СМИ показали особняк экс-замминистра обороны стоимостью миллиард рублей

СМИ вычислили и показали фактическое место проживания арестованного экс-замминистра Тимура Иванова. Это не историческое здание ХIX века в центре Москвы из романа Булгакова, оформленное на водителя бывшей супруги военного чиновника, о котором сообщали ранее. Впрочем, нескромный особнячок на Рублёвке даже интересней и уж точно не дешевле.





Трёхэтажный особняк на тысячу "квадратов" из дорогого кирпича в английском стиле расположен в

элитном клубном посёлке "Раздоры-2" на Рублёво-Успенском шоссе. По скромным прикидкам риелторов, его стоимость составляет не менее миллиарда рублей. Примечательно, что владельцем домика в кадастре указана Российская Федерация.