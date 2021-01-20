Комментатор устал от скучного матча и принялся делиться рецептами

Русский комментатор Владислав Прусов во время скучного матча между итальянскими футбольными клубами "Торино" и "Специя" потерял интерес к игре и решил разбавить унылое зрелище рассказами о приготовлении блюд, готовить которые умеет всякий холостяк. Впрочем, даже рецепты приготовления пельменей, доширака и картошки на фоне унылого футбола были глотком свежего воздуха и верхом оригинальности. За что, собственно, Влад Прусов и получил свою минуту славы.



На 60-ой минуте скучнейшего матча, спасая зрителей от нудного зрелища, Влад Прусов решил рассказывать каждые 10 минут интересные факты. И поскольку на поле играла команда "Специя", он принялся делиться рецептами.



Гурманом Прусова назвать, конечно, сложно - сначала он рассказал о способе варки замороженных пельменей из магазина, которые нужно варить по 7-10 минут, "пока они не начнут всплывать".