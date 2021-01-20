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Комментатор устал от скучного матча и принялся делиться рецептами

Комментатор устал от скучного матча и принялся делиться рецептами (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 15:21
Сообщество : Спорт
Метки: борьба со скукой   видео   комментатор   курьез   рецепты   футбол   
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Пока футболисты уныло пинали мяч, комментатор то ли решил спасти положение, то ли тонко поиздеваться над спортсменами и рассказал, как правильно готовить пельмени, доширак и картошку.

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Метки: борьба со скукой   видео   комментатор   курьез   рецепты   футбол   
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imho 38 минут назад
Комментатор красава!
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3k
ваня панкин 5 минут назад
в следующий раз ждем лекции на темы: "как правильно подобрать вино к дошираку или все таки пиво", "как не лохануться при выборе сосисок в магазине", "правильный куриный бульон от похмелья"...
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1k
Пачо Эррера Полчаса назад
Первый раз такое слышу, комментатор с юмором
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