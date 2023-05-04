Звёзды и их знаковые персонажи

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Эти коллажи отражают суть непреходящей популярности этих знаменитостей, а также их эволюцию и непростой жизненный путь, который они прошли, чтобы добиться успеха.
Майк Майерс и Остин Пауэрс
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Мишель Пфайффер и Женщина-кошка
Дженна Ортега и Уэнсдэй
Майкл Джей Фокс и Марти Макфлай
Роберт Дауни-младший и Тони Старк (Железный человек)
Сильвестр Сталлоне и Рэмбо
Милли Бобби Браун и Одиннадцать
Дэниэл Рэдклифф и Гарри Поттер
Брайан Крэнстон и Уолтер Уайт
Уилл Феррелл и Эльф
Кейт Уинслет и Роза Дьюитт Бьюкейтер
Хоакин Феникс и Джокер
Джулия Робертс и Вивиан Уорд
Джуд Лоу и Папа Пия XIII
Джонни Депп и Суини Тодд
Кэрри Фишер и Лея Органа
Дастин Хоффман и Дороти Майклс
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