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Совмещаем кадры советского кино с голливудским

Совмещаем кадры советского кино с голливудским

Автор:
10 января 2023 09:52
Сообщество : Кино
Метки: Klod ***   Коллаж   забавно   кино   фильм   фотошоп   
2509
17

В мире создано множество шедевров кинематографа. И когда их так много, интересно не просто открывать для себя что-то новое, но и переосмысливать «хорошо забытое старое».

На эту тему постоянно что-то генерируется с помощью нейросетей, но сегодня вашему вниманию мы представляем работы мастера коллажей, который придумывал и создавал работы без искусственного интеллекта. Klod Mande мастерски совмещает кадры советского и голливудского кинематографа.


Верунчик, мискузи, жизнь такая, всё наспех

×
×

Умные они, ёшкин кот!

— Скучно без водки.
— А что, обязательно напиваться как свинья?
— А что ещё делать?

Он мне нравится!

А зачем подружка? Мой халатик почти как тот


Сколь быстра и удобна эта воздушная колесница!

Сейчас ты увидишь лучшее привидение с мотором. Дикое, но симпатичное


Моя милиция меня бережёт

Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах

Завербовали! Но как он мог! Ох, он такой доверчивый!

Уэнсдей Захаровна

Молчание ягнят

Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют!

В Новый год с Надеждой на лучшее!


— Девушка, буфет здесь есть?
— Я не знаю. Разрешите Вас пригласить потанцевать?

Вы красавица, Людмила Прокофьевна!

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Метки: Klod ***   Коллаж   забавно   кино   фильм   фотошоп   
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Егор 2 часа назад
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Компьютер DELL монитором 20 минут назад
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hekz Полчаса назад
Последнее фото надо было назвать "Наша мымра"
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Lex 53 минуты назад
Дерьмище...
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Вася Час назад
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MrForstd Час назад
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MrForstd Час назад
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Бритва 2 часа назад
пошто, ироды, карлсона раздели!
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