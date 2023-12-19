В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертвы

По последним данным 116 человек погибли и 186 пострадали в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай в Китае.
18 декабря в 23:59 (18:59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение. Зафиксированы толчки амплитудой 6,2.
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Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 110 км к западу от населенного пункта Тумшук (Синьцзян-Уйгурский автономный район). В том месте проживает около 135 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине более 10 км.
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Китайское телевидение сообщило о жертвах и пострадавших, число которых может измениться в ходе разбора завалов.
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В пострадавшие города были направлены экстренные службы и сотрудники местного управления по ЧС. Сейчас в зоне бедствия работают свыше 1,5 тыс спасателей. Си Цзиньпин призвал «приложить все усилия для поиска, спасения и ликвидации последствий землетрясения».
Для оказания помощи Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов).
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