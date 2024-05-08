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Суд отказался выпускать под домашний арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Суд отказался выпускать под домашний арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Автор:
08 мая 2024 17:00
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СУД   домашний арест   мера пресечения   сизо   тимур иванов   экс-замминистра   
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Не спасла высокопоставленного военного чиновника и гора наград, которую притащил на слушания его адвокат.

Мосгорсуд оставил в СИЗО отстранённого от должности замминистра обороны России Тимура Иванова. Сообщается, что защита просила перевести бывшего зама Шойгу под домашний арест в квартиру площадью 317 "квадратов" на Поварской улице в центре столицы, либо в загородный дом на Рублёвском шоссе. Адвокат настаивал, что смягчение меры пресечения помогло бы "более активно участвовать в следственных действиях с доверителем".


Помимо этого, защита в качестве смягчающих обстоятельств указывала на наличие у Иванова 5 детей, звания героя ДНР и ЛНР, а также огромного количества государственных наград. Их тащили в суд в четырёх пакетах. Однако следователь и гособвинитель выступили против домашнего ареста и суд встал на их сторону.

Добавим, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Следователь настаивал, что это необходимо, чтобы сохранить тайну следствия в период с первичного сбора доказательств. Подозреваемый выступал перед судом из СИЗО "Лефортово" через видеосвязь.

Напомним, что Тимура Иванова задержали 23 апреля. Следственный комитет вменяет ему и его другу и подельнику Сергею Бородину статью о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным СМИ, речь идёт о сумме в 1,2 млрд рублей. Следствие считает, что в период с 2018 по 2023 год учредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин (он тоже арестован) оказывал Иванову "услуги имущественного характера", делая ремонт и реставрацию объектов недвижимости в обмен на выгодные контракты от Минобороны.


В следственном комитете считают, что компания "Олимпcитиcтрой" и аффилированная с ним "Оборонспецстрой" вложили в строительство резиденции Иванова в селе Панкратово в Тверской области 800 млн рублей, ещё 400 млн Фомин выделил в реконструкцию в усадьбы XIX века в Чистом переулке в Москве.

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Метки: Видео   СУД   домашний арест   мера пресечения   сизо   тимур иванов   экс-замминистра   
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7  комментариев
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22k
КВТИУ-80 21 минуту назад
Что-то вспомнилось сладкая парочка и зашкалил определённый пессимизм. Понимаю – нынче иные времена и тенденции тоже (дай Бог – не проходные), но пока вот этим весёлым&находчивым (и уже типа "отмытым") не сделают камбэк по доследованию с справедливым реальным сроком, доверие к правоохранителям как-то не того...
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160
Бывалый Трус 2 минуты назад
Странно, что Шойгу ничего не знал. Ведь они работают вместе с 2012 года. Они даже выглядели лучшими друзьями. И Шойгу не знал ни о семье за границей, ни о коррупции, ни о несметных деньгах, ни о недвижимости в России и по всему миру? При том что Иванов этого даже не скрывал и постил во всех соц. сетях. Какую победу над западом мы хотим одержать, если министр обороны даже не видит, что делает его зам и друг? Или не хочет видеть?
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105
Alex 6 минут назад
Надеюсь, что завтра Шойгу примет последний парад в своей жизни.
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12k
Juli 19 минут назад
"Смотрите. сколько я наград получил за то. что воровал бюджет" )
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18k
a_komolow 20 минут назад
Нервно курит в сторонке

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7k
Александр 40 минут назад
Герой ДНР и ЛНР??? Никак боевой генерал? Такого количества наград даже у Брежнева не было, по-моему?
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695
DuckTales 51 минуту назад
Его еще не вздернули ?
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Burzum
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