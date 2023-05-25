17 забавных киномиксов, в которых удивительным образом сочетаются совершенно разные фильмы и персонажи

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Одна девушка совмещает кадры из различных фильмов или помещает героев в забавные ситуации, глядя на которые ну просто не возможно не улыбнуться. Ну а бонусом автор разблокирует все знаменитые цитаты из известных фильмов — красота!
На диком, диком Западе
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«Танцы, танцы, танцуют девчонки!»
«Уйди отсюда! А то у меня… ложки пропадают!»
Чёрт, чёрт, чёрт
Если в команде Чак, то мы знаем, за кем останется победа
*звуки начала гонки на светофоре*
Тьфу ты, несъедобный пирожочек попался
«Сеня, не забывай старых друзей!»
«Моя Надя приехала!»
«Моя здесь просто гулять!»
«Это же хулиганство! Получите пятнадцать суток!»
«Ну и кто это тут у нас такой весёленький?»
Ну а ниже покажем вам несколько работ автора, где она не смешивает различные кинофильмы, но помещает известных героев в забавные ситуации.
Senya in Metallica
Подозрительная машина, которая варит подозрительное зелье
«А завтра на дальний хутор поедем!»
Хорошо в деревне летом
«Открывай кейс, Джулс!»
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