены либо с истёкшим сроком годности, либо вообще без маркировки. Сотрудники СК провели обыски, в том числе у руководителей клиники и врачей, а также допросили их, сообщает SHOT.

Тимур Хайдаров - печально известный хирург, который делал операции таким знаменитостям как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Гоар Аветисян, Слава, Инстасамка. Любовь Успенская и другие. Правда, половина из них остались недовольны результатом - у кого-то грудь отвисла, у кого-то швы загноились. Однако, смерть человека - это не просто жалобы в сети. Хайдарова ждёт долгое разбирательство.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Хайдаров   больница   звездный хирург   интересное   клиника   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Харон ( Χάρων) 46 минут назад
А когда это Инстасамка стала знаменитостью?

Я что-то пропустил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4927 постов (4715 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353378



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
Главный госинспектор Львовской таможни похвасталась стоимостью своей дорогой одежды - и через час была уволена
Главный госинспектор Львовской таможни похвасталась стоимостью своей дорогой одежды -...
Набирающие популярность в сообществах
Люди из стали.Узбеки
Люди из стали.Узбеки
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#кот#люди#забавно#США#интересно#СССР#Автовсячина
#животные#машина#Юмор#аварии#авто аварии#кино#Россия#криминал#война#фильм
#в мире#автомобили#Китай#ДТП#история#милота#Спасение#позитив#кошка#роль
Ах, эта свадьба всем свадьбам Ах, эта свадьба всем свадьбам Мадонну выписали из больницы, но теперь она не может встать с постели Мадонну выписали из больницы, но теперь она не может встать с постели Традиционные ценности? Инстасамку показали по федеральному каналу Традиционные ценности? Инстасамку показали по федеральному каналу Маколей Калкин устроил своей невесте сюрприз, притворившись сотрудником отеля Маколей Калкин устроил своей невесте сюрприз, притворившись сотрудником отеля В Казахстане потребовали отменить рэпера Jah Khalib из-за его слов о жертвах насилия В Казахстане потребовали отменить рэпера Jah Khalib из-за его слов о жертвах насилия Звёзды ополчились на Собчак, которая пыталась отмыть репутацию хирурга-кальянщика Звёзды ополчились на Собчак, которая пыталась отмыть репутацию хирурга-кальянщика

На что жалуетесь?

Вернуться