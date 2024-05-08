Суд отказался выпускать под домашний арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Не спасла высокопоставленного военного чиновника и гора наград, которую притащил на слушания его адвокат.
Мосгорсуд оставил в СИЗО отстранённого от должности замминистра обороны России Тимура Иванова. Сообщается, что защита просила перевести бывшего зама Шойгу под домашний арест в квартиру площадью 317 "квадратов" на Поварской улице в центре столицы, либо в загородный дом на Рублёвском шоссе. Адвокат настаивал, что смягчение меры пресечения помогло бы "более активно участвовать в следственных действиях с доверителем".
Помимо этого, защита в качестве смягчающих обстоятельств указывала на наличие у Иванова 5 детей, звания героя ДНР и ЛНР, а также огромного количества государственных наград. Их тащили в суд в четырёх пакетах. Однако следователь и гособвинитель выступили против домашнего ареста и суд встал на их сторону.
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Добавим, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Следователь настаивал, что это необходимо, чтобы сохранить тайну следствия в период с первичного сбора доказательств. Подозреваемый выступал перед судом из СИЗО "Лефортово" через видеосвязь.
Напомним, что Тимура Иванова задержали 23 апреля. Следственный комитет вменяет ему и его другу и подельнику Сергею Бородину статью о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным СМИ, речь идёт о сумме в 1,2 млрд рублей. Следствие считает, что в период с 2018 по 2023 год учредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин (он тоже арестован) оказывал Иванову "услуги имущественного характера", делая ремонт и реставрацию объектов недвижимости в обмен на выгодные контракты от Минобороны.
В следственном комитете считают, что компания "Олимпcитиcтрой" и аффилированная с ним "Оборонспецстрой" вложили в строительство резиденции Иванова в селе Панкратово в Тверской области 800 млн рублей, ещё 400 млн Фомин выделил в реконструкцию в усадьбы XIX века в Чистом переулке в Москве.
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