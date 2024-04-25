СМИ показали особняк экс-замминистра обороны стоимостью миллиард рублей

Интересно, сколько ещё движимого и недвижимого имущества найдётся у бывшего высокопоставленного чиновника, которое раньше начальство и компетентные органы в упор не замечали?
СМИ вычислили и показали фактическое место проживания арестованного экс-замминистра Тимура Иванова. Это не историческое здание ХIX века в центре Москвы из романа Булгакова, оформленное на водителя бывшей супруги военного чиновника, о котором сообщали ранее. Впрочем, нескромный особнячок на Рублёвке даже интересней и уж точно не дешевле.
Трёхэтажный особняк на тысячу "квадратов" из дорогого кирпича в английском стиле расположен в
элитном клубном посёлке "Раздоры-2" на Рублёво-Успенском шоссе. По скромным прикидкам риелторов, его стоимость составляет не менее миллиарда рублей. Примечательно, что владельцем домика в кадастре указана Российская Федерация.
Помимо особняка с четырьмя огромными спальнями, пятью туалетными комнатами, тремя гостиными, кинотеатром, террасой с зоной барбекю и открытой верандой с зоной отдыха, рядом расположен ещё один гостевой домик площадью 445 квадратных метров.
У задержанного кума замминистра Сергея Бородина жилплощадь тоже барская, выполненная в стиле "московское барокко". Апартаменты стоимостью 600 млн рублей расположены в ЖК "Кадашёвские палаты" — реконструированном особняке XVIII века.
Отмечается, что у Бородина огромное количество имущества, которое он хотел продать, когда попал под следствие, но успел избавиться только от двух машин — Audi A3 Limousine и BMW X5 xDrive40i. Известно, что Бородин ранее занимался бизнесом с экс-супругой Иванова. Они совместно владели микрофинансовой компанией.
Позднее Иванов и Бородин настолько сдружились, что стали кумовьями и проворачивали тёмные делишки с деньгами российских налогоплательщиков.
Напомним, что сегодня Басманный суд отправил в СИЗО третьего фигуранта громкого коррупционного дела. Это Александр Фомин, который проходит в расследовании дела в качестве взяткодателя. Он совладелец компании "Олимпситистрой". По данным следствия, Иванов давал Фомину щедрые контракты от Минобороны, взамен получая безвозмездные услуги по ремонту и реконструкции зданий. Сумма
услуг взятки в денежном эквиваленте может составлять более миллиарда рублей.
Источник:
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Кто бы сомневался что и другие т.н. "расследования" тех врагов России имеют такую же самую нулевую степень достоверности!
Кстати, интересно какие дворцы у Шойгу, Путина, Сечина и т.д...
Явно не хуже. А сколько таких в министерстве обороны, образования, здравоохранения... В госкорпорациях, Газпроме, Лукойле, Росатоме и т.п.
А сколько у них детей, любовниц, заместителей... Короче это пипец пацаны.
Единственный Вовин вариант на этот случай - удивлённое лицо и оскорблённая невинность - меня опять обманули уже не проканает.
Кстати, ещё про Кадырова забыл и других региональных князьков...
Звиздец короче.
Проще простого же сопоставлять стоимость дома и уплаченных налогов за несколько лет до их покупки, так можно по всей недвижке пройтись, тут даже exel достаточно, чтобы выявить выявлять незаконно нажитое имущество. Видимо такие чистки просто не нужны.
А коррупционеры ж уже даже не шифруются - живут ка короли, их подстилки в запретграмме сами выкладывают роскошный образ жизни, казалось бы что тебе ещё надо чтоб возбудить проверку? Но нет, витает какое-то чувство вседозволенности и неприкасаемости.. наверное не просто так, иначе бы чиновники скрывали бы своё бытие от посторонних глаз.. а раз не скрывают, значит кто-то их уверил в высшей индульгенции. Иначе сложно объяснить происходящее у нас на глазах.
А какой верх вы имеете в виду, когда речь можно сказать о почти самом верхе?)
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сразу же напрашивается логичный вопрос: «а почему не замечали-то или до этого "куски пирога" грамотно распределял и очевидно где-то, в чем-то облажался, что подельники его списать решили да еще показательно?».
И ведь ни кто не знал!
Вааще ни кто из "членов" не знал!
Х... Поделился , и заметили, вдруг...