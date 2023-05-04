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Звёзды и их знаковые персонажи

Звёзды и их знаковые персонажи

Автор:
04 мая 2023 09:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменистоти   кино   роль   фильм   фотошоп   
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Эти коллажи отражают суть непреходящей популярности этих знаменитостей, а также их эволюцию и непростой жизненный путь, который они прошли, чтобы добиться успеха.

Майк Майерс и Остин Пауэрс

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Мишель Пфайффер и Женщина-кошка

 

Дженна Ортега и Уэнсдэй 

 

Майкл Джей Фокс и Марти Макфлай

 

Роберт Дауни-младший и Тони Старк (Железный человек)

 

Сильвестр Сталлоне и Рэмбо

 

Милли Бобби Браун и Одиннадцать

 

Дэниэл Рэдклифф и Гарри Поттер

 

Брайан Крэнстон и Уолтер Уайт

 

Уилл Феррелл и Эльф

 

Кейт Уинслет и Роза Дьюитт Бьюкейтер

 

Хоакин Феникс и Джокер

 

Джулия Робертс и Вивиан Уорд

 

Джуд Лоу и Папа Пия XIII

 

Джонни Депп и Суини Тодд

 

Кэрри Фишер и Лея Органа

 

Дастин Хоффман и Дороти Майклс

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Метки: актеры   звезды   знаменистоти   кино   роль   фильм   фотошоп   
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5  комментариев
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597
Аристарх Севидов 39 минут назад
Рэмбо на Рокки смахивает
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23k
SolomonA 22 минуты назад
Джонни Депп - Джек Воробей.. (извините - Капитан Джек Воробей!)
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1k
xannar 24 минуты назад
Джонни Депп и капитан Джек Воробей вообще-то!!!
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44k
Цыц тут у меня 55 минут назад
Информативность поста зашкаливает. Жаль, что короткий - можно было бы воткнуть еще несколько сотен актеров и их персонажей.
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