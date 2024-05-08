Суд отказался выпускать под домашний арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Мосгорсуд оставил в СИЗО отстранённого от должности замминистра обороны России Тимура Иванова. Сообщается, что защита просила перевести бывшего зама Шойгу под домашний арест в квартиру площадью 317 "квадратов" на Поварской улице в центре столицы, либо в загородный дом на Рублёвском шоссе. Адвокат настаивал, что смягчение меры пресечения помогло бы "более активно участвовать в следственных действиях с доверителем".





Помимо этого, защита в качестве смягчающих обстоятельств указывала на наличие у Иванова 5 детей, звания героя ДНР и ЛНР, а также огромного количества государственных наград. Их тащили в суд в четырёх пакетах. Однако следователь и гособвинитель выступили против домашнего ареста и суд встал на их сторону.