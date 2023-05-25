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17 забавных киномиксов, в которых удивительным образом сочетаются совершенно разные фильмы и персонажи

17 забавных киномиксов, в которых удивительным образом сочетаются совершенно разные фильмы и персонажи

Автор:
25 мая 2023 08:03
Сообщество : Кино
Метки: Коллаж   Юмор   актеры   забавно   кино   фильм   фото   
1352
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Одна девушка совмещает кадры из различных фильмов или помещает героев в забавные ситуации, глядя на которые ну просто не возможно не улыбнуться. Ну а бонусом автор разблокирует все знаменитые цитаты из известных фильмов — красота!


На диком, диком Западе

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«Танцы, танцы, танцуют девчонки!»

«Уйди отсюда! А то у меня… ложки пропадают!»

Чёрт, чёрт, чёрт

Если в команде Чак, то мы знаем, за кем останется победа

*звуки начала гонки на светофоре*

Тьфу ты, несъедобный пирожочек попался

«Сеня, не забывай старых друзей!»

«Моя Надя приехала!»

«Моя здесь просто гулять!»

«Это же хулиганство! Получите пятнадцать суток!»

«Ну и кто это тут у нас такой весёленький?»

Ну а ниже покажем вам несколько работ автора, где она не смешивает различные кинофильмы, но помещает известных героев в забавные ситуации.


Senya in Metallica

Подозрительная машина, которая варит подозрительное зелье

«А завтра на дальний хутор поедем!»

Хорошо в деревне летом

«Открывай кейс, Джулс!»

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Метки: Коллаж   Юмор   актеры   забавно   кино   фильм   фото   
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1  комментарий
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Ивлар 38 минут назад
Тут если вместо женщины добавить Бабу Ягу, то фото можно было бы назвать "Хорошо летом у бабушки")))
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