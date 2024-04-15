В Москве следователи закрыли клинику пластического хирурга, на которого жаловались знаменитости

В социальных сетях Тимура Хайдарова, владельца клиники, называют хирургом-кальянщиком. Дело в том, что до того, как начать резать людей, Хайдаров забивал каляны в столичных клубах.
Клиника доктора Хайдарова временно закрыта на время расследования уголовного дела. Напомним, что в феврале, после операции в этой клиники, умер знаменитый московский бизнесмен. Пётр Гаврилов скончался спустя 10 дней после операции по уменьшению желудка (желудочное шунтирование). Родственники Петра обратились в суд, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставление услуг ненадлежащего качества.
В клинике сейчас проходят проверки. Следователи опечатали все помещения, изъяли все документы и инструменты. Даже на этом этапе уже были выявлены нарушения. Например, стерильные изделия были найдены либо с истёкшим сроком годности, либо вообще без маркировки. Сотрудники СК провели обыски, в том числе у руководителей клиники и врачей, а также допросили их, сообщает SHOT.
Тимур Хайдаров - печально известный хирург, который делал операции таким знаменитостям как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Гоар Аветисян, Слава, Инстасамка. Любовь Успенская и другие. Правда, половина из них остались недовольны результатом - у кого-то грудь отвисла, у кого-то швы загноились. Однако, смерть человека - это не просто жалобы в сети. Хайдарова ждёт долгое разбирательство.
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