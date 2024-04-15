В Москве следователи закрыли клинику пластического хирурга, на которого жаловались знаменитости

В клинике сейчас проходят проверки. Следователи опечатали все помещения, изъяли все документы и инструменты. Даже на этом этапе уже были выявлены нарушения. Например, стерильные изделия были найдены либо с истёкшим сроком годности, либо вообще без маркировки. Сотрудники СК провели обыски, в том числе у руководителей клиники и врачей, а также допросили их, сообщает SHOT.