Комментатор устал от скучного матча и принялся делиться рецептами

Пока футболисты уныло пинали мяч, комментатор то ли решил спасти положение, то ли тонко поиздеваться над спортсменами и рассказал, как правильно готовить пельмени, доширак и картошку.
Русский комментатор Владислав Прусов во время скучного матча между итальянскими футбольными клубами "Торино" и "Специя" потерял интерес к игре и решил разбавить унылое зрелище рассказами о приготовлении блюд, готовить которые умеет всякий холостяк. Впрочем, даже рецепты приготовления пельменей, доширака и картошки на фоне унылого футбола были глотком свежего воздуха и верхом оригинальности. За что, собственно, Влад Прусов и получил свою минуту славы.
На 60-ой минуте скучнейшего матча, спасая зрителей от нудного зрелища, Влад Прусов решил рассказывать каждые 10 минут интересные факты. И поскольку на поле играла команда "Специя", он принялся делиться рецептами.
Гурманом Прусова назвать, конечно, сложно - сначала он рассказал о способе варки замороженных пельменей из магазина, которые нужно варить по 7-10 минут, "пока они не начнут всплывать".
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Второй факт касался лапши быстрого приготовления.
«Заливаете кипятком, закрываете крышкой и даете настояться 3-5 минут. Некоторые еще добавляют сосиски, майонез, но тут все по вкусу. Соль, разумеется, туда добавлять не надо».
Третий факт: "Полезнее жарить картофель на рафинированном растительном масле. Но вкуснее, если это приходит на сале. Чтобы картошка идеально подрумянилась, ее нужно опускать в хорошо разогретую сковороду – чтобы масло там уже пошипело. Жарить картошку лучше в один слой – так она покроется хрустящей корочкой.
Следите за ней, не переворачивайте ее слишком часто, найдите баланс. Солить всегда нужно в конце, потому что картошка всегда выделяет влагу".
Да, даже эти банальные рецепты показались зрителям гораздо интереснее самой игры, за что они и поблагодарили комментатора. Руководство Прусова пока никак не отреагировало на его самодеятельность, но можно быть уверенными, что все обойдётся. Если кто-то вдруг захотел записать рецепты, то полную версию ролика можно посмотреть здесь (авторские права не позволяют его публиковать на "Фишках").
Для пущей популярности ему надо транслировать пассажи Родни Дэнджерфилда. "Сегодня мы даем советы мужчинам. Секс после 20 лет в браке. Должна ли жена знать об этом?"— Aleksandr Ksenzenko (@xen_al) January 18, 2021
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