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СМИ показали особняк экс-замминистра обороны стоимостью миллиард рублей

СМИ показали особняк экс-замминистра обороны стоимостью миллиард рублей

Автор:
25 апреля 2024 20:44
Сообщество : Криминал
Метки: задержание   коррупция   особняк   следствие   фото   экс-замминистра обороны   
2887
11

Интересно, сколько ещё движимого и недвижимого имущества найдётся у бывшего высокопоставленного чиновника, которое раньше начальство и компетентные органы в упор не замечали?

СМИ вычислили и показали фактическое место проживания арестованного экс-замминистра Тимура Иванова. Это не историческое здание ХIX века в центре Москвы из романа Булгакова, оформленное на водителя бывшей супруги военного чиновника, о котором сообщали ранее. Впрочем, нескромный особнячок на Рублёвке даже интересней и уж точно не дешевле.


Трёхэтажный особняк на тысячу "квадратов" из дорогого кирпича в английском стиле расположен в

элитном клубном посёлке "Раздоры-2" на Рублёво-Успенском шоссе. По скромным прикидкам риелторов, его стоимость составляет не менее миллиарда рублей. Примечательно, что владельцем домика в кадастре указана Российская Федерация.

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Помимо особняка с четырьмя огромными спальнями, пятью туалетными комнатами, тремя гостиными, кинотеатром, террасой с зоной барбекю и открытой верандой с зоной отдыха, рядом расположен ещё один гостевой домик площадью 445 квадратных метров.

У задержанного кума замминистра Сергея Бородина жилплощадь тоже барская, выполненная в стиле "московское барокко". Апартаменты стоимостью 600 млн рублей расположены в ЖК "Кадашёвские палаты" — реконструированном особняке XVIII века.

Отмечается, что у Бородина огромное количество имущества, которое он хотел продать, когда попал под следствие, но успел избавиться только от двух машин — Audi A3 Limousine и BMW X5 xDrive40i. Известно, что Бородин ранее занимался бизнесом с экс-супругой Иванова. Они совместно владели микрофинансовой компанией.


Позднее Иванов и Бородин настолько сдружились, что стали кумовьями и проворачивали тёмные делишки с деньгами российских налогоплательщиков.

Напомним, что сегодня Басманный суд отправил в СИЗО третьего фигуранта громкого коррупционного дела. Это Александр Фомин, который проходит в расследовании дела в качестве взяткодателя. Он совладелец компании "Олимпситистрой". По данным следствия, Иванов давал Фомину щедрые контракты от Минобороны, взамен получая безвозмездные услуги по ремонту и реконструкции зданий. Сумма услуг взятки в денежном эквиваленте может составлять более миллиарда рублей.

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Метки: задержание   коррупция   особняк   следствие   фото   экс-замминистра обороны   
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38  комментариев
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17k
Kostick 2 часа назад
но позвольте, как же он служил в очистке? (с)
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2k
ДК 2 минуты назад
Так называемое "расследование ФБК" полтора года назад было совершенно лживым, это была 100% клевета на кристально честного на тот момент чиновника Тимура Иванова; зато нынче все строго по закону и по существу! Разница видна даже невооруженным глазом!
Кто бы сомневался что и другие т.н. "расследования" тех врагов России имеют такую же самую нулевую степень достоверности!
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12k
harlamov 14 минут назад
В принципе все по сценарию начала прошлого века. 1917 все ближе.
Кстати, интересно какие дворцы у Шойгу, Путина, Сечина и т.д...
Явно не хуже. А сколько таких в министерстве обороны, образования, здравоохранения... В госкорпорациях, Газпроме, Лукойле, Росатоме и т.п.
А сколько у них детей, любовниц, заместителей... Короче это пипец пацаны.
Единственный Вовин вариант на этот случай - удивлённое лицо и оскорблённая невинность - меня опять обманули уже не проканает.
Кстати, ещё про Кадырова забыл и других региональных князьков...
Звиздец короче.
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73
Anatoliy Полчаса назад
Оперативно «блогеры» сработали. Только Шарий ещё год назад всё это болото перевернул. Ну надо же, как получилось.
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44
pilot52 Anatoliy 10 минут назад
У Навального кажется тоже было расследование год или больше назад.
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
Ну, скромненькие жилища... скромненькие, и со вкусом....
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200
IntuitCrypto Полчаса назад
А раньше что мешало?
Проще простого же сопоставлять стоимость дома и уплаченных налогов за несколько лет до их покупки, так можно по всей недвижке пройтись, тут даже exel достаточно, чтобы выявить выявлять незаконно нажитое имущество. Видимо такие чистки просто не нужны.
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31k
Григорий Полчаса назад
Ну хоть вкус у наших нормальный, никакой цыганщины и золота.
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11k
GRuslan Полчаса назад
Налогов им не хватает, пенсионный возраст увеличили, а то видите ли, не все ещё дворцы и океанские лайнеры взяли.
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12k
Sergey 39 минут назад
Очередной не поделившийся с кем нужно. Пздц просто.
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30k
Aqueronte 42 минуты назад
Жаль что туда хохлодроны не долетели, хотя есть подозрение что они б вместо негатива и страха только радости и благодарности от россиян получали
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2k
Igor Grishaev 42 минуты назад
"Ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних генералов... квартирный вопрос только испортил их.."©
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253
Алексей Давыдов 50 минут назад
Огласите пожалуйста весь список!) Покажите все домики всех замов и ...Сережи тоже!)
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145k
parallax 51 минуту назад
Бедненько, золотых унитазов нет.
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2k
Я ЙОЖЕГ! 59 минут назад
Это так, мелочь пузатая... А что стем чуваком с сотней триллионов рублёв в активах? уже отпустили...?
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43k
Example 6.2.6 Час назад
Боязнь в ходе расследования выйти на самих себя, мешает компетентным службам РФ, просто проверить банковские счета, движимое недвижимое имущество высокопоставленных лиц из правительства, а так же их родственников. Казалось бы, что сложного? Но нет, какие-то непреодолимые преграды, мешают провести проверку.. Хрен с ним с выяснением что и на кого записано.. Начните с элитной застройки Каширского шоссе.. видите особняк, наводите справки - кому принадлежит, чей родственник\друг, на какие средства было приобретено.. Я думаю на первых номерах, можно будет уголовные дела томами складывать и пачками сажать чиновников и их пособников в укрывательстве ТМЦ нажитых нелегальным путём.. Однако. Пока сверху команда "Фас!" не поступит, все сидят и ничего не видят.
А коррупционеры ж уже даже не шифруются - живут ка короли, их подстилки в запретграмме сами выкладывают роскошный образ жизни, казалось бы что тебе ещё надо чтоб возбудить проверку? Но нет, витает какое-то чувство вседозволенности и неприкасаемости.. наверное не просто так, иначе бы чиновники скрывали бы своё бытие от посторонних глаз.. а раз не скрывают, значит кто-то их уверил в высшей индульгенции. Иначе сложно объяснить происходящее у нас на глазах.
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7k
Трям Час назад
Слыш, говнопостер, ты свои пеленки хоть перечитываешь? Глаза кровоточат!
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24k
Shtoppi 2 часа назад
«Интересно, сколько ещё движимого и недвижимого имущества найдётся у бывшего высокопоставленного чиновника, которое раньше начальство и компетентные органы в упор не замечали?»
---------
сразу же напрашивается логичный вопрос: «а почему не замечали-то или до этого "куски пирога" грамотно распределял и очевидно где-то, в чем-то облажался, что подельники его списать решили да еще показательно?».
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11k
Дмитрий 2 часа назад
У меня только один вопрос к спец службам: где вы раньше были то?
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24k
Killgrave 2 часа назад
Только прилюдно вешать таких уродов. Но еще больше вопросов к тем, кто годами прикрывал их делишки и позволял вести этим "госслужащим" такой образ жизни с такими несопоставимыми их окладу тратами.
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254
Влад Killgrave Час назад
Там все такие. Ещё Наутилус пел про круговую поруку (1986 год(!))..Система своих не сдает,если выбросили - значит охренел в край уже,и начал руку кормящую кусать..
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1k
svarog19692007 2 часа назад
Ёмана гаврюшка...
И ведь ни кто не знал!
Вааще ни кто из "членов" не знал!
Х... Поделился , и заметили, вдруг...
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12k
Ligov 2 часа назад
Если кто не понял, терки в верхах начались серьезные. Этот вор только инструмент для удара по Шойгу. Так что запасайтесь попкорном.)
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Burzum
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Лесник
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