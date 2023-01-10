Совмещаем кадры советского кино с голливудским

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В мире создано множество шедевров кинематографа. И когда их так много, интересно не просто открывать для себя что-то новое, но и переосмысливать «хорошо забытое старое».
На эту тему постоянно что-то генерируется с помощью нейросетей, но сегодня вашему вниманию мы представляем работы мастера коллажей, который придумывал и создавал работы без искусственного интеллекта. Klod Mande мастерски совмещает кадры советского и голливудского кинематографа.
Верунчик, мискузи, жизнь такая, всё наспех
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Умные они, ёшкин кот!
— Скучно без водки.
— А что, обязательно напиваться как свинья?
— А что ещё делать?
Он мне нравится!
А зачем подружка? Мой халатик почти как тот
Сколь быстра и удобна эта воздушная колесница!
Сейчас ты увидишь лучшее привидение с мотором. Дикое, но симпатичное
Моя милиция меня бережёт
Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах
Завербовали! Но как он мог! Ох, он такой доверчивый!
Уэнсдей Захаровна
Молчание ягнят
Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют!
В Новый год с Надеждой на лучшее!
— Девушка, буфет здесь есть?
— Я не знаю. Разрешите Вас пригласить потанцевать?
Вы красавица, Людмила Прокофьевна!
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